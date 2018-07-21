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Куркума, красный перец и листья дуба: готовим идеальный маринад для огурцов

, ИА "Амител"
Хрустящие огурчики с листьями вишни и смородины: как еще можно замариновать овощи на зиму?

Фото: widefon.com

Конец лета – время домашних заготовок, среди которых огромную популярность имеют соленые хрустящие огурчики. Такие отлично дополнят обед или подойдут в качестве закуски. Это ясно всем, и рассказывать об этом мы не будем, посмотрите лучше оригинальные рецепты маринадов, которые нашел корреспондент Amic.ru, и попробуйте что-нибудь из этого приготовить.

Фото: apatitu-fitness-alice.ru

Быстрый маринад

Что потребуется?

  • Вода - 1 л
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • Перец горошком — 3 горошины
  • Гвоздика и лавровый лист — 2 шт.
  • Укроп — 3 зонтика
  • Смородина — 3 листа
  • Чеснок — 3 зубчика

Как готовить?

Огурцы подержать два часа в воде, после вытащить, залить крутым кипятком и дать охладиться. Затем поместить в чистые стеклянные банки, залить маринадом и надежно законсервировать герметичными крышками и укутать теплым одеялом.
 
Фото: zastavki.com

Пикантный маринад с листьями дуба и вишни

Что потребуется? (на трехлитровую банку)

  • Листья вишни, смородины, дуба и хрена — 4 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — 2 зонтика
  • Соль — 3 ст. л.
  • Красный перец по вкусу

Как готовить?

В банку положить чеснок, укроп, листья дуба, вишни и смородины, хрен и перец. Засыпать туда столовую ложку соли. После уложить огурцы, залить водой и закрыть банку капроновой крышкой. Огурцам дать постоять два дня, потом нужно слить рассол в кастрюли и прокипятить 5 минут. Горячий маринад залить обратно в банки с огурцами. Закрыть герметичной крышкой и убрать до зимы.

Фото: budetezdorovy.ru

Маринад для огурцов с куркумой

Что потребуется?

  • Куркума — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л.
  • 9-процентный уксус - 150 мл

Как готовить?

Огурцы помыть, отрезать кончики и замочить в холодной воде на 4 часа. После плотно уложить огурцы в стерилизованные банки. Вскипятить 1 литр воды, добавить сахар, соль и куркуму, дать покипеть и осторожно влить уксус. Маринадом залить огурцы, закрыть банки, перевернуть горлышком вниз и закутать одеялом на сутки. Замаринуются огурцы уже через две недели.

Материал впервые опубликован 12 августа 2016 года

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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