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Конец лета – время домашних заготовок, среди которых огромную популярность имеют соленые хрустящие огурчики. Такие отлично дополнят обед или подойдут в качестве закуски. Это ясно всем, и рассказывать об этом мы не будем, посмотрите лучше оригинальные рецепты маринадов, которые нашел корреспондент Amic.ru, и попробуйте что-нибудь из этого приготовить.
Фото: apatitu-fitness-alice.ru
Быстрый маринад
Что потребуется?
- Вода - 1 л
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Перец горошком — 3 горошины
- Гвоздика и лавровый лист — 2 шт.
- Укроп — 3 зонтика
- Смородина — 3 листа
- Чеснок — 3 зубчика
Как готовить?
Пикантный маринад с листьями дуба и вишни
Что потребуется? (на трехлитровую банку)
- Листья вишни, смородины, дуба и хрена — 4 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп — 2 зонтика
- Соль — 3 ст. л.
- Красный перец по вкусу
Как готовить?
Фото: budetezdorovy.ru
Маринад для огурцов с куркумой
Что потребуется?
- Куркума — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- 9-процентный уксус - 150 мл
Как готовить?
Огурцы помыть, отрезать кончики и замочить в холодной воде на 4 часа. После плотно уложить огурцы в стерилизованные банки. Вскипятить 1 литр воды, добавить сахар, соль и куркуму, дать покипеть и осторожно влить уксус. Маринадом залить огурцы, закрыть банки, перевернуть горлышком вниз и закутать одеялом на сутки. Замаринуются огурцы уже через две недели.
Материал впервые опубликован 12 августа 2016 года
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