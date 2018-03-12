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Любопытное дело: в Аргентине, Австралии, Бразилии, Конго, Люксембурге, Науру, Перу, Сингапуре, Уругвае и Эквадоре голосование на выборах является обязательным по закону. У жителей России такой обязанности нет, оттого, видимо, мы не особенно-то знаем о своих правах. Вот вы, например, знаете? Давайте проверим ваши познания в сфере избирательных прав!

Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 15 августа 2016 г., в 16:03.