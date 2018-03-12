Фото: gonzoblog.ru
Любопытное дело: в Аргентине, Австралии, Бразилии, Конго, Люксембурге, Науру, Перу, Сингапуре, Уругвае и Эквадоре голосование на выборах является обязательным по закону. У жителей России такой обязанности нет, оттого, видимо, мы не особенно-то знаем о своих правах. Вот вы, например, знаете? Давайте проверим ваши познания в сфере избирательных прав!
Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 15 августа 2016 г., в 16:03.
Комментарии
Куды ехать?Чай не в космос слетать,не на войну идтить:идут они все гуськом к едрене фени.
15/16
тоже 1 неверный ответ, думал ЗЭКи голосовать могут..
16/16
Поздравляем! Вы ответили верно на все вопросы. О, да Вы прекрасно знаете свои избирательные права! Вашу бы сознательность в массы!
Второй вопрос провокационный. Там нужно вместо русской написать российской! Нет такого понятия русский в российском праве.
хм, а я думал отвечу правильно и меня сразу в думу.
или хотя бы навигатор подарят
а тут всего-то написали молодец да все (((
Всё, что нужно знать о выборах.
7.09.2017 11:23
- гость -
Сходи голову вымой. У тебя говно на макушке присохло.
в этом году не нужны открепительные
Главное избирательное право это обеспечить явку, а дальше умные дяди сами за тебя все решат.
Захват власти на следующие 6 лет будет оформлен 18 марта...
Главное избирательное право это обеспечить явку, а дальше умные дяди сами за тебя все решат
У Вас есть хоть одно доказательство Ваших слов? Или Вы всецело "одна баба сказала"?
7.09.2017 11:23
- гость -+++++ Молодец! Правильный плакат. Вы почитайте где живут жены, дети этих уродов находящихся у власти. И у Путина, и У Лаврова, И у Медведева, Жукова. Железняка. Одним словом правильно сказал актер Серебряков о Путине: Вранье и Воровство. Коротко и ясно!
Ожидал другие вопросы, типа: Что такое "карусель"? Сколько бюллетеней влазит в штаны для вброса? Напишите "число Чурова"? ну и т.п.
9.03.2018 09:08
- гость -
Все верно! У нас в АлтГУ такую деятельность развели по поводу явки на выборы, всех студентов туда гонят, некоторые даже какие-то призы обещают тем кто пойдет на выборы
А еще избиратель имеет право не ходить на избирательный участок, если не поддерживает ни одного из кандидатов, так как графа против всех из бюллетеней убрана.
9.03.2018 10:12
- гость -
Какой вежливый тролль, включил бестолкового, типа, объясните мне, я ничего не понял за 20 лет в данной избирательной системе))
А я не пойду и пусть тролли воют.