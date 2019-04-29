Альфред Хичкок – один из главных режиссеров ХХ века не только в США, но и во всем мире. Его не стало 39 лет назад — 29 апреля 1980-го. В биографии этого великого автора более 60 картин, которые хочется пересматривать вновь и вновь. Мы выбрали для вас самые лучшие и предлагаем в очередной раз их вспомнить.

"Ребекка" (1940)

Максимиллиан Де Уинтер — богатый мужчина, примерно год назад потерявший свою жену, Ребекку Де Уинтер. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку, имя которой мы так и не узнаём. Постепенно Максимиллиан так заинтересовывается молодой девушкой, что в конце концов женится на ней. Великие роли Лоуренса Оливье и Джоан Фонтейн. Лучший фильм года и первый "Оскар" в карьере Хичкока. Увлекательный черно-белый триллер, который многие американские критики называют лучшим фильмом в богатом творчестве этого режиссера.

"Завороженный" (1945)

Один из самых известных ранних фильмов Хичкока, снятый по роману Френсиса Бидинга "Дом доктора Эдвардса". Главные роли сыграли непревзойденные Ингрид Бергман и Грегори Пек. В институт психиатрии приезжает новый директор, известный ученый Эдвардс. Сотрудница института Констанс Питерсен проявляет к нему не только профессиональный интерес, и у них завязывается бурный любовный роман.



Но молодой профессор начинает вести себя очень странно, и вскоре Констанс обнаруживает, что ее возлюбленный не тот, за кого себя выдает — он самозванец, страдающий амнезией. Его настоящее имя Джон Баллантайн, и все указывает на то, что он был пациентом пропавшего доктора Эдвардса, и, возможно, он и есть убийца. Один из первых фильмов в истории кино, который говорит на тему психоанализа. Кроме того, фильм вошел в историю также благодаря сцене сна, созданной Сальвадором Дали.

"Веревка" (1948)

В основе фильма лежит реальная история двух друзей, решивших ради развлечения убить человека. Брендон и Филипп — два успешных студента Гарварда. Под влиянием своего учителя и наставника Брендон решает совершить убийство своего сокурсника и подбивает на это и Филиппа. Первый цветной фильм в биографии Хичкока, который сделан в революционном стиле для автора. Выглядит так, будто "Веревка" снята единым планом. За 80 минут картины в ней можно насчитать всего с десяток монтажных склеек.

"Незнакомцы в поезде" (1951)

Еще один черно-белый шедевр в карьере Хичкока. Данная картина – пошаговый учебник для тех, кто решил совершить убийство. Невероятные события начинают происходить в жизни звезды тенниса Гая Хэйнса после неожиданной встречи в поезде с незнакомцем Бруно. Оба они договариваются убить по человеку, чтобы у полиции не было улик. Как и в любом детективе, нам пошагово рассказывают о том, как можно раскрыть любое, даже самое сложное убийство.



"В случае убийства набирайте М" (1954)

Тони Вендис, бывший плейбой и звезда большого тенниса, прожигающий деньги своей красавицы-жены Марго, решается на преступление, когда узнает, что может лишиться ее миллионов, так как Марго увлеклась американским писателем детективных романов Марком Холлидэем. Тони придумывает план идеального убийства, находит надежного исполнителя и организует себе безупречное алиби. Величайший фильм в жанре триллера.

Роль супруги главного героя в фильме снова исполнила одна из муз Хичкока — Грейс Келли. По этому фильму Хичкока было снято два ремейка. В частности, советские зрители могут помнить "Ошибку Тони Вендиса", вышедшую на экраны в 1981 году. Более удачная постановка – "Идеальное убийство" – с Майклом Дугласом и Гвинет Пэлтроу появилась в 1998 году.

"Окно во двор" (1954)

Хичкок умудрился в один год выпустить два великих фильма. Многие кинокритики считают "Окно во двор" лучшим детективным фильмом за всю историю кинематографа. Главный герой в исполнении Джеймса Стюарта — прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортер, который от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Он начинает подозревать, что его сосед убил свою жену. Весь фильм снят из окна одной квартиры. При этом Хичкок умудрился создать такое напряжение, которое до сих пор неподвластно другим режиссерам.

"Головокружение" (1958)

Бывший сыщик, страдающий акрофобией, по просьбе старого знакомого начинает следить за его женой Мэделин. Скотти пытается помочь женщине, но безуспешно. Мэделин кончает с собой, сорвавшись с крыши колокольни. Некоторое время спустя, все еще переживая случившееся, герой встречает на улице женщину, как две капли воды похожую на погибшую Мэделин. Фильм двух великих актеров Джеймса Стюарта и Ким Новак, который после выхода не пользовался популярностью. Лишь позже выяснилось, что фильм повлиял на целую группу великих режиссеров. В частности, Франсуа Трюффо или Стивена Спилберга. Картина "Головокружение" входит во все списки лучших американских лент в истории.

"На север через северо-запад" (1959)

Однажды успешного рекламного агента Роджера Торнхилла ошибочно принимают за агента разведки Кэплана, которого никто не знает в лицо, и хотят его убрать. Обескураженный Роджер пытается бежать. В вагоне-ресторане поезда милая женщина по имени Ив помогает ему скрыться от преследователей. Самый зрительский фильм в творчестве режиссера, который вышел за два года до первого Джеймса Бонда. Однако именно эта лента дала толчок жанру шпионского кино.

"Психо" (1960)

Самый значимый и лучший фильм в карьере Альфреда Хичкока, который является его визитной карточкой. В нем режиссер добился непревзойденного мастерства, а сцена с ножом в душе – одна из величайших в истории кино. "Психо" — вольная экранизация одноименного романа Роберта Блоха. Мы считаем, что эта лента настолько великая, что не нужно дополнительно ее рекламировать.

"Птицы" (1963)

Экранизация одноименного рассказа Дафны Дюморье. К слову, Хичкок экранизировал этого автора трижды. Еще один эталонный фильм, в котором даже сложно определить жанр. "Птицы" – одновременно триллер, фильм ужасов и катастрофа о конце света. Главная героиня Мелани Дэниелз – красивая и обеспеченная молодая женщина – знакомится с адвокатом Митчем Бреннером. Вскоре она решает приехать к нему в гости. Герои становятся свидетелями необъяснимого нападения птиц на людей.