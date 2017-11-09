Разрушение Берлинской стены началось 28 лет назад — 9 ноября 1989-го. Этот бетонный монстр, разделивший Германию, да и весь тогдашний мир пополам, просуществовал почти 30 лет — с 1961 года.

В очередную годовщину падения Берлинской стены портал Amic.ru вспоминает, как возводился и разрушался главный символ Холодной войны. Фрагменты этого чудовищного сооружения до сих пор сохранились в столице Германии.

Впервые данная фотоподборка была опубликована на Amic.ru 13 августа 2016 года.