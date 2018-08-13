Фото из открытых источников
Неподражаемый политик, блестящий оратор, лидер кубинской революции Фидель Кастро родился 92 года назад — 13 августа 1926-го.
Портал Amic.ru в день рождения пламенного борца за свободу вспоминает, каким Кастро навечно остался в сердцах миллионов людей.
Впервые фотоподборка с Фиделем Кастро была опубликована на Amic.ru 13 августа 2016 года.
Комментарии
Лидер кубинской революции Фидель Кастро, которому 13 августа исполнится 90 лет, в качестве подарка ко дню рождения получит 90-метровую сигару. Как сообщает Fox News Latino, презент изготовил торседор — мастер сигарного дела — Хосе Кастелар.
Дорогой товарищ Фидель!
Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации, все российские коммунисты и десятки миллионов людей нашей страны тепло и сердечно поздравляют Вас, Команданте кубинской революции, с Вашим знаменательным юбилеем - 90-летием со дня рождения.
Ваше имя, товарищ Фидель, с особой теплотой и любовью произносят во всех уголках нашей необъятной Родины. На всех этапах кубинской революции миллионы советских людей восхищались Вами и Вашими соратниками, штурмовавшими казармы Монкада, боровшимися в горах Сьерра-Маэстра и сражавшимися с контрреволюционерами на Плайя Хирон. Они, как клятву, повторяли Ваш пламенный призыв «Родина или смерть!» и пели марш «26 июля». С Вашим именем навеки связана братская дружба Кубы и России.
Слова Куба и Фидель стали символом мужественной борьбы за свободу и независимость для многих народов мира. В многовековой истории борьбы за освобождение народов от любого угнетения очень немногим удалось внести в неё вклад, равный Вашему.
Вас не сломили ни политическое давление, ни десятилетия американской блокады. Куба превратилась в государство с высоким уровнем развития науки, медицины, образования и культуры. Она стала маяком для многих латиноамериканских стран.
Дорогой товарищ Фидель,
Сегодня Вы, как подлинный революционер, вместе со своим народом продолжаете борьбу за процветание Кубы, за торжество идей социализма. Ваша жизнь – это героический подвиг, являющийся примером для всех коммунистов и всех тех, кто борется за лучшую справедливую жизнь. Мы восхищаемся Вашим мужеством, стойкостью, приверженностью идеалам мира и социализма.
Желаем Вам, дорогой товарищ Фидель, здоровья, бодрости, долголетия и оптимизма.
С глубоким уважением и братским приветом,
Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ
Присоединяюсь к поздравлениям легендарному Фиделю!
Хорошо, что страна одумалась и начала работать, а не ждать подачек. А сынок миллионера захватившего остров и погрузив его в нищету пусть все досмотрит своими глазами.
Благостна страна,где нет во власти меченых и в пальцах покалеченных.
Молодец Фидель. А сигара это хорошо. Им повезло что у них минздрав не предупреждает.
И до 90 дожил потому что минздрав не предупредил. Если бы предупредил, то умер не дожив до пенсии.
Один из тех, благодаря которым меняется мир. Поэтому останется в памяти людской и в истории.
В 1959 году продолжительность жизни на Кубе была 61 год, а сейчас 80. Одна из лучших в мире медицина. А самое главное они не лижут как мы анус Дяде Сэму.
Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь - это бой,
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой.
©БГ
А самое главное они не лижут как мы анус Дяде Сэму.
+++++++++++++
Плохо лижете , однако , гость и сотоварищи.
CALIBR
зарегистрированный
26 сентября 2016 г.
07:58 Плохо лижете
Научите плиз, вы же мастер! )))
Кастро и Че Гевара-величайшие личности в истории 20 века. С уважением преклоняюсь.
Всем известна наша цель. Цель - святая! (с)
Может намерения были чистыми, но целые поколения обречь на нищету...
09.27 есть вещи подороже куска хлеба
Айфон? )))
Помимо жирного бургера есть ещё такие понятия , как гордость, независимость и свобода. На Кубе живёт великий в своей гордости народ. Он выбрал второе.
- гость - 26 сентября 2016 г.
10:19 Помимо жирного бургера есть ещё такие понятия , как
Да-да, мне про это в школе в 80-е тоже рассказывали.
Все эти годы кубинцы от этого долгожителя готовы даже вплавь среди акул сбежать. А также на плотах, брёвнах, корытах, ваннах ... 180 км. до сша, пролив с быстрым течением и кишаший акулами поглотил десятки тыс. кубинцев.
Это либералы, и видимо их не жалко, сами выбрали мутные воды )))
26.09.2016 09:30
- гость -
09.27 есть вещи подороже куска хлеба
Да? Ну когда у тебя не будет куска хлеба (или у твоих родителей или детей), вспомни свои слова.
И ведь победил, США санкции отменили. Своих опализов США хоть и кормят, но не уважают. Как свиней. Любят, кормят, греют, защищают, за ухом чешут, но не уважают. А за что уважать, это же свиньи. А врагов своих, типа Кастро, сильно не любят, ведь они же не свиньи. Но уважать приходится
- гость - 26 сентября 2016 г.
12:44
И ведь победил, США санкции отменили
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Это плохо. Теперь кубинки, в связи с наплывом американских туристов, поднимут цены на свои услуги.
Как-то вот все забыли, что величие Фиделя создано, в основном, руками и идеями Чегевары. Че погиб в борьбе за идею, а Кастро, на роме и сигарах да в комфорте. намного его пережил.
Хорошо, что еще один диктатор увидел собственными глазами закат своей империи в нищите, долгах и полной разрухе. Предательство бывших друзей, экономический крах режима обрекли Кубу на долгие годы стагнации. Хорошо, что Россия, пожалев простила себе в убыток миллиардные долги несчастному острову, а пиндостан отменив санкции вывел кубинский народ на дорогу к жизни. Безусловно, пройдут годы, имя диктатора обрастет легендами и кубинский народ, будет вспоминать о нем только самое хорошее. Такова человеческая сущность.
Великий человек. Вечная ему память.
1 26 ноября 2016 г.
15:55
Великий человек. Вечная ему память. ============= не чета вам звиздунам.
Давно пора понять, что коммунизм с авторитарными вождями это сказка для рабов, финал у которой всегда трагический. "Куба является единственной латиноамериканской страной, чье население уменьшается."
Одна из лучших медицин в мире да ещё бесплатная.Нашему вовке есть чему учиться.
- гость - 26 ноября 2016 г.
16:25
Чушь. Население Кубы растёт. С 1961 года, когда население было около 7 миллионов, доросло сегодня до 12 миллионов.
26.11.2016 16:25
- гость -
И при чем здесь режим? Кто-то им закрыл им всю логистику просто потому, что ему так захотелось наплевав на судьбы миллионов людей этого острова. В итоге страна с богатейшими месторождениями живет в нищете. Замечу, что профит от этого есть и у наших "кооператоров" - добытый за полярным кругом никель можно продать.
15:43
Ты про Обаму?
8 штатов при Обаме захотели выйти из состава США.
В два раза уведичилось количество бездомных в США. На сентябрь этого года их было более 6 миллионов 200 тысяч.
Начало развала Европы началось при его действиях.
На саммитах главнюка США ставят дальше от центра, чем человека, который его публично оскорбляет.
P.S.:
На Кубе за проституции и гомосекию сажают.
26.11.2016 17:17
- гость -
Вы трезвы? Мы кого обсуждаем? Человека который c оружием в руках захватил власть и удерживает ее всю жизнь или избранного на выборах? Или Вам без разницы про что начинать, главное на "ты" но неприменно с упоминанием про сша, закат Европы, гомосеков и прочую лабуду?
Лучших много, как никак такой известный человек. Вот и эту можно было бы поместить
http://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2016/11/26/5fcbaa36-2e2d-4219-84b7-26a0aebbb7a0.jpg
17:38
Для начала, так называемые президенты США, захватили власть у захватчиков власти из Англии и Испании.
В продолжении, выборы все устраивали так, чтобы к власти приходил нужный человек. Только один раз эта методика дала сбой.
Дальше, проверить законность выбора нельзя, из-за законов штатов.
Три большую часть решений принимает Сенат в США. Тот же МакКейн третий представитель своей семьи в Сенате, сенатствует уже тридцать лет. А общее число лет сенатства его клана 70.
Про уменьшение населения Кубы вы совпали. Так же вы забыли рассказать, что Куба более 50 лет была под санкциями США.
Казимир, кого больше уважаешь Кастро или Навального?
У наших белососейцев,идея одна-как Кубу сдать пиндосстану!
Диктатор , которого отвергла семья и при котором Куба стала покупать сахар в Бразилии.
Да,он велик!
Сделал переворот, когда страна по экономике превосходила соседей, порулил бессменно несколько десетилетий и теперь Куба всем соседям уступает.)
звиздец тебе гриша
Ах какой красавец, особенно на фото 4.
Гриша это хто,или у Серёжки -белка?
2.12.2016 13:13
белые росы
руби, гриша это твой брат ботаник. который по синеве своей, как алкогольной так и жизненной, сейчас очень свою будущую жизнь испортил...
и поделом дураку
" Любовь и идеализация человека — часто источник поражения, но в тот момент соединение жертвенности с любовью просто создало новую Кубу — новое общество. Что бы там мне ни говорили о производственных отношениях. Ответная любовь народа компенсировали неопытность и ошибки, неизбежные лишения и нехватку. Куба в 60-е годы просто дышала счастьем. Чтобы верно взвесить это, надо знать, из чего вырвалась Куба. Это было патологическое общество.
Я приехал на Кубу в 1966 г. Бросился в глаза шрам старого — это не отразишь в статистике. На Кубе много очень красивых девушек. Идет такая, с лицом богини,— а ноги, как трости, искривлены туберкулезом, рахитом и другими следами детского недоедания. В Орьенте, бедной провинции, это было почти всеобщее явление. Как увидишь, страшно. Второй раз я приехал туда же в 1972 г. Подросло поколение девочек, уже после революции. Это было как чудо — у всех спортивные, гармоничные фигуры. Следы болезней начисто исчезли. Стоило только дать, на голом волюнтаризме, каждому ребенку и старику по литру молока в день – утром ставили к двери. Хоть к лачуге, хоть к обшарпанному коттеджу бывшего миллионера.
Выправлять то изломанное общество «заднего дворика» США — это был подвиг труда и терпения. Все было творчеством, все — против «теории» и роя иностранных экспертов." (с)
Спасибо редакции за "машину времени" , позволившую вернуться на год с лишним в прошлое , в то время , когда непуганные идиоты местного ресурса пророчили развал ФРС Америки и "разбег" штатов по автономиям.
Хотелось бы узнать продолжение истории с Гришей ( Botanik) от безумного в своей ярости Сержа ) - закопал его в сугроб как обещал или смилостивился ?
Здорова, братюня!
"Как сам? Как самка? Пацан как?" (с)Камызяки
Чёта ностальгия накатила по старому Амику и обезбашенным комментаторам...
PS Казимир, от тазофила Антохи тебе привет
обычный террорист
26.09.2017 09:41
гость
Факты?!
PS Чтобы у меня даже мысли не было сравнивать Вас с теми, кого не хочет видеть у себя в магазине Герман Стерлигов
Уголовник, погрузивший свою страну в нищету. И в чем его подвиг? В сочиняемых его пропагандой сказках про лучшую медицину? В том, что Путин, не спросив ни у кого из россиян, подарил ему 32 млрд.народных денег, простив госдолг, хотя за это бабло можно было купить все курортное побережье вместе с отелями и персоналом? В том, что кубинки с юности продают свое тело туристам за 10 долларов, а гордые кубинцы попрошайничают у туристов и доедают за ними в ресторанах? Я бы всех восторгающихся тут бородатым бандитом возил на Кубу на экскурсию на пару дней чтобы у них розовые очки и пропагандистская совковая лапша наконец упали с глаз и ушей.
Это из книги "Воспоминания "Совка" - отличная книга Кары Мурзы. Советую. Достижения Кубинской революций неоспоримы. И еще- сравнивайте уже жизнь на Кубе с жизнью на соседних островах... По образованию и продолжительности жизни (уровню медицины) - с ЛЮБОЙ страной.
26.09.2017 10:22
Сумрачный гений
Свержение законной - это не факт?
Все либерасты ,ссут кипятком от уоменания этого Великого чела!
Пару раз был на Кубе,там далеко страна не порвана в клочья санкциями Пендосстана!
Отель 4* за 14 дней всего за 7900 баксов,всё включено,вип номер,симпотные кубинки!
У мну в отеле в Феодосии,такихне водиться!
Казик,а как твой Трампушка,обещал превратить КНДР в пепел?
Сколько дней потеряно,их вражок не счесть!?
Таких,как ты,надо к термоядерной бомбе привязывать и посылать ракетой обратно
к твоим хозяевам!
Serg1,a ты мyдак,однако,конченный,жаль,что твоих предков Сталин к стенке не поставил,либераст xренов!
Сказочник престарелый! Твоей пенсии тебе даже на лекарства не хватает, судя по твоим невменяемым комментам Отель 4 звезды, ага... Что-то давно от тебя побасенок не слышно про жену-снайпершу, уничтожившую половину личного состава ВСУ. Альцгеймер беспощаден...
Гeйропеес,мне пенсия не нужна,у мну доход в месяц овер 490-515 тырубасов,не напрягаясь,а твоих скакающих,кастрюлеголовых друзей,моя супруга пока , временно , не уничтожает,сынок малость наш приболел!
Хе,хе,хе!Все дерьмoкраты сдулись!
Смерть фашистам и либерастам в территоррии 404!
Наше дело-правое,Победа будет за нами,а Хрен-за вами!
Выпей таблеточку старче пока приступ не начался. На таблетки тебе, надеюсь, путинской милостыни хватает. И старушке своей снайперше валокордину накапай.
26.09.2017 13:01
Ru.бaнок
Все либерасты ,ссут симпотные кубинки!
У мну в отеле в Феодосии,такихне водиться!
Что значит мну? Тетя Руби, что вы мнете, между ног когда идете?
26.09.2017 11:37
гость
Свержение законной - это не факт?
Если так рассуждать, то в мире нет ни одной легитимной власти. В каждой стране были перевороты, революции и прочие схемы реновации власти.
Зашел повспоминать , оказывается в прошлое ступил . Полдня - ни одного коммента.
Один "Портал Amic.ru вспоминает лидера кубинской революции и выдающегося мастера слова". Один , совсем один...
Жаль , так и не дождался ответа Сержа- 1 , о судьбе Botanika. А может пора уже интересоваться судьбой самого модератора ,главного троля этого ресурса - воздались ли кары божьи по заслугам его ?
Скоро и этого диктатора забудут. Сынок миллионера захвативший власть и ставший главным над рабами-бездельниками. Надеемся скоро нормализуется все на Кубе. Когда начнут работать, постепенно счастье вернется на прОклятый остров.
Какой он вождь??? Диктатор, который присосался к президенскому креслу, также как и наш вова. А люди там в такой нищете жили и до сих пор живут.