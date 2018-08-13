Фото из открытых источников

Неподражаемый политик, блестящий оратор, лидер кубинской революции Фидель Кастро родился 92 года назад — 13 августа 1926-го.

Портал Amic.ru в день рождения пламенного борца за свободу вспоминает, каким Кастро навечно остался в сердцах миллионов людей.

Впервые фотоподборка с Фиделем Кастро была опубликована на Amic.ru 13 августа 2016 года.