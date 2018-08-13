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Великий вождь Острова свободы: лучшие фотографии Фиделя Кастро

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru вспоминает лидера кубинской революции

Фото из открытых источников

Неподражаемый политик, блестящий оратор, лидер кубинской революции Фидель Кастро родился 92 года назад — 13 августа 1926-го. 

Портал Amic.ru в день рождения пламенного борца за свободу вспоминает, каким Кастро навечно остался в сердцах миллионов людей.

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Впервые фотоподборка с Фиделем Кастро была опубликована на Amic.ru 13 августа 2016 года.


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Комментарии

13.08.2016 12:52
- гость -

Лидер кубинской революции Фидель Кастро, которому 13 августа исполнится 90 лет, в качестве подарка ко дню рождения получит 90-метровую сигару. Как сообщает Fox News Latino, презент изготовил торседор — мастер сигарного дела — Хосе Кастелар.

0  0
13.08.2016 13:08
- гость -

Дорогой товарищ Фидель!

Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации, все российские коммунисты и десятки миллионов людей нашей страны тепло и сердечно поздравляют Вас, Команданте кубинской революции, с Вашим знаменательным юбилеем - 90-летием со дня рождения.

Ваше имя, товарищ Фидель, с особой теплотой и любовью произносят во всех уголках нашей необъятной Родины. На всех этапах кубинской революции миллионы советских людей восхищались Вами и Вашими соратниками, штурмовавшими казармы Монкада, боровшимися в горах Сьерра-Маэстра и сражавшимися с контрреволюционерами на Плайя Хирон. Они, как клятву, повторяли Ваш пламенный призыв «Родина или смерть!» и пели марш «26 июля». С Вашим именем навеки связана братская дружба Кубы и России.

0  0
13.08.2016 13:08
- гость -

Слова Куба и Фидель стали символом мужественной борьбы за свободу и независимость для многих народов мира. В многовековой истории борьбы за освобождение народов от любого угнетения очень немногим удалось внести в неё вклад, равный Вашему.

Вас не сломили ни политическое давление, ни десятилетия американской блокады. Куба превратилась в государство с высоким уровнем развития науки, медицины, образования и культуры. Она стала маяком для многих латиноамериканских стран.

0  0
13.08.2016 13:08
- гость -

Дорогой товарищ Фидель,

Сегодня Вы, как подлинный революционер, вместе со своим народом продолжаете борьбу за процветание Кубы, за торжество идей социализма. Ваша жизнь – это героический подвиг, являющийся примером для всех коммунистов и всех тех, кто борется за лучшую справедливую жизнь. Мы восхищаемся Вашим мужеством, стойкостью, приверженностью идеалам мира и социализма.

Желаем Вам, дорогой товарищ Фидель, здоровья, бодрости, долголетия и оптимизма.

С глубоким уважением и братским приветом,

Геннадий Зюганов

Председатель ЦК КПРФ

0  0
13.08.2016 13:09
- гость -

Присоединяюсь к поздравлениям легендарному Фиделю!

0  0
13.08.2016 13:20
- гость -

Хорошо, что страна одумалась и начала работать, а не ждать подачек. А сынок миллионера захватившего остров и погрузив его в нищету пусть все досмотрит своими глазами.

0  0
13.08.2016 14:48
- гость -

Благостна страна,где нет во власти меченых и в пальцах покалеченных.

0  0
13.08.2016 15:58
- гость -

Молодец Фидель. А сигара это хорошо. Им повезло что у них минздрав не предупреждает.

0  0
13.08.2016 16:00
- гость -

И до 90 дожил потому что минздрав не предупредил. Если бы предупредил, то умер не дожив до пенсии.

0  0
13.08.2016 16:51
кость

Один из тех, благодаря которым меняется мир. Поэтому останется в памяти людской и в истории.

0  0
13.08.2016 17:52
Потомок Корчагина

В 1959 году продолжительность жизни на Кубе была 61 год, а сейчас 80. Одна из лучших в мире медицина. А самое главное они не лижут как мы анус Дяде Сэму.

0  0
13.08.2016 23:57
Джазатор

Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь - это бой,
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой.
©БГ

0  0
26.09.2016 07:58
CALIBR

А самое главное они не лижут как мы анус Дяде Сэму.
+++++++++++++
Плохо лижете , однако , гость и сотоварищи.

0  0
26.09.2016 08:24
Геннадий Андреевич

CALIBR
зарегистрированный
26 сентября 2016 г.
07:58 Плохо лижете

Научите плиз, вы же мастер! )))

0  0
26.09.2016 09:14
- гость -

Кастро и Че Гевара-величайшие личности в истории 20 века. С уважением преклоняюсь.

0  0
26.09.2016 09:27
- гость -

Всем известна наша цель. Цель - святая! (с)

Может намерения были чистыми, но целые поколения обречь на нищету...

0  0
26.09.2016 09:30
- гость -

09.27 есть вещи подороже куска хлеба

0  0
26.09.2016 10:05
Сумрачный гений

Айфон? )))

0  0
26.09.2016 10:19
- гость -

Помимо жирного бургера есть ещё такие понятия , как гордость, независимость и свобода. На Кубе живёт великий в своей гордости народ. Он выбрал второе.

0  0
26.09.2016 11:00
Сумрачный гений

- гость - 26 сентября 2016 г.
10:19 Помимо жирного бургера есть ещё такие понятия , как

Да-да, мне про это в школе в 80-е тоже рассказывали.

0  0
26.09.2016 11:03
- гость -

Все эти годы кубинцы от этого долгожителя готовы даже вплавь среди акул сбежать. А также на плотах, брёвнах, корытах, ваннах ... 180 км. до сша, пролив с быстрым течением и кишаший акулами поглотил десятки тыс. кубинцев.

0  0
26.09.2016 11:10
Сумрачный гений

Это либералы, и видимо их не жалко, сами выбрали мутные воды )))

0  0
26.09.2016 11:23
- гость -

26.09.2016 09:30
- гость -
09.27 есть вещи подороже куска хлеба

Да? Ну когда у тебя не будет куска хлеба (или у твоих родителей или детей), вспомни свои слова.

0  0
26.09.2016 12:44
- гость -

И ведь победил, США санкции отменили. Своих опализов США хоть и кормят, но не уважают. Как свиней. Любят, кормят, греют, защищают, за ухом чешут, но не уважают. А за что уважать, это же свиньи. А врагов своих, типа Кастро, сильно не любят, ведь они же не свиньи. Но уважать приходится

0  0
26.09.2016 14:16
- гость -

- гость - 26 сентября 2016 г.
12:44
И ведь победил, США санкции отменили
---
Это плохо. Теперь кубинки, в связи с наплывом американских туристов, поднимут цены на свои услуги.

0  0
26.11.2016 15:02
- гость -

Как-то вот все забыли, что величие Фиделя создано, в основном, руками и идеями Чегевары. Че погиб в борьбе за идею, а Кастро, на роме и сигарах да в комфорте. намного его пережил.

0  0
26.11.2016 15:43
- гость -

Хорошо, что еще один диктатор увидел собственными глазами закат своей империи в нищите, долгах и полной разрухе. Предательство бывших друзей, экономический крах режима обрекли Кубу на долгие годы стагнации. Хорошо, что Россия, пожалев простила себе в убыток миллиардные долги несчастному острову, а пиндостан отменив санкции вывел кубинский народ на дорогу к жизни. Безусловно, пройдут годы, имя диктатора обрастет легендами и кубинский народ, будет вспоминать о нем только самое хорошее. Такова человеческая сущность.

0  0
26.11.2016 15:55
1

Великий человек. Вечная ему память.

0  0
26.11.2016 16:13
- гость -

1 26 ноября 2016 г.
15:55
Великий человек. Вечная ему память. ============= не чета вам звиздунам.

0  0
26.11.2016 16:25
- гость -

Давно пора понять, что коммунизм с авторитарными вождями это сказка для рабов, финал у которой всегда трагический. "Куба является единственной латиноамериканской страной, чье население уменьшается."

0  0
26.11.2016 16:31
ru.банок

Одна из лучших медицин в мире да ещё бесплатная.Нашему вовке есть чему учиться.

0  0
26.11.2016 16:50
1

- гость - 26 ноября 2016 г.
16:25

Чушь. Население Кубы растёт. С 1961 года, когда население было около 7 миллионов, доросло сегодня до 12 миллионов.

0  0
26.11.2016 17:05
Абориген

26.11.2016 16:25
- гость -

И при чем здесь режим? Кто-то им закрыл им всю логистику просто потому, что ему так захотелось наплевав на судьбы миллионов людей этого острова. В итоге страна с богатейшими месторождениями живет в нищете. Замечу, что профит от этого есть и у наших "кооператоров" - добытый за полярным кругом никель можно продать.

0  0
26.11.2016 17:17
- гость -

15:43
Ты про Обаму?

8 штатов при Обаме захотели выйти из состава США.
В два раза уведичилось количество бездомных в США. На сентябрь этого года их было более 6 миллионов 200 тысяч.
Начало развала Европы началось при его действиях.
На саммитах главнюка США ставят дальше от центра, чем человека, который его публично оскорбляет.

P.S.:
На Кубе за проституции и гомосекию сажают.

0  0
26.11.2016 17:38
- гость -

26.11.2016 17:17
- гость -

Вы трезвы? Мы кого обсуждаем? Человека который c оружием в руках захватил власть и удерживает ее всю жизнь или избранного на выборах? Или Вам без разницы про что начинать, главное на "ты" но неприменно с упоминанием про сша, закат Европы, гомосеков и прочую лабуду?

0  0
26.11.2016 18:35
almas

Лучших много, как никак такой известный человек. Вот и эту можно было бы поместить
http://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2016/11/26/5fcbaa36-2e2d-4219-84b7-26a0aebbb7a0.jpg

0  0
26.11.2016 21:49
Правдофил

17:38
Для начала, так называемые президенты США, захватили власть у захватчиков власти из Англии и Испании.
В продолжении, выборы все устраивали так, чтобы к власти приходил нужный человек. Только один раз эта методика дала сбой.
Дальше, проверить законность выбора нельзя, из-за законов штатов.
Три большую часть решений принимает Сенат в США. Тот же МакКейн третий представитель своей семьи в Сенате, сенатствует уже тридцать лет. А общее число лет сенатства его клана 70.

Про уменьшение населения Кубы вы совпали. Так же вы забыли рассказать, что Куба более 50 лет была под санкциями США.

0  0
2.12.2016 12:27
- гость -

Казимир, кого больше уважаешь Кастро или Навального?

0  0
2.12.2016 12:34
белые росы

У наших белососейцев,идея одна-как Кубу сдать пиндосстану!

0  0
2.12.2016 12:35
- гость -

Диктатор , которого отвергла семья и при котором Куба стала покупать сахар в Бразилии.

0  0
2.12.2016 12:36
- гость -

Да,он велик!
Сделал переворот, когда страна по экономике превосходила соседей, порулил бессменно несколько десетилетий и теперь Куба всем соседям уступает.)

0  0
2.12.2016 12:45
Serg 1

звиздец тебе гриша

0  0
2.12.2016 12:50
- гость -

Ах какой красавец, особенно на фото 4.

0  0
2.12.2016 13:13
белые росы

Гриша это хто,или у Серёжки -белка?

0  0
2.12.2016 13:15
Serg 1

2.12.2016 13:13
белые росы

руби, гриша это твой брат ботаник. который по синеве своей, как алкогольной так и жизненной, сейчас очень свою будущую жизнь испортил...
и поделом дураку

0  0
2.12.2016 13:50
- гость -

" Любовь и идеализация человека — часто источник поражения, но в тот момент соединение жертвенности с любовью просто создало новую Кубу — новое общество. Что бы там мне ни говорили о производственных отношениях. Ответная любовь народа компенсировали неопытность и ошибки, неизбежные лишения и нехватку. Куба в 60-е годы просто дышала счастьем. Чтобы верно взвесить это, надо знать, из чего вырвалась Куба. Это было патологическое общество.

Я приехал на Кубу в 1966 г. Бросился в глаза шрам старого — это не отразишь в статистике. На Кубе много очень красивых девушек. Идет такая, с лицом богини,— а ноги, как трости, искривлены туберкулезом, рахитом и другими следами детского недоедания. В Орьенте, бедной провинции, это было почти всеобщее явление. Как увидишь, страшно. Второй раз я приехал туда же в 1972 г. Подросло поколение девочек, уже после революции. Это было как чудо — у всех спортивные, гармоничные фигуры. Следы болезней начисто исчезли. Стоило только дать, на голом волюнтаризме, каждому ребенку и старику по литру молока в день – утром ставили к двери. Хоть к лачуге, хоть к обшарпанному коттеджу бывшего миллионера.

Выправлять то изломанное общество «заднего дворика» США — это был подвиг труда и терпения. Все было творчеством, все — против «теории» и роя иностранных экспертов." (с)

0  0
26.09.2017 08:28
CALIBR

Спасибо редакции за "машину времени" , позволившую вернуться на год с лишним в прошлое , в то время , когда непуганные идиоты местного ресурса пророчили развал ФРС Америки и "разбег" штатов по автономиям.
Хотелось бы узнать продолжение истории с Гришей ( Botanik) от безумного в своей ярости Сержа ) - закопал его в сугроб как обещал или смилостивился ?

0  0
26.09.2017 08:44
Сумрачный гений

Здорова, братюня!

"Как сам? Как самка? Пацан как?" (с)Камызяки

Чёта ностальгия накатила по старому Амику и обезбашенным комментаторам...

PS Казимир, от тазофила Антохи тебе привет

0  0
26.09.2017 09:41
гость

обычный террорист

0  0
26.09.2017 10:22
Сумрачный гений

26.09.2017 09:41
гость

Факты?!

PS Чтобы у меня даже мысли не было сравнивать Вас с теми, кого не хочет видеть у себя в магазине Герман Стерлигов

0  0
26.09.2017 10:45
- гость -

Уголовник, погрузивший свою страну в нищету. И в чем его подвиг? В сочиняемых его пропагандой сказках про лучшую медицину? В том, что Путин, не спросив ни у кого из россиян, подарил ему 32 млрд.народных денег, простив госдолг, хотя за это бабло можно было купить все курортное побережье вместе с отелями и персоналом? В том, что кубинки с юности продают свое тело туристам за 10 долларов, а гордые кубинцы попрошайничают у туристов и доедают за ними в ресторанах? Я бы всех восторгающихся тут бородатым бандитом возил на Кубу на экскурсию на пару дней чтобы у них розовые очки и пропагандистская совковая лапша наконец упали с глаз и ушей.

0  0
26.09.2017 11:37
Элвис - 13:50

Это из книги "Воспоминания "Совка" - отличная книга Кары Мурзы. Советую. Достижения Кубинской революций неоспоримы. И еще- сравнивайте уже жизнь на Кубе с жизнью на соседних островах... По образованию и продолжительности жизни (уровню медицины) - с ЛЮБОЙ страной.

0  0
26.09.2017 11:37
гость

26.09.2017 10:22
Сумрачный гений

Свержение законной - это не факт?

0  0
26.09.2017 13:01
Ru.бaнок

Все либерасты ,ссут кипятком от уоменания этого Великого чела!
Пару раз был на Кубе,там далеко страна не порвана в клочья санкциями Пендосстана!
Отель 4* за 14 дней всего за 7900 баксов,всё включено,вип номер,симпотные кубинки!
У мну в отеле в Феодосии,такихне водиться!

0  0
26.09.2017 13:10
Рома

Казик,а как твой Трампушка,обещал превратить КНДР в пепел?
Сколько дней потеряно,их вражок не счесть!?
Таких,как ты,надо к термоядерной бомбе привязывать и посылать ракетой обратно
к твоим хозяевам!

0  0
26.09.2017 13:15
Ru.бaнoк

Serg1,a ты мyдак,однако,конченный,жаль,что твоих предков Сталин к стенке не поставил,либераст xренов!

0  0
26.09.2017 13:21
Рубанку

Сказочник престарелый! Твоей пенсии тебе даже на лекарства не хватает, судя по твоим невменяемым комментам Отель 4 звезды, ага... Что-то давно от тебя побасенок не слышно про жену-снайпершу, уничтожившую половину личного состава ВСУ. Альцгеймер беспощаден...

0  0
26.09.2017 13:24
Ru.бaнок

0  0
26.09.2017 13:46
Миротрворeц

Гeйропеес,мне пенсия не нужна,у мну доход в месяц овер 490-515 тырубасов,не напрягаясь,а твоих скакающих,кастрюлеголовых друзей,моя супруга пока , временно , не уничтожает,сынок малость наш приболел!
Хе,хе,хе!Все дерьмoкраты сдулись!
Смерть фашистам и либерастам в территоррии 404!
Наше дело-правое,Победа будет за нами,а Хрен-за вами!

0  0
26.09.2017 14:20
Рубанку-миротворцу-клоуну

Выпей таблеточку старче пока приступ не начался. На таблетки тебе, надеюсь, путинской милостыни хватает. И старушке своей снайперше валокордину накапай.

0  0
26.09.2017 16:47
- гость -

26.09.2017 13:01
Ru.бaнок
Все либерасты ,ссут симпотные кубинки!
У мну в отеле в Феодосии,такихне водиться!

Что значит мну? Тетя Руби, что вы мнете, между ног когда идете?

0  0
27.09.2017 08:21
Сумрачный гений

26.09.2017 11:37
гость
Свержение законной - это не факт?

Если так рассуждать, то в мире нет ни одной легитимной власти. В каждой стране были перевороты, революции и прочие схемы реновации власти.

0  0
25.11.2017 12:51
CALIBR

Зашел повспоминать , оказывается в прошлое ступил . Полдня - ни одного коммента.
Один "Портал Amic.ru вспоминает лидера кубинской революции и выдающегося мастера слова". Один , совсем один...

Жаль , так и не дождался ответа Сержа- 1 , о судьбе Botanika. А может пора уже интересоваться судьбой самого модератора ,главного троля этого ресурса - воздались ли кары божьи по заслугам его ?

0  0
25.11.2017 19:14
- гость -

Скоро и этого диктатора забудут. Сынок миллионера захвативший власть и ставший главным над рабами-бездельниками. Надеемся скоро нормализуется все на Кубе. Когда начнут работать, постепенно счастье вернется на прОклятый остров.

0  0
13.08.2018 08:38
- гость -

Какой он вождь??? Диктатор, который присосался к президенскому креслу, также как и наш вова. А люди там в такой нищете жили и до сих пор живут.

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