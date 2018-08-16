День малинового варенья отмечают 16 августа в России. Именно в этот день наши предки на Руси праздновали Малинник, посвященный этой сладкой ягоде. О том, что эту ягоду славяне очень ценили, мы знаем из сказок, пословиц и поговорок, которые дошли до нас издревле. "Чтобы жизнь была сладкой, как малина", – желали молодоженам на свадьбе гости. Красивую девушку сравнивали с "ягодкой-малиной".
Но ценили эту ягоду не только за вкус, но и за ее целебные свойства. Народ обратил внимание, что малина понижает жар, лечит от простуды и повышает иммунитет. Уже сегодня ученые доказали, что малина действительно содержит вещества, которые улучшают здоровье и даже продлевают молодость. Это витамины А, Е, РР, В2, которые отвечают за жизненный тонус и упругость кожи, железо, которое способствует кроветворению. Ягода содержит медь, которая повышает настроение, то есть является природным антидепрессантом.
В рубрике "Кухня.Amic.ru" мы публикуем три рецепта малинового варенья: старинный рецепт без сахара, малиновое без косточек и малиновый джем.
Фото: brand-mag.com
Старинный рецепт малинового варенья
Наши предки готовили варенье без сахара, так как его в то время на Руси не было. Но тем не менее варенье все равно было сладким. Это кушанье очень ценили. И это тоже не удивительно, так как в процессе готовки варенье значительно уваривалось и становилось действительно драгоценным.
Что потребуется?
5 кг ягод,
½ стакана воды.
Как готовить?
Домашнее малиновое варенье без косточек
Малиновое варенье – великолепное природное лекарство, которое помогает при простуде. А чай с малиной способен снижать температуру. К сожалению, некоторые дети отказываются есть варенье из-за косточек. Предлагаем вам приготовить малиновое варенье без косточек.
Что потребуется?
1 кг малины
900 г сахара
Как готовить?
Ягоды перебрать, нагреть на огне и пропустить через мелкое сито. Добавить сахар. Затем нужно довести массу до кипения, снять пенку и, помешивая, варить до готовности. После приготовления нужно разложить варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.
Фото: konserviruemsami.ujut-v-dome.ru
Малиновый джем с желатином
Порой так хочется побаловать близких чем-то необычным, даже если под рукой самые обычные продукты. А приготовьте для них малиновый джем с желатином. Уж поверьте, семейные чаепития в зимние вечера с этим лакомством наполнятся особым уютом.
Что потребуется?
1 килограмм малины
1,4 килограмма сахара
0,5 литра воды
3 грамма желатина
Как готовить?
Перебрать малину, промыть в проточной воде. Залить малину слегка подсоленной водой, чтобы избавиться от личинок и жучков. Затем снова промыть проточной водой и переложить в емкость для варки.
Параллельно из сахара и воды сварить сахарный сироп и залить им ягоду. Поставить на огонь и довести до кипения. Затем варить в течение 10-15 минут, удаляя пену. За две-три минуты до готовности добавить желатин в растворённом виде. Теперь положить готовый малиновый джем в банки и закрыть крышкой.
Материал впервые опубликован 16 августа 2016 года
Комментарии
Малина уже отошла.
да