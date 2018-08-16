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День малинового варенья: старинные и современные рецепты любимого лакомства

, ИА "Амител"
История праздника и самые вкусные рецепты малинового варенья

День малинового варенья отмечают 16 августа в России. Именно в этот день наши предки на Руси праздновали Малинник, посвященный этой сладкой ягоде. О том, что эту ягоду славяне очень ценили, мы знаем из сказок, пословиц и поговорок, которые дошли до нас издревле. "Чтобы жизнь была сладкой, как малина", – желали молодоженам на свадьбе гости. Красивую девушку сравнивали с "ягодкой-малиной".

Но ценили эту ягоду не только за вкус, но и за ее целебные свойства. Народ обратил внимание, что малина понижает жар, лечит от простуды и повышает иммунитет. Уже сегодня ученые доказали, что малина действительно содержит вещества, которые улучшают здоровье и даже продлевают молодость. Это витамины А, Е, РР, В2, которые отвечают за жизненный тонус и упругость кожи, железо, которое способствует кроветворению. Ягода содержит медь, которая повышает настроение, то есть является природным антидепрессантом.

В рубрике "Кухня.Amic.ru" мы публикуем три рецепта малинового варенья: старинный рецепт без сахара, малиновое без косточек и малиновый джем.

Фото:  brand-mag.com

Старинный рецепт малинового варенья

Наши предки готовили варенье без сахара, так как его в то время на Руси не было. Но тем не менее варенье все равно было сладким. Это кушанье очень ценили. И это тоже не удивительно, так как в процессе готовки варенье значительно уваривалось и становилось действительно драгоценным.

Что потребуется?

5 кг ягод,
½ стакана воды.

Как готовить?

Ягоды малины поместить в эмалированную емкость (таз или кастрюлю), поставить на медленный огонь, подставив под неё рассекатель или противень, чтобы жар распределялся равномерно, и уварить ягоду в два-три раза. После этого нужно поместить емкость с вареньем в духовку и продолжить его готовку. В результате объем ягоды должен уменьшиться в восемь раз. Готовое варенье разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками.
 

Домашнее малиновое варенье без косточек

Малиновое варенье – великолепное природное лекарство, которое помогает при простуде. А чай с малиной способен снижать температуру. К сожалению, некоторые дети отказываются есть варенье из-за косточек. Предлагаем вам приготовить малиновое варенье без косточек.

Что потребуется?

1 кг малины
900 г сахара

Как готовить?

Ягоды перебрать, нагреть на огне и пропустить через мелкое сито. Добавить сахар. Затем нужно довести массу до кипения, снять пенку и, помешивая, варить до готовности. После приготовления нужно разложить варенье в стерилизованные банки и закрыть крышками.

Фото: konserviruemsami.ujut-v-dome.ru

Малиновый джем с желатином

Порой так хочется побаловать близких чем-то необычным, даже если под рукой самые обычные продукты. А приготовьте для них малиновый джем с желатином. Уж поверьте, семейные чаепития в зимние вечера с этим лакомством наполнятся особым уютом.

Что потребуется?

1 килограмм малины

1,4 килограмма сахара

0,5 литра воды

3 грамма желатина

Как готовить?

Перебрать малину, промыть в проточной воде. Залить малину слегка подсоленной водой, чтобы избавиться от личинок и жучков. Затем снова промыть проточной водой и переложить в емкость для варки.

Параллельно из сахара и воды сварить сахарный сироп и залить им ягоду. Поставить на огонь и довести до кипения. Затем варить в течение 10-15 минут, удаляя пену. За две-три минуты до готовности добавить желатин в растворённом виде. Теперь положить готовый малиновый джем в банки и закрыть крышкой.

Материал впервые опубликован 16 августа 2016 года


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Комментарии

16.08.2017 09:39
- гость -

Малина уже отошла.

0  0
16.08.2018 08:52
андрей

да

0  0
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