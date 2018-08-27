Понедельник, 27 Август, 09:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,79
€ 78,41
453733
19°
Обь
139см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Всё приятное в этом мире вредно: лучшие цитаты Фаины Раневской

, ИА "Амител"
Вспоминаем бессмертные фразы неподражаемой артистки, которой исполнилось бы 122 года

Неповторимая Фаина Раневская появилась на свет 27 августа 1896 года. Сегодня ей исполнилось бы 122 года. Эта артистка обладала тонким умом и была невероятно острословна.

С тех пор немало воды утекло, а ее высказывания до сих пор актуальны. Портал Amic.ru собрал для своих читателей ее лучшие высказывания. Хотя нет, самые лучшие не прошли цензуру.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

27.08.2016 07:19
- гость -

Не петушиная.в~Во времена были

0  0
27.08.2016 08:10
Дядька

Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень.

Read more: http://quote-citation.com/author/faina-ranevskaya#ixzz4IUU7qiMY

0  0
27.08.2016 08:24
- гость -

Самые обычные фразы. Не вижу ничего сверхестественного. В любом городском пивбаре за день можно набрать материала на томик афоризмов.

0  1
27.08.2016 08:33
- гость -

мы не ходим по пивбарам вам виднее

1  0
27.08.2016 08:35
8:24

Сдаётся мне, что Вы, батенька, любитель афоризмов "денег нет, но вы ...и ...настроения", и страшный сторонник приаритетной стабильности Нашего нацыАнального дастаянья?

1  0
27.08.2016 08:40
- гость -

- гость - 27 августа 2016 г.
08:33

Не ходите, восхищайтесь всю жизнь от 2-3 циничных фраз Раневской - это ваше право.


0  1
27.08.2016 08:54
- гость -

кто сказал что мы восхищаемся?

0  0
27.08.2016 09:04
- гость -

Я ведь еще помню порядочных людей... Боже, какая я старая!
Фаина Раневская


1  0
27.08.2016 09:06
- гость -

Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.

1  0
27.08.2016 09:22
- гость -

гость - 09:06
Все болезни от нервов, а нервы - от глистов. (не Раневская)

1  0
27.08.2016 09:42
- гость -


И на амике бывают незаурядные комментарии. Можно неплохую коллекцию для хорошей толстой книжки о юморе собрать...и без мата, и не о попе...

0  0
27.08.2016 10:16
- гость -

Искромётные, конечно, высказывания у Раневской, но при этом пошлoвaтые.
Так мог шутить только обиженный жизнью человек.

0  1
27.08.2016 11:24
- гость -

Так мог шутить только обиженный жизнью человек.

Вы не уважаете Раневскую,потому что её юмор -юмор Великой атрисы и человека.

0  0
27.08.2016 11:46
- гость -

Да уж, наверно от великого ума

"Авторство крылатой фразы из фильма «Подкидыш» «Муля, не нервируй меня!» оспаривает каждая из причастных к ней женщин. В эфире «Кинопанорамы» 1964 года Раневская рассказала историю о том, как сама лично придумала эту фразу, а после эфира программы поссорилась с автором сценария фильма Агнией Барто, которая приписывала авторство фразы себе.Также на авторство фразы претендует Рина Зелёная, будучи соавтором сценария фильма. "

0  0
27.08.2016 12:13
- гость -

Раневская великая актриса и мудрая женщина.

1  0
27.08.2016 14:55
- гость -

Да таких дур пруд пруди.

0  1
27.08.2016 15:04
- гость -

14:55, твои фразы потомки разберут на цитаты? То-то. Приятно ЛИЧНОСТЬ дурой обозвать, да?

1  0
27.08.2016 15:16
- гость -

- гость - 27 августа 2016 г.
15:04

Растиражированные ее же друзьями пошловатые цитаты про куриные жопы у павлинов?
Че-че там потомки?

0  1
27.08.2016 17:51
- гость -

Потомки узнали, что у павлинов жо пы куриные. Да ладно, иди, не пропусти камеди клаб, там остроумие живет.

0  0
28.08.2016 08:57
гость

Людей великая Фаина, действительно, не уважала, если почему-то считала кого-то ниже себя. Как она определяла кто ниже, а кто выше, не понятно, но иной раз скажет, будто с похмелья голова плохо соображала. НУ?

0  1
27.08.2017 09:07
- гость -

Многие известные люди считают остальных хуже и глупее и позволяют себе "афоризмы" даже пошлые. Они же великие, мудрые, богатые, они сами себя "сделали", всего добились благодаря талантам, поэтому могут не уважать остальных, то есть тех, кто и позволили им стать такими. Актёры всегда рассказывали про свою бедность, как они по 2р 50 коп за концерт получали, но потом оказалось, что и бизнес у них, и налоги не платили с" левых" выступлений (и сейчас также), и правовые нарушения замазывают связями, пользуясь беззастенчиво своей популярностью, и алкашей среди них не меньше, чем среди обычных людей.

0  1
27.08.2017 09:22
- гость -

Испомнилось БЫ 121 год!

0  0
27.08.2017 11:43
- гость -

Вчера в книжном увидела книгу : Великие русские женщины.
На обложке Мая Плисецкая, далее Фаина Раневская и др...
русские

0  1
28.08.2017 12:11
- гость -

27.08.2017 11:43
- гость -
Ну что поделать, ежели русских не нашлось - сойдут и еврейки.

1  0
27.08.2018 09:49
Бабуля

Господи,вы судите о человеке-легенде..Вас вообще никто не вспомнит..

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:51
Шкафы с книгами установят в барнаульском парке "Центральный" 0
09:39
МВД предложило ускорить получение гражданства для рожденных в РСФСР 0
09:39
Технологический колледж АлтГТУ: какие специальности можно получить заочно 0
09:27
Эксперты назвали лучшие смартфоны 2018 года 0
09:24
Очевидцы: легковушка протаранила столб после погони в Барнауле 2
09:07
Трамп запретил Белому дому "восхвалять" скончавшегося сенатора Маккейна 0
09:00
Сад и огород на клумбе: как сочетать несочетаемое 0
08:56
Экзоскелет для стрельбы из пулемета одной рукой испытали в РФ 0
08:41
Последняя неделя лета началась в Барнауле с четырехбалльных пробок 0
08:21
Лукашенко назвал Россию и Белоруссию ангелами-хранителями друг друга 1
08:17
Эксперт: "Повышение цен на новые квартиры неизбежно" 0
08:06
Инженер и "черный барон": интересные факты о Петре Врангеле 1
07:50
Росгвардия и минприроды следят за 20 тыс. охотников, наводнивших Алтай 0
07:34
Hände hoch: второй иностранный язык появится в алтайских школах с сентября 16
07:30
Ланч-бокс в школу: что положить ребенку с собой 0
07:15
Ждем серии: "Алтайгеомаш" намерен наладить производство буровых установок 0
07:03
Двухуровневую квартиру с эксклюзивным выходом на крышу продают в Барнауле 0
06:48
Всё приятное в этом мире вредно: лучшие цитаты Фаины Раневской 25
06:32
Как две капли воды: дети, которые оказались точными копиями своих родителей 0
06:23
Выборы губернатора Алтайского края 2018 года в цифрах и фактах: инфографика 6
06:14
Последняя неделя лета в Алтайском крае стартует с гроз и града 0
06:01
В Барнауле намерены вырубить 2 га леса ради новой вертолетной площадки 16
23:22
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе, продолжая есть 5
22:44
Оборот розничной торговли на Алтае за полгода превысил 150 млрд рублей 1
21:15
Путин пообещал и далее оказывать содействие Южной Осетии 3
20:53
Порошенко заявил, что "россияне заплатят Украине убытки в $4,6 млрд" 0
19:43
София Ротару прокомментировала сообщения о своей госпитализации 0
19:22
Мальчик погиб в Курской области от взрыва гранаты времен войны 0
18:44
От +9 до +24: погода в Алтайском крае на 27 августа 0
18:06
Концертный директор Софии Ротару опроверг информацию о ее госпитализации 0
17:19
Минобороны раскрыло подробности готовящейся в Сирии провокации 0
17:01
Пожар произошел в барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 3
16:37
Вайкуле прокомментировала свой отказ ехать в Крым: "Меня это бесит" 1
16:01
Россия нашла способ избавиться от долларовой зависимости 1
15:37
Пляжный сезон в Барнауле продлили до осени 0
15:15
Названы лучшие подержанные автомобили для дачников 0
14:54
Медведя с канистрой на голове ищут чиновники в Якутии 0
14:39
Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником: "Ваш нелегкий труд" 0
13:45
Около 500 человек эвакуированы из ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге из-за пожара 1
13:27
Бутина назвала приемлемыми условия в американской тюрьме 2
12:46
Лукашенко рассказал про откровенности в разговорах с Путиным 0
12:17
АлтГУ завершает приемную кампанию с рекордными показателями 0
11:40
National Interest рассказал о российских "спутниках-убийцах" 0
11:16
Алтайский край вошел в топ-15 регионов по эффективности программ капремонта 0
10:27
Кадыров прокомментировал смерть американского сенатора Джона Маккейна 22
10:09
Полиция в Барнауле разыскивает подозреваемого в изнасиловании женщины 5
09:36
В мессенджере WhatsApp появятся платные сообщения 0
09:14
СМИ: в Шотландии сделали новые снимки лох-несского чудовища 0
08:42
Американский сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни 3
08:26
"Дырявый" украинский поезд рассмешил пользователей Сети 0
07:45
Рыцарь будет уговаривать жителей Барнаула жениться на Ольге Бузовой 0
07:24
Двухуровневую квартиру с камином и джакузи продают в Барнауле за 6,5 млн 0
07:03
Казус Маколея Калкина: невероятная эволюция актера из "Один дома" 2
06:44
Дожди, грозы и тепло до +26 градусов обещают в Алтайском крае 26 августа 0
06:23
Самые странные и нелепые водители, которых можно встретить на дороге 0
06:01
СМИ: перевод Олега Торубарова на Урал может затянуться 0
23:17
Отражение мальчика в зеркале напугало пользователей Сети 3
22:26
Членов "Единой России" рассмешили две тонны кокаина с логотипом партии 2
21:43
Беспилотник заснял загадочное племя, живущее вдали от цивилизации 0
20:09
Чикатило попросили убрать из списка выдающихся выпускников ЮФУ 3
19:50
Глава Южной Осетии назвал присоединение к России "национальной идеей" 0
19:27
Работа над третьими "Стражами Галактики" заморожена на неопределенный срок 0
18:44
От +6 до +26: погода в Алтайском крае на 26 августа 0
18:08
Две тонны кокаина с логотипом "Единой России" перехватила полиция Бельгии 1
17:44
Исаак Ньютон предсказал конец света в 2060 году 1
17:13
Почти все дома в Рубцовске не готовы к отопительному сезону 0
16:43
Разработки алтайских ученых представят на международном форуме "Технопром" 0
16:26
МИД России предостерег США от опрометчивых шагов по Сирии 1
15:45
Россия восстановила систему контроля околоземной орбиты 0
15:11
Чиновник, пожаловавшийся Путину на ФСБ, резко стал фигурантом уголовных дел 4
14:34
ГП признала нежелательной организацию, спонсирующую алтайских экологов 1
14:23
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Барнауле ночью 0
13:58
Васильева раскритиковала качество преподавания иностранных языков 2
13:29
США перебросили в Персидский залив эсминец для удара по Сирии 0
12:55
Адвокат Бутиной подал прошение о ее переводе под домашний арест 0
12:35
Пожар в ЦБ: 26 пожарных расчетов тушили огонь на 30-ти квадратных метрах 1
11:52
Меркель посмотрела в бинокль на российскую базу в Южной Осетии 0
11:24
Нурмагомедов "объявил войну" Макгрегору после оскорбления отца 0
10:45
Ученые нашли у людей новый орган 0
10:12
NASA сообщает о приближении огромного астероида к Земле 0
09:31
В ГИБДД впервые показали облик водительских прав с микрочипом 0
09:11
Британский вор случайно нокаутировал напарника во время ограбления 0
08:36
Акция "Ночь кино" пройдет в восьми городах Алтайского края 0
08:22
На Украине объяснили, почему Киев отказывается забирать корабли из Крыма 0
08:06
Великий сказочник: лучшие персонажи фильмов Тима Бартона 0
07:50
Квартиру в доме с охраняемым периметром продают в Барнауле за 16 млн рублей 0
07:34
Томенко: школы Алтайского края полностью готовы к началу учебного года 2
07:19
Стало известно, с кем "Динамо-Барнаул" сыграет в 1/16 финала Кубка России 1
07:03
Суперблондинка: фото великолепной и неповторимой Клаудии Шиффер 0
06:48
Как найти избирательный участок на выборах губернатора Алтая: инфографика 0
06:32
Политики, принцессы и первые леди на отдыхе 0
06:17
Дожди с грозами и тепло под +30 обещают в Алтайском крае 25 августа 0
06:02
На секретной службе: кто из алтайских политиков может сыграть Джеймса Бонда 0
05:56
Скончалась олимпийская чемпионка 1960 года Валентина Растворова 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.