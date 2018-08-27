Неповторимая Фаина Раневская появилась на свет 27 августа 1896 года. Сегодня ей исполнилось бы 122 года. Эта артистка обладала тонким умом и была невероятно острословна.

С тех пор немало воды утекло, а ее высказывания до сих пор актуальны. Портал Amic.ru собрал для своих читателей ее лучшие высказывания. Хотя нет, самые лучшие не прошли цензуру.