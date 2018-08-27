Неповторимая Фаина Раневская появилась на свет 27 августа 1896 года. Сегодня ей исполнилось бы 122 года. Эта артистка обладала тонким умом и была невероятно острословна.
С тех пор немало воды утекло, а ее высказывания до сих пор актуальны. Портал Amic.ru собрал для своих читателей ее лучшие высказывания. Хотя нет, самые лучшие не прошли цензуру.
Комментарии
Не петушиная.в~Во времена были
Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень.
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Самые обычные фразы. Не вижу ничего сверхестественного. В любом городском пивбаре за день можно набрать материала на томик афоризмов.
мы не ходим по пивбарам вам виднее
Сдаётся мне, что Вы, батенька, любитель афоризмов "денег нет, но вы ...и ...настроения", и страшный сторонник приаритетной стабильности Нашего нацыАнального дастаянья?
- гость - 27 августа 2016 г.
08:33
Не ходите, восхищайтесь всю жизнь от 2-3 циничных фраз Раневской - это ваше право.
кто сказал что мы восхищаемся?
Я ведь еще помню порядочных людей... Боже, какая я старая!
Фаина Раневская
Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.
гость - 09:06
Все болезни от нервов, а нервы - от глистов. (не Раневская)
И на амике бывают незаурядные комментарии. Можно неплохую коллекцию для хорошей толстой книжки о юморе собрать...и без мата, и не о попе...
Искромётные, конечно, высказывания у Раневской, но при этом пошлoвaтые.
Так мог шутить только обиженный жизнью человек.
Так мог шутить только обиженный жизнью человек.
Вы не уважаете Раневскую,потому что её юмор -юмор Великой атрисы и человека.
Да уж, наверно от великого ума
"Авторство крылатой фразы из фильма «Подкидыш» «Муля, не нервируй меня!» оспаривает каждая из причастных к ней женщин. В эфире «Кинопанорамы» 1964 года Раневская рассказала историю о том, как сама лично придумала эту фразу, а после эфира программы поссорилась с автором сценария фильма Агнией Барто, которая приписывала авторство фразы себе.Также на авторство фразы претендует Рина Зелёная, будучи соавтором сценария фильма. "
Раневская великая актриса и мудрая женщина.
Да таких дур пруд пруди.
14:55, твои фразы потомки разберут на цитаты? То-то. Приятно ЛИЧНОСТЬ дурой обозвать, да?
- гость - 27 августа 2016 г.
15:04
Растиражированные ее же друзьями пошловатые цитаты про куриные жопы у павлинов?
Че-че там потомки?
Потомки узнали, что у павлинов жо пы куриные. Да ладно, иди, не пропусти камеди клаб, там остроумие живет.
Людей великая Фаина, действительно, не уважала, если почему-то считала кого-то ниже себя. Как она определяла кто ниже, а кто выше, не понятно, но иной раз скажет, будто с похмелья голова плохо соображала. НУ?
Многие известные люди считают остальных хуже и глупее и позволяют себе "афоризмы" даже пошлые. Они же великие, мудрые, богатые, они сами себя "сделали", всего добились благодаря талантам, поэтому могут не уважать остальных, то есть тех, кто и позволили им стать такими. Актёры всегда рассказывали про свою бедность, как они по 2р 50 коп за концерт получали, но потом оказалось, что и бизнес у них, и налоги не платили с" левых" выступлений (и сейчас также), и правовые нарушения замазывают связями, пользуясь беззастенчиво своей популярностью, и алкашей среди них не меньше, чем среди обычных людей.
Испомнилось БЫ 121 год!
Вчера в книжном увидела книгу : Великие русские женщины.
На обложке Мая Плисецкая, далее Фаина Раневская и др...
русские
27.08.2017 11:43
- гость -
Ну что поделать, ежели русских не нашлось - сойдут и еврейки.
Господи,вы судите о человеке-легенде..Вас вообще никто не вспомнит..