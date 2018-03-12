Выборы — это определение раскладки власти на ближайшие годы. А чтобы власть получить, надо хорошо постараться. Кто-то не стесняется получать заветные проценты, нарушая закон. Конечно, мы надеемся, что 18 марта ничего такого в Алтайском крае не будет, но все же подготовили для своих читателей небольшую справку технологий, которые запрещены.

Вброс

Некто пытается опустить в урну сразу несколько комплектов избирательных бюллетеней.

"Карусели"

Нарушитель передает избирателю заполненные бюллетени перед входом на избирательный участок. Они опускаются в урну, а новые выданные отдаются организатору действа после выхода с участка.

Круиз

Группа нарушителей ездит на несколько участков и голосует по несколько раз.

Подвоз

Кандидат или его сторонник осуществляет организованную доставку избирателей до участка. Однако, если местные власти организовали доставку всех желающих избирателей на участки из далеко расположенных территорий, то это нарушением не считается.

Агитация

Устные призывы голосовать за того или иного кандидата/партию, раздача агитационных материалов в день выборов.

Подкуп избирателей

Денежная или иная материальная плата избирателю, чтобы он проголосовал, "как надо".

Выдача бюллетеней постороннему лицу

Член избирательной комиссии выдает бюллетень человеку, которого нет в списках избирателей, или он уже проголосовал.

Массовое голосование на дому

В избирком поступает чрезмерно много заявок на надомное голосование.

Голосование вне помещения посторонними лицами

Члены комиссии дают проголосовать тому, кто не включен в специальный реестр надомного голосования.

Запугивание или подкуп избирателей

Нарушитель оказывает давление на избирателя, заставляя его голосовать, "как надо".

Переписывание протоколов

Внесение изменений в документы в пользу кандидата или партии или против них.

Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 12 сентября 2016 г., в 13:22.