5 сентября 1585 года родился Арман-Жан дю Плесси де Ришелье - тот самый "красный кардинал", которого мы помним по знаменитому роману Александра Дюма "Три мушкетера". Личность примечательнейшая, но совершенно отличавшаяся от своего литературного персонажа. Портал Amic.ru предлагает 10 интересных фактов из жизни "красного кардинала", которые показывают удивительный характер и силу этого человека.

1. Вместо шпаги — сутана. Из-за интересов семьи Ришелье пришлось проститься с мечтой о карьере военного и надеть сутану. Его отец рано умер, оставив жену с пятью малыми детьми и множеством долгов. Единственным источником средств был доход от должности католического духовного лица епархии в районе Ла-Рошели. Так случилось, что принять монашеский сан пришлось юному Арману. Отправившись к папе Павлу V в Рим за благословением, он поначалу скрыл свой слишком юный возраст, а после церемонии покаялся. Вывод папы был таков: "Справедливо, чтобы молодой человек, обнаруживший мудрость, превосходящую его возраст, был повышен досрочно". 17 апреля 1607 года 22-летний Арман-Жан дю Плесси принял имя Ришелье и сан епископа Люсонского.

2. Очаровывая королей. Сан епископа дал ему возможность появиться при королевском дворе, и уже вскоре он очаровал своим умом, эрудицией и красноречием короля Генриха IV. Однако из-за дворцовых интриг он был вынужден покинуть двор. После убийства короля Ришелье сумел очаровать королеву-мать Марию Медичи, которая назначила его духовником королевы Анны Австрийской — молодой супруги Людовика XIII. Так постепенно Ришелье становится главным действующим персонажем на политической арене Франции.

3. Величие Франции. Ришелье действительно был очень умным и талантливым политиком. Но, в отличие от своего "злобного" литературного персонажа, он много сделал для величия Франции. В частности, он основал французскую академию наук, прекратил религиозные войны, покончил с феодальной раздробленностью и всячески способствовал укреплению монархии. Пётр 1, посетивший могилу Ришелье, сказал, что отдал бы такому министру полцарства за то, чтобы тот помог ему управлять второй половиной.

4. Главный по интригам. Дюма совершенно прав, когда представляет Ришелье любителем шпионских интриг. Реальный кардинал действительно стал основателем первой в Европе серьезной сети шпионажа. В борьбе со своими врагами "красный кардинал" не брезговал ничем: доносы, шпионство, грубые подлоги, неслыханное прежде коварство — все шло в ход. При этом сам он никому не доверял, и это вызывало дополнительный ужас в тех, кому приходилось иметь с ним дело. "Всякий, кто узнает мои мысли, должен умереть", — говорил кардинал.

5. Книги и мигрени. С самого детства Ришелье был достаточно болезненным человеком. Его даже крестили только через полгода после рождения — опасались, что он умрет. Все свободное время Ришелье занимался самообразованием и очень много читал. Медики того времени даже уверяли, что жестокие головные боли, которые преследовали кардинала всю жизнь, связаны с его любовью к чтению.

6. Кошки кардинала. Кардинал Ришелье обожал кошек. Пожалуй, это были единственные существа, которые были к нему искренне привязаны. В истории даже сохранились имена любимых кошек кардинала. Самой любимой была белоснежная кошка по имени Мириам. Другой любимицей была Сумиз ("особа легкого поведения", — в переводе). И, кстати, именно Ришелье стал одним из первых в Европе владельцев кошек ангорской породы. Из Анкары котенка ему привез друг. Ангорскую кошку звали Mimi-Paillon. Также знаменит черный кот кардинала по кличке Люцифер.

7. Против дуэлей и дуэлянтов. Ришелье всячески выступал против дуэлей. И даже издал эдикт в 1626 году. Однако если по версии Дюма этот запрет является попыткой лишить благородных людей возможности защитить честь в честном поединке, то у кардинала совершенно иной взгляд на эти вещи. Ришелье считает дуэли "уличной поножовщиной", которая уносила сотни жизней молодых людей и лишала армию лучших бойцов.

8. Просветитель. Благодаря Ришелье в 1635 году была основана Французская академия. Кардинал назначил пенсию самым талантливым художникам, писателям, архитекторам. Также при его поддержке появилось первое периодическое издание франции "Газет". Ришелье сделал "Газет" рупором своей политики. Здесь же кардинал публиковал и свои собственные статьи.

9. Поддержка флота. Ришелье увеличил французский флот с 10 галер на Средиземном море до трёх полноценных эскадр в Атлантике и одной — в Средиземном море. Он способствовал развитию международной торговли, заключив 74 торговых договора с разными странами. Именно при Ришелье началось освоение Французской Канады.

10. Гвардейцы кардинала. После нескольких попыток покушений на кардинала король настоял, чтобы у Ришелье появилась своя личная охрана. Со временем она разрослась до целого полка. И сегодня все, кто там служил, известны как "гвардейцы кардинала". Причем жалование гвардейцам Ришелье платил из собственных средств и вовремя, к огромной зависти мушкетёров, которым зарплату часто задерживали.

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 5 сентября 2016 года.