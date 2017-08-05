Самые красивые девушки — уроженки Барнаула. Они покоряют другие города, учатся и работают по всему миру. Но все-таки они наши, из Барнаула, из Алтайского края. Девчонки, которые ходят по одним с нами улицам, могут поспорить в привлекательности со многими голливудскими дивами, над образом которых трудится целая армия визажистов, гримеров и личных тренеров. А в доказательство мы предоставляем эту подборку фото барнаульских красавиц из Instagram.
Фото опубликовано YANA VANINA🌸 (@yana_vanina)
Фото опубликовано Nastya Zvereva (@zvereva_rus)
Фото опубликовано Elena N. Kozlova (@elena.n.kozlova)
☁💕 @simfoniya_ MUA: @ksenia_roshell
Фото опубликовано EKATERINA SHIROKOVA (@kateshirokova)
Ищи себя... остальное найдется🍀
Фото опубликовано Anastasia (@anastasia_bokataya)
#всенапляж глазами @lyudmila__olegovna Кто там спрашивал мой рост? 1.80⛹🏿
Фото опубликовано ! Sasha (@haitmann)
Фото опубликовано ✨Natali✨ (@natasha_mart)
Фото опубликовано Kristina Dominikana 🙋🏻 (@kristallinafox)
Make up: @elen_kruchini Hair: @natali_radoman Ph: @alexislarionova
Фото опубликовано Darina (@darinasmolina)
Что бы не происходило-все хорошо👌#всенапляж#паркспорта#summer16#🍥🌸🍥
Фото опубликовано Лисовол Оксана (@lisowoloks)
Фото опубликовано @olyas05
Фото опубликовано Kristina Gorte (@krisgorte)
Фото опубликовано Nastya Shelihova🐍 (@chistyakova_anastasia666)
Хотя,куда я без тебя, честно.Пойду по льду и сразу провалюсь с треском 🖕🏻
Фото опубликовано MARIA DADAEVA (@m.aleksandrova1)
Фото опубликовано Anya🍒 (@anyakosareva)
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Фото опубликовано Mari_Axenova (@mari_axenova)
Небольшой #backstage с нашей вчерашней съёмки📷😍 ждем видео и крутые фотки 😈 @raevskihstudio @merzlikin_photo Ребятки, спасибо вам за работу, вы профи в своем деле ) @kaizerstyle Наташ, твое белье просто бомба , я уже знаю, что куплю у тебя 👌 спасибо за приглашение поучаствовать в этой замечательной фотосессии😇
A post shared by Alina Cherepanova (@alichkalina) on
Помаленьку буду заливать крутые фотки от @in.style.photo 🔥 . Очень уж они мне нравятся , хотя образ мне вообще не привычен , но он крутой тоже 😜 . #бийск #фото #фотосессия #фотосессиябийск #фотосет #фэшнпрофэшн #вседела 🤓
A post shared by НАБОР ГРУППЫ TWERK 🇷🇺 БИЙСК (@uskova_anna_) on
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