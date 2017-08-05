Самые красивые девушки — уроженки Барнаула. Они покоряют другие города, учатся и работают по всему миру. Но все-таки они наши, из Барнаула, из Алтайского края. Девчонки, которые ходят по одним с нами улицам, могут поспорить в привлекательности со многими голливудскими дивами, над образом которых трудится целая армия визажистов, гримеров и личных тренеров. А в доказательство мы предоставляем эту подборку фото барнаульских красавиц из Instagram.

Photo: @deer_dasha Фото опубликовано YANA VANINA🌸 (@yana_vanina) Авг 3 2016 в 3:22 PDT

👼🏼👼🏼👼🏼 Фото опубликовано Nastya Zvereva (@zvereva_rus) Май 16 2016 в 3:43 PDT

💕 Фото опубликовано Elena N. Kozlova (@elena.n.kozlova) Сен 8 2016 в 1:26 PDT

☁💕 @simfoniya_ MUA: @ksenia_roshell Фото опубликовано EKATERINA SHIROKOVA (@kateshirokova) Июл 19 2016 в 8:48 PDT

Ищи себя... остальное найдется🍀 Фото опубликовано Anastasia (@anastasia_bokataya) Ноя 21 2015 в 3:15 PST

#всенапляж глазами @lyudmila__olegovna Кто там спрашивал мой рост? 1.80⛹🏿 Фото опубликовано ! Sasha (@haitmann) Авг 16 2016 в 8:14 PDT

🐬🐳💦 #яровое Фото опубликовано ✨Natali✨ (@natasha_mart) Июл 4 2016 в 4:35 PDT

Фото опубликовано EKATERINA (@ketrinkenchenbaeva) Июл 9 2016 в 9:52 PDT

😈👄💋💜 Фото опубликовано Kristina Dominikana 🙋🏻 (@kristallinafox) Авг 16 2016 в 8:41 PDT

Фото опубликовано Daria (@lobanovadasha) Мар 1 2016 в 7:18 PST

Make up: @elen_kruchini Hair: @natali_radoman Ph: @alexislarionova Фото опубликовано Darina (@darinasmolina) Авг 10 2016 в 8:24 PDT

Уже завтра,2 июля в 10 утра состоится открытие крупнейшего комплекса открытых бассейнов в Сибири🎉по адресу Энтузиастов 12в🌴Нереально крутое место для отдыха👍🏼🍦👙🕶☀🏊🏽 #всенапляж Фото опубликовано Марина🍓 (@marina__mit) Июн 30 2016 в 11:59 PDT

Что бы не происходило-все хорошо👌#всенапляж#паркспорта#summer16#🍥🌸🍥 Фото опубликовано Лисовол Оксана (@lisowoloks) Июл 13 2016 в 7:21 PDT

🌙 Фото опубликовано @olyas05 Июл 26 2016 в 10:29 PDT

Фото опубликовано Настасья💟 (@pasichnyak) Июн 21 2016 в 12:28 PDT

Фото опубликовано Yana Stepchenko (@missyana.s) Ноя 23 2015 в 2:38 PST

📸 Фото опубликовано Kristina Gorte (@krisgorte) Авг 24 2016 в 1:32 PDT

💋 Фото опубликовано Nastya Shelihova🐍 (@chistyakova_anastasia666) Июн 14 2016 в 5:04 PDT

Фото опубликовано Barnaul (@andreeva__juli) Июл 23 2016 в 9:23 PDT

Хотя,куда я без тебя, честно.Пойду по льду и сразу провалюсь с треском 🖕🏻 Фото опубликовано MARIA DADAEVA (@m.aleksandrova1) Июл 28 2016 в 3:01 PDT

Хулиган, бандит и задира😆😸 Фото опубликовано Anya🍒 (@anyakosareva) Авг 16 2016 в 7:30 PDT

Прошлое должно оставаться прошлым. Не надо к нему возвращаться. И если в прошлом осталось Ваше сердце, значит идите дальше без него. A post shared by @olya.p__ on Jun 4, 2017 at 3:28am PDT