Взрывы в жилых домах в России в 1999 году представляют собой серию террористических актов, которые были проведены в Москве, Волгодонске и Буйнакске. На сегодняшний момент это самая масштабная серия террористических атак в истории современной России. В результате четырех взрывов погибли 307 человек, а более 1700 получили серьезные ранения. Вспоминаем хронику событий, которые многие называют черным сентябрем в российской истории.
Взрыв в Буйнакске
Серия взрывов в жилых домах в России началась с дагестанского города Буйнакска. 4 сентября 1999 года там был взорван пятиэтажный жилой дом по адресу ул. Леваневского (Шихсаидова), 3. Взрыв был произведен при помощи грузовика модели ГАЗ-52, в котором на тот момент находилось более 2700 килограммов взрывчатого вещества, изготовленного из аммиачной селитры и алюминиевого порошка. Взрывы начались с жилищ семей военнослужащих. В результате взрыва были разрушены два подъезда жилого дома, 64 человека погибли, из них 23 — дети, 146 человек ранены. Второй грузовик ЗИЛ-130 был обезврежен командиром инженерно-саперного батальона бригады возле госпиталя через два часа после первого взрыва.
Взрыв в Москве на улице Гурьянова
Взрыв на первом этаже девятиэтажного жилого дома № 19 на улице Гурьянова (район Печатники, юго-восток Москвы) произошёл 8 сентября 1999 года в 23 часа 59 минут. Два подъезда вследствие этого теракта были полностью уничтожены. При этом стоит отметить тот факт, что возникшая взрывная волна привела также к серьезной деформации конструкций соседнего дома. По официальным данным, в результате взрыва погибли 100 человек, 690 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали. Как было установлено взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 килограммов в тротиловом эквиваленте. Первоначальная экспертиза, проведённая на месте взрыва, показала наличие частиц тротила и гексогена. Через несколько дней дома № 17 и № 19 были уничтожены взрывотехниками, жители переселены в другие дома. 13 сентября 1999 года был объявлен днём национального траура по погибшим. В этот день во всех храмах российской столицы были отслужены заупокойные панихиды.
Позже в редакцию агентства "Интерфакс" позвонил неизвестный с кавказским акцентом, назвался представителем "Конфедерации освобождения Дагестана" и сообщил, что взрывы жилых домов — это месть за ведение боевых действий на территории Дагестана. В тот же день по телевидению был показан фоторобот Мухита Лайпанова, человека, взявшего в аренду помещение на первом этаже жилого дома, в котором произошёл взрыв.
После взрыва на улице Гурьянова участковые милиционеры Москвы стали проверять весь нежилой фонд на своих территориях. Так, участковым Дмитрием Кузововым в числе прочих был проверен дом № 6, корпус 3 по Каширскому шоссе. В этом доме был расположен мебельный магазин, который его владелец сдал в аренду человеку, представившемуся как Мухит Лайпанов, под склад сахара. При осмотре магазина Кузовов обнаружил мешки с сахаром, однако, поскольку он не знал, что террористы таким образом маскируют взрывчатку, то ничего не заподозрил. 12 сентября участковый пришёл к тому же дому с повторной проверкой, но в этот раз дверь магазина была заперта, а взламывать её в отсутствие владельца милиционер не мог. На следующий день в этом доме произошёл мощный взрыв. В 2000 году на месте взрыва на улице Гурьянова был установлен памятный знак в виде гранитного часовенного столба на постаменте с облагороженной территорией вокруг. К нему часто несут цветы и венки.
Взрыв в Москве на Каширском шоссе
13 сентября 1999 года в 5 часов утра произошёл взрыв в подвальном помещении восьмиэтажного кирпичного жилого дома № 6, корпус 3 на Каширском шоссе.
В результате взрыва погибли почти все жильцы дома – 124 человека, 7 получили ранения различной степени тяжести. Мощность взрыва на этот раз составила 300 килограммов в тротиловом эквиваленте. Президент России Борис Ельцин вызвал мэра Москвы Юрия Лужкова и потребовал в течение суток проверить все жилые дома. После второго взрыва были приняты беспрецедентные меры безопасности в Москве и других городах. Была проведена полноценная проверка различных подвалов и чердаков, и многие жители жилых домов в течение нескольких месяцев занимались стихийным круглосуточным патрулированием своих районов.
13 сентября руководитель одной из риелторских фирм узнал в фотороботе Лайпанова клиента, который снимал у них помещение под склад (на улице Борисовские Пруды под 14-этажным жилым домом). Риелтор сообщил об этом в ФСБ. Правоохранительные органы обнаружили на этом складе 50 мешков со взрывчаткой общим весом 2,5 тонны и шесть запрограммированных таймеров. По словам риелторов, Лайпанов вышел на их фирму по объявлению в газете и 3 сентября заключил договор об аренде. Было установлено, что документами на имя Лайпанова, который погиб в феврале 1999 года, пользовался карачаевец Ачемез Гочияев. Любопытно, что главный исполнитель самой масштабной серии терактов в России до сих пор находится в розыске.
Взрыв в Волгодонске
Последний взрыв произошел 16 сентября в городе Волгодонске Ростовской области. Рядом с девятиэтажным жилым домом № 35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. От взрывной волны была разрушена фасадная часть дома. Из завалов было извлечено 18 погибших, 1 человек умер в больнице, 89 человек госпитализированы, повреждено 37 близлежащих домов.
Владельцем грузовика являлся Аббаскули Искандер-оглы Искендеров, который и пригнал автомобиль к месту совершения взрыва. По его словам, трое кавказцев приобрели у него машину, загрузили ее якобы картофелем и попросили пригнать на это место, и только чудом он спасся, отойдя домой погреться, а не оставшись дежурить в ней в ночное время.
Выводы следствия
По данным следствия, теракты были организованы и профинансированы руководителями незаконного вооружённого формирования Исламский институт "Кавказ" Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром. Эти теракты были направлены на массовую гибель людей с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти по ликвидации последствий нападения боевиков на Дагестан в августе 1999 года.
Основной силой группировки боевиков, которая нападала на Дагестан, были различные наемники и бойцы из других стран, все они были членами "Исламской международной миротворческой бригады", имеющей непосредственную связь с "Аль-Каидой".
Специальная комиссия Ковалева
По инициативе, которую профинансировал Борис Березовский (на тот момент член партии "Либеральная Россия"), была создана специализированная комиссия, главной целью которой было детальное расследование обстоятельств терактов, произошедших в Волгодонске и Москве в 1999 году. В качестве главы этой комиссии был выбран депутат Государственной думы Сергей Ковалев. В 2003 году секретарь комиссии Ковалёва правозащитник Лев Левинсон заявил, что в версии о причастности ФСБ ко всем взрывам. Утверждения о причастности власти, ФСБ и Бориса Березовского к взрывам озвучивал в своих статьях оппозиционный политолог Андрей Пионтковский. Сторонники этой версии полагают, что взрывы домов осуществили спецслужбы, чтобы обеспечить оправдание ввода войск в Чечню, поднять рейтинг Путина и обеспечить его избрание президентом России. Любопытно, что именно серия взрывов стала поводом для начала новой Чеченской войны.
Ликвидация Хаттаба
Уничтожение одного из главных российских террористов современности было приоритетным для российских спецслужб. Именно Хаттаб являлся связующим звеном между боевиками в Чечне и международными террористическими структурами. В августе и сентябре 1999 года совместно с главным террористом той эпохи Шамилем Басаевым организовал и возглавил вторжение боевиков на территорию Дагестана.
Первая информация о смерти Хаттаба появилась в прессе 11 апреля 2002 года. Представители ФСБ официально объявили о ликвидации Хаттаба 25 апреля 2002 года. Боевик был убит в результате специальной боевой операции спецслужб. Эту новость подтвердил помощник президента Сергей Ястржембский и министр обороны Сергей Иванов. Ликвидация Хаттаба по значению сопоставлялась с ликвидацией 21 апреля 1996 года Джохара Дудаева. Российский суд посмертно признал Хаттаба одним из заказчиков террористических актов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году.
Комментарии
а когда Рязанские жители вызвали ментов из-за того что какие-то типы таскают мешки в подвал поздно вечером, а потом телефонистка услышала по межгороду "всё уезжайте по одному", и поймали московских оперов фсб, и патрушев стоял икал перед камерой что за людей арестовали в Рязани, и Рушайло не мог тоже ни чего ответить что это за выходка московских фээсбэшников, а потом ещё на передаче на НТВ астахов глотку рвал что защитит права всех жителей того злащастного дома в Рязани, а потом по тихой грусти стал защищать детей и плявал он на Рязань. ФУ! морды ихние видеть после этого не могу! и кто стоит за фээсбэ? тоже на разные мысли наводит...
а может он и не злощастный дом в Рязани?
короче, Рязанцы! повезло ВАМ! не как другим в этой "Войне"
Версия о Рязанском сахаре и причястности ФСБ более убедительная.
Террористические группировки как правило принимают ответственность на себя, иначе теракт бессмыслен.
Да и не зря Литвененко "казнили", наследив полонием по половине Лондона.
- гость - 13 сентября 2016 г.
13:27
И версия об учениях появилась только через 2 дня, когда мешки с "сахором" в управление ФСБ попали и появилась возможность их заменить.
память не сотрёшь! особенно такую...
иначе теракт бессмыслен.
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вы не правы.
смысл терракта очень огромен в любом случае.
https://www.youtube.com/watch?v=pfQBM2z2a5A и Селезнев провидцем был, за три дня о теракте сказал, никак услугами экстрасенсов пользовался )))))
смысл терракта очень огромен в любом случае.
В чем например, если никто не признал его совершение и не выдвинул требования к властям?
кстати: терракта с одной р пишется.
Как Россия пережила самую масштабную серию терактов?
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Как-как... Выбрала преемня, которого 17 лет от трона оторвать не может. И фсех делоф...
вот какой смысл
https://www.youtube.com/watch?v=z887-ouwfXg
Не могу я на работе со звуком твои ролики смотреть и время на них тратить, пиши своими словами.
английскому гражданину литвиненко обрыдло за бугром жить на подачках берёзы."Нашёл" статью собственного дохода -стал отжимать деньги у английских денежных джентльменов.Те его и ухайдокали общеопасным способом.А сказочки про его "совесть" и "честную" борьбу с режимом-для легковерных дурачков.
"Те его и ухайдокали общеопасным способом."
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полонием. а что так дорого и сложно? не проще ли посадить отжимателя или убрать традиционным способом?
пиши есчо, сказочник
Джентльменам впадлу было признавать,что они всякое г@вно привечают у себя на острове.Насчёт "традиционного способа"-бриты решили состряпать политическое дело ,объявив Путина убийцей.В политике любое событие разворачивают и "объясняют" во вред своему противнику.Даже те "события",которое сами провернули.
15:16, в такое может поверить только законченный де-бил
А вот когда в Рязани местное ФСБ словило федералов, которые заложили ВВ в один из домов, а потом учениями объявили, взрывы сразу прекратились?
В 2000 году после возбуждения в отношении литвиненко ряда уголовных дел в частности превышение служебных полномочий бежал с семьёй в великобританию.И оттуда "совестливый агнец" повёл непримиримую борьбу с Путиным.Путин терпел 6 лет,наконец терпение лопнуло.Версия для тупоньких пензюков.
Как соотнести версию ФСБ о мешках с сахаром с выводом местного эксперта ФСБ о том, что в мешках был гексоген? Если это действительно были учения - почему местное отделение ФСБ ничего об этом не знало и почему сам Патрушев молчал на протяжении полутора дней, прошедших с момента сообщения о происшествии? Почему взрывы жилых домов прекратились после инцидента в Рязани? Если теракты были делом рук чеченских боевиков - почему они с еще большим усердием не продолжили свое черное дело после провального для ФСБ с точки зрения PR случая в Рязани?
В 1998 году, в июле, на Щербаковской улице произошла репетиция этих взрывов. Рухнул от взрыва подъезд сталинского жилого дома. Комментарий мчсовца, руководившего разбором завала был таков: газ так не взрывается, все очень странно. Главой ФСБ был тогда,..
Пензюк,ты знаешь,что Путин был связан с колумбийской мафией,ты знаешь,что Путин участвовал во второй продовольственной блокаде Ленинграда в начале 90-ых?Внимательнее изучай выступления литвиненко.
Наши потомки узнают, кто за взрывами стоял и почему после "учений ФСБ" взрывы прекратились.
Пока правду мешает узнать лишь один факт - нахождение ВВП на троне.
14:26
гы-гы, что бы грохнуть Литвиненко бриты пол лондона полонием облучили, и самолет между делом)))
Ребята защищают наш спокойный сон. Гибнут на посту, а тут такое придумывают. Вредное и безумное
Безумное и разносится недалёкими людьми.
В тексте даны и имена и кто и почему.
А в комментариях всё строят конспирологические версии. Общее ослабление правоохранительных структур, их недофинансирование -- вот основная причина этих терактов.
Паша,тебя выдаёт мозг бандерлога.Ходор не мог красть нефть,потому что всю нефть украсть невозможно;навальный не мог красть кировский лес,потому что весь лес украсть невозможно.Бриты не могли литвиненко отравить полонием,иначе облучили бы пол лондона и весь самолёт )
Гражданин
13 сентября 2016 г.
16:46
Не зная сна и отдыха они защищают свой бизнес от конкурентов из других силовых структур и от населения.
Конечно,спецслужбы тогда не были готовы и даже не предполагали эти теракты.
17:10
По кировлесу уже решение ЕСПЧ есть, где указано, что Навальный ничего не воровал, сейчас его ВС обязан будет подтвердить, иначе РФ и из этой организации, благодаря великому пупкину выпнут. В частности в решении суда указана, что судьи у нас принимают решения не самостоятельно, а под давлением властей.
А тебе советую ножки у кровати отпилить, вдруг под ней бандерлоги прячутся)))
Читать надо
13 сентября 2016 г.
17:09
После неудавшегося теракта в Рязане, почему-то названного учениями ФСБ, произошло резкое усиление правоохранительных структур, усилилось их финансирование и чеченские боевики, видя всю безполезность своих действий прекратили свою подрывную деятельность? Как же, искренне верю.
их недофинансирование -- вот основная причина этих
терактов.
Сейчас зато финансирование на высоте.
У амеров тож до 9/11 финансирование не очень было, зато потом прям поперло.
Власть везде одна и методы одни.
Литвиненко -- предатель, так ему и надо.
Березовский, Хатаб и Дудаев -- жулики которые пролили много крови, так им и надо.
За дома взорванные при попустительстве Ельцина дали ответ всем шайтанам.
Путин спас Россию.
А эти ребята, кому успех власти поперёк горла(и писульки тут тошнотные кидают) либо предатели либо платные шпионы.
"Дело в том, что люди не способны принять теорию, которая им не льстит."...
"Глядя на людей, мучительно трудно их не развести."(с) А.Невзоров
Следил за процессом,смотрел некоторые прямые заседания из зала суда над навальным и его дружком офицеровым.Не осталось ни тени сомнения в их виновности.А этот ЕСПЧ выносит в основном политические решения,т.е. не связанные с истиной.
Мнение
Ты Ротенбергам, Сечину, бабкам, которые РФ благодоря успеху Путина в СК ежегодно вбухивает (хотя на той территории процветает откровенный фашизм) почему оценку не дал.
Так то Березовский тож в фаворе у Вовы был, даже можно сказать его к власти привел.
Ты в своем эссе прошелся по трупам, живым "деятелям" дай оценку самостоятельно.
В начале явно поработали оппоз-троли. Так как сразу 4 комментария меньше чем в 3 минуты между ними. А до и после по 20-30 минут. Видимо их предупредили например кто-то из редакции. Нужно подумать.
невзоров шизик.Посмотри короткие ролики "Осторожно,невзоров"
Когда же, наконец, холодильник победит телевизор. Думаю, ждать недолго.
Вряд ли в редакции затаился нацпредатель.Скорее один опповый комментатор "работает" ))
Почему после Рязани взрывы домов с мирноспящими жителями вдруг прекратились?
ЕСПЧ выносит в основном политические решения
Единственный суд в мире, который выносит объективные решения - это Басманный.
И что ты смотрел, нужные нарезки нужных ракурсов и фраз или ты на самом заседании был.
Я этим ворованым лесом 5 лет занимался, там такой глушняк, что доказать что либо невозможно в принципе (все через такую цепочку пропускается...). А ты "ГЕНИЙ" суд посмотрел и все понял. Тебе самому не смешно. Почитай решение ЕСПЧ, вот там как раз написано какие процессуальные действия осуществляли следственные органы и после каких публикаций Навального.
"невзоров шизик"
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есть, чем опровергнуть приведённые высказывания?
Ты вспоминаешь именно Басманный суд потому что там осудили "невинного" ходорка. )
А навального осудили за проталкивание контрагента в фирму в целях отжатия бизнеса.Самое поганое,что лёша на тот момент был юристом.Душок вонючий у этого дела.Запросто могли конкретно закрыть,а не условно дать.
Запросто могли конкретно закрыть,а не условно дать.
А потому и не дали, что дело за уши притянуто. Посадить реально очканули, поскольку знали, что ВС это не закончится, а пойдет в ЕСПЧ.
Посмотри ролики на ютуби "Осторожно,Невзоров".Если у тебя мозг пока ещё способен воспринимать...Невзорову внимает только дурковатая молодёжь,склонная к завихрениям.
Так что, Невзоров с Навальным взрывали тогда Россию? Не знал...
На ютубе много что есть. Там про грехи Путина столько....
Смотреть будешь до старости)))
Сейчас(как и тогда) насчёт навального наверху никто не очкует,так как он с двумя условными судимостями находится в подвешенном положении.
А ведь правда, почему после Рязани взрывы домов с мирно спящими жителями вдруг прекратились?
- гость -
13 сентября 2016 г.
17:54
Они там сейчас собственной тени боятся, поэтому репрессии и усиливают.
Конечно не очкуют, даже фильм выпустили, что он британский шпион агент Фридом, только потом в суде решили что фильм не про него)))
СашОК
Кто о чем, а укроп о Маккейне. Именно столько лет маккейн возглавляет комиссию по закупкам вооружениям сената США, являясь крупнейшим владельцем предприятий, производящие оружие.
13.09.2016 17:17
Паша
ЕСПЧ отказался принимать иски от пострадавших в бомбежках НАТО в Югославии.
Также ЕСПЧ отказался принимать иски против стран Прибалтики от их же граждан.
И да, в 2012 году ЕСПЧ в 11 раз не принял иски к Немцову за организацию дефолта от граждан России.
13.09.2016 17:21
Нет просто тогда начали с подозреваемыми по американской системе допросов разговаривать.
Филя, ЕСПЧ большую часть исков не принимает, ты что хотел сказать?
Я тут даже не буду приводить причины по котором он этого не делает.
Вот если ты конкретно эти отказы напишешь с причинами, будет о чем поговорить.
А пока у тебя пустой треп.