Фото из открытых источников

Выдающемуся актеру Питеру Фальку в пятницу, 16 сентября, исполнился бы 91 год. Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.

Пожалуй, именно благодаря Питеру Фальку одноименный сериал прожил столь долго — с 1968 по 2003 год. Манера главного героя сериала, его яркий и запоминающийся стиль этакого "помятого" детектива на протяжении десятилетий привлекал к себе внимание широкой публики.

В то же время Питер Фальк сыграл множество ролей — за свою карьеру он принял участие в съемках более сотни фильмов и сериалов. Дважды актер был номинирован на "Оскар", 12 раз — на "Эмми" (получил пять) и 10 раз на "Золотой глобус" (получил один).

Режиссеры и критики, высказываясь о таланте Фалька, отмечали, что диапазон его образов настолько велик, что он способен разбить сердце и затем легко заставить смеяться.

Говоря же о том, что именно роль Коломбо стала центральной в его карьере, сам актер философски замечал: "Если бы люди спросили меня, чувствую ли я себя раздраженным или уставшим или кем-то таким, кого преследует прилипчивая роль, я бы посмотрел на них как на сумасшедших. Я могу быть только очень благодарным за то, что долгое время у меня была возможность играть интересного персонажа. Единственное, что я мог бы сказать, что я чувствую себя самым счастливым парнем на всей планете".