Фото из открытых источников
Неповторимому Никите Хрущеву 17 апреля этого года исполнилось бы 123 года. Никита Сергеевич стал первым лицом государства в крайне непростой период истории, когда за власть в стране после смерти Иосифа Сталина вели теневую борьбу сразу несколько кланов.
Конечно, персона Хрущева оценивается очень неоднозначно. Да, именно с его именем связан "карибский кризис", когда планета оказалась на грани ядерной войны. Именно в эпоху его правления строилась Берлинская стена. Именно с Хрущевым связывают практически безумный проект поворота сибирских рек. Именно при нем Крым был подарен Украинской ССР, а последствия этого решения Россия видит в настоящее время.
Но именно он стал лицом "оттепели", он оказался тем, кто развенчивал культ личности Сталина, при нем Гагарин полетел в космос, и в его эпоху советские люди получали бесплатное жилье в таких количествах, о которых нынешнее поколение россиян может только мечтать.
Портал Amic.ru предлагает вспомнить, каким Никита Сергеевич остался в истории сквозь объектив фотокамеры.
Материал был впервые опубликован на Amic.ru 28 сентября 2016 года.
Комментарии
хрущ - один из немногих, как бы не единственный, кто из кремля на своих двоих вышел, все больше вперед ногами выносили )))) крови на его рученьках во время хозяйствования в хохляндии не мало, но и сделал для ссср очень многое.
Хрущёв в своё время возвёл в стране культ новых технологий, десятки научных институтов, дорога физикам и математикам, поддержка точных наук. Как итог - полёт в космос и ядерное оружие. В общем всё то немногое, чем сегодня можно гордиться, что сегодня гарантирует безопасность страны.
Никита Хрущёв - политический карлик, севший на руководство страны в минуту растерянности после смерти Сталина. Патологически боясь изобличения всех своих достоверно кровавых деяний, он начал с ликвидации Л.П. Берия как обладателя компромата на него. При этом он использовал приём, подлость которого стала ясна лишь после XX съезда, - убил Берию как врага... Сталина, возбудив для этого убийства выдвиженцев Сталина (Жукова, Батицкого, Москаленко). А на XX съезде приступил к разоблачению "культа"... Вкупе всё это стало началом развала Советского Союза. Будучи абсолютно необразованным человеком, не понимая действительных последствий разоблачения "культа", он положил начало развалу левого движения в Европе.
Сам Н.Хрущев считал важнейшей своей заслугой то, что его первого из числа опальных советских персон высшего звена не убили, а отправили на пенсию.
Забыли упомянуть еще о некоторых заслугах Хрущева. Это при нем начали поднимать цены и при нем был первый расстрел демонстрации протестующих против повышения цен в 1963 г. И еще один шедевр, вроде и смешной, но он был одним из кирпичей выдернутых из фундамента СССР, да и сейчас аукается. Попалась в перестройку такая информация - в Нью-Йорке попал Никита в пробку и возмутился, что при таких-то дорогах как в Америке и пробки. После чего заявил, что у нас пробок не будет, решение было простым - сократить выпуск легковых автомобилей. В результате мы получили многолетние очереди за авто, отставание от ведущих стран в новых разработках и те дороги, которые сейчас имеем.
Если одни строили новое общество, даже ценой репрессий и войн, то другие опошляли своих предшественников, скрывая свои преступления, подлость и предательство.
Ниши от кирпичей,вынутых Хрущёвым из фундамента СССР,100 раз можно было бетоном заполнить )
28.09.2016 08:25 Джазатор
Хрущёв в своё время возвёл в стране культ новых технологий, десятки научных институтов, дорога физикам и математикам, поддержка точных наук.
Хрущев низвел профессию инженера до положения подсобного рабочего. И сейчас эта тенденция продолжается. Он же начал культ личности, первый ввел понятие "вождь". "Развенчал" культ личности Сталина, свалив свои преступления на мертвого.
да все они одинаковые.Без них было бы проще жить.Есть законы и конституция.Зачем нужны эти царьки?
Оттепель с западом наши правители вызывали только тогда, когда предавали интересы своего народа. О Хрущеве еще всплывёт немало интересных фактов.
ещё один дeбил
прямо рекламный плакат сексшопа НИКИТКА
Молодежь почитает коменты собравшейся здесь едрасни и в правду поверит(( А эта едросня дограбливает все, что создано при СССР и в частности при Хрущеве.
Берти, с выздоровлением!