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Неповторимому Никите Хрущеву 17 апреля этого года исполнилось бы 123 года. Никита Сергеевич стал первым лицом государства в крайне непростой период истории, когда за власть в стране после смерти Иосифа Сталина вели теневую борьбу сразу несколько кланов.

Конечно, персона Хрущева оценивается очень неоднозначно. Да, именно с его именем связан "карибский кризис", когда планета оказалась на грани ядерной войны. Именно в эпоху его правления строилась Берлинская стена. Именно с Хрущевым связывают практически безумный проект поворота сибирских рек. Именно при нем Крым был подарен Украинской ССР, а последствия этого решения Россия видит в настоящее время.

Но именно он стал лицом "оттепели", он оказался тем, кто развенчивал культ личности Сталина, при нем Гагарин полетел в космос, и в его эпоху советские люди получали бесплатное жилье в таких количествах, о которых нынешнее поколение россиян может только мечтать.

Портал Amic.ru предлагает вспомнить, каким Никита Сергеевич остался в истории сквозь объектив фотокамеры.

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 28 сентября 2016 года.