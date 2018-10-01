Фото: tpp-inform.ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отмечает 1 октября свое 62-летие. Сегодня отношения между властями России и Британии переживают далеко не самые лучшие времена. Тем не менее, ко дню рождения Терезы Мэй портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку любопытных фактов из биографии первого лица Туманного Альбиона.
- Тереза Мэй является 76-м премьер-министром Великобритании. За всю историю существования этой должности в стране, Тереза Мэй лишь вторая женщина-премьер. Первой была Маргарет Тэтчер, получившая прозвище "железная леди".
- Тереза Мэй в политике давно. Мэй длительное время заседала в Палате общин, успела поработать и в кабинете министров. Так, она занимала очень дамскую должность министра по делам женщин и равноправия, а также была на очень даже мужском посту министра внутренних дел.
- Тереза Мэй является выпускницей Оксфорда, где она получила степень бакалавра географии.
- Будучи во главе министерства по делам женщин и равноправия, Тереза Мэй рьяно выступала за предоставление равных прав однополым парам и стала одним из первых высокопоставленных политиков Великобритании, публично выразившим свою поддержку легализации однополых браков.
- Когда Тереза Мэй состояла в Палате общин, она голосовала за вторжение в Ирак, была против дальнейшей интеграции Великобритании в Евросоюз и против запрета на курение в общественных местах.
- С 1980 года Тереза Мэй состоит в браке. Детей у нее нет.
- Тереза Мэй является диабетиком. Сахарный диабет первого типа у нее был диагностирован в ноябре 2012 года. С этого времени она проходит ежедневный курс инсулиновых инъекций.
- Одновременно с должностью премьер-министра Тереза Мэй является лидером Консервативной партии Великобритании.
- Тереза Мэй – верующий человек. Она исповедует англиканство – одно из направлений христианства, появившееся в ходе английской Реформации и являющееся самобытным английским течением протестантизма.
- По аналогии с Маргарет Тэтчер, которую прозвали "железной леди", за Терезой Мэй также закрепилось прозвище. Ее называют "свинцовой леди", подразумевая, что она является достаточно гибким политиком, но с явным присутствием "металла" в характере.
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