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Реформа на крови: фото вооруженного госпереворота 3-4 октября 1993 года

, ИА "Амител"
Это был апогей противостояния законодательной и исполнительной власти России

Фото: peremeny.ru, grani.ru

3-4 октября 1993 года вошли в историю как октябрьский путч. В эти дни затянувшееся противостояние исполнительной и законодательной власти России достигло своего апогея – произошло вооруженное столкновение, которое закончилось обстрелом Белого дома.

Поводом стал указ президента Бориса Ельцина №1400, где указывалось в том числе прекратить полномочия депутатов Верховного Совета

В ответ глава ВС РСФСР  Руслан Хасбулатов назвал действия президента государственным переворотом, а на заседании президиума Совета было принято постановление "О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина".

Началось острое противостояние двух ветвей власти.

3 октября на Октябрьской площади на митинг оппозиции собрались десятки тысяч человек. Они прорвали оборону Белого дома и попали в него, взяли штурмом несколько этажей мэрии, произошел штурм Останкинского телецентра. Вечером этого дня Борис Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение.

Утром 4 октября началась операция по зачистке Белого дома. Дошло даже до обстрела здания ВС из танков.

Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 3 октября 2016 года.


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Комментарии

3.10.2016 11:24
СашОК

А в августе 91-го не госпереворот?

0  0
3.10.2016 11:24
Сумрачный гений

"Дошло даже до обстрела здания ВС из танков."

Кто-нибудь объяснит, этот цирк для чего был исполнен? Зачем было лупить из танков зданию? Какие задачи решал этот обстрел, который никоим образом не влиял на исход ситуации? Показать всему миру, что мы дураки?

0  0
3.10.2016 11:27
- гость -

Расстреливал людей, искренне врерящих в Россию.
Но не знавших, что их их лидеры их предадут.

Расстреливал сторонников Верховного Совета - последнее, что оставалось от СССР и ему не подчинялось.
В сентябре 1993-го Ельцин издал указ о роспуске Верховного Совета, но права на это у него не было. Фактически он нарушил Конституцию и Верховный Совет объявил о смещении Ельцина с поста президента. Было выступление народа - до 300 000 в Москве. Выступления в других городах в поддержку ВС.
Народ расстреляли у Останкино, в том числе из пулеметов БТР.
Защитников парламента расстреляли танками.

Лидеры Верховного Совета сдались, предав всех погибших за них.. .

После этого Ельцин в декабре принял конституцию "под себя", фактически делающую из президента единоличного правителя.

0  0
3.10.2016 11:29
Ветеран МВД сумр. гению

По официальной версии, на верхних этажах могли быть снайперы, для их нейтрализации и стреляли. На самом деле, скорее для психологического эффекта-устрашения как защитников Белого дома, так и тех, кто смотрел все это по телевизору.

0  0
3.10.2016 11:32
- гость -

Россия кровью умылась, а бухой эльцин дирижировал оркестром и щипал за жопу секретарш

11  0
3.10.2016 11:34
СумОрочному гению

Слышь "гений" , а те сколько лет то тогда было и родился ли ты вооПще тогда ?

0  0
3.10.2016 11:38
- гость -

Германская исследовательская организация Фонд Наумана опубликовала исследование под названием "Восприятие свободы жителями России", в котором исследуется, как граждане России относятся к демократическим свободам.
В качестве аудитории для исследования были взяты преимущественно городские жители разных возрастом, имеющие доход, выше среднего.
По итогам опроса выяснилось, что:
65,9% считают, что государство должно следить за гражданами и собирать их персональные данные.
53,6% согласны с тем, что спецслужбы должны иметь право нарушать закон.
60% выступают за плановую экономику, регулируемую государством.
95,9% высказались за то, чтобы государство контролировало цены на основные продукты питания.
70,3% респондентов указали, что гомосексуализм в России должен быть законодательно запрещен.
60% заявили, что политика страны должна согласовываться с Русской православной церковью.
70% респондентов заявили, что не нуждаются в свободе слова и независимых СМИ.
При этом 57% из вышеперечисленных хотят жить в демократическом государстве.

Детальную информацию об исследовании печатает Дойче Велле.

0  0
3.10.2016 11:39
- гость -

а их вождь генерал Макашов не дурак, свалил в Израиль давно с этого дурдома!

0  0
3.10.2016 11:40
Сумрачный гений

Ветеран МВД сумр. гению 3 октября 2016 г.
11:29 На самом деле, скорее для психологического эффекта

Для яркой картинки можно было и ТОС "Буратино" использовать

0  0
3.10.2016 11:40
К чему рабам

Дары свободы ?
Они хотят жить в демократическом государстве по законам авторитарного. Воистину , без мозгов

0  0
3.10.2016 11:41
Сумрачный гений

СумОрочному гению 3 октября 2016 г.
11:34 Слышь "гений" , а те сколько лет то тогда было и родился ли ты вооПще
тогда?

Это меняет в корне дело? 18 лет было, в армию пошёл.

0  0
3.10.2016 11:44
- гость -


3.10.2016 11:38
- гость -
вот объясни, раз такой умный, почему в Крыму три года назад гоблин набирал 1,5% а сейчас 85% ?

0  0
3.10.2016 11:44
Сумрачный гений

Хасбулатов с Руцким явно недооценили, кукловодов пьяницы.

0  0
3.10.2016 11:45
- гость -

Еще до этого в России был вице-президент, но Ельцин решил, что эта должность не нужна и одному сподручнее править.

0  0
3.10.2016 11:49
ru.банок

Пьяный презик победил,при помощи танков!
Осиновый кол в его могилу вбить раз пятьсот!
Армейцев,поддержавших госпереворот-под суд!

0  0
3.10.2016 11:50
гость

Попадались в интернете публикации типа "забытые жертвы октября 1993 года".
Стоит ли им верить?

0  0
3.10.2016 11:59
- гость -

Такую страну пpocpали!

0  0
3.10.2016 12:00
Filin

Две шайки боролись за власть. Какой тут путч. До сих пор у нас нет легитимной Конституции

0  0
3.10.2016 12:11
123

- гость - 3 октября 2016 г.
11:32

Она бы хоть как умылась кровью. Вопрос времени. И еще обошлось малой кровью. Теоретически ожидалась мегаглобальная гражданская война. Слишком много гениальный Сталин заложил бомб замедленного действия (депортация чеченцев, перекройка границ, невинные жертвы репрессий и т д )

0  0
3.10.2016 12:15
ru.банок

Ту филл,и не говори,как Россия обосралась,расстеляв из танков высший орган власти,ни какая конституция не поможет!
Позор пьянице,танцующему с "партнёрами"!

0  0
3.10.2016 12:22
ru.банок

12.11.Ага,твои друзья из Фашинктона токо об этом и мечтают!

0  0
3.10.2016 12:25
Ви

У вс небыло не малейшего шанца, народ был сыт по горло советской властью, обкомами, крайкомами, горкомами, райкомами, заседаниями политбюро,президиумами кпсс, влксм и прочей постылой ахинеей.

0  0
3.10.2016 12:32
- гость -

Ельцин совершил переворот и не сел. Сейчас больше трех соберешься и можешь получить двушечку.

0  0
3.10.2016 12:35
- гость -

Народ сам Ельцина избрал. Я не питаю никаких симпатий к нему, но по факту, мятеж подняла компашка Руцкого-Хасбулатова-Макашова. И сейчас о них так с придыханием говорят по одной, банальной причине. Они проиграли. А Боря победил, и вся страна узнала прелести его правления. Кто знает, если бы победили Руцкой и Ко, сейчас бы точно так же с придыханием вспоминали Ельцина. Сцепились два паука в банке, один одолел. Вот и все.
Лично меня интересует следующее.
Товарищи Руцкой-Хасбулатов-Макашов чуть не устроили в стране гражданскую войну. Их задавили, но почему-то отсидев всего ПОЛГОДА, они вышли на свободу. Кровавый режим, ага. И даже занимали потом неплохие должности. Выходит, когда самим дали кусочек власти, власть стала не такой уж и преступной?)
И еще. Макашов чуть ли не публично заявлял, что в случае поражение оставит последний патрон для себя. И чо в итоге ? Пожалел таки себя любимого.

0  0
3.10.2016 13:27
ru.банок

Ага,как и в Одессе,все поджигали себя сами,не?

0  0
3.10.2016 13:34
123

ru.банок 3 октября 2016 г.
12:22
12.11.Ага,твои друзья из Фашинктона токо об этом и мечтают!

Для Вашингтона это был бы страшный сон. Поэтому и помогали чем могли. Я лично помню у меня друг в Барнауле питался американской чечивицей

0  0
3.10.2016 13:45
- гость -

Хасбулатов с Руцким явно недооценили, кукловодов пьяницы.
-----------
я знаю кто был кукловодом, но об этом сейчас и ближайшие годы говорить нельзя

0  0
3.10.2016 13:53
Трулала

Ви 3 октября 2016 г.
12:25

У вс небыло не малейшего шанца, народ был сыт по горло советской властью, - зато ща жрет не нажрется, и будет жрать еще долго

0  0
3.10.2016 14:36
- гость -

с Россией покончат не аборты, а бездарное правительство

0  0
3.10.2016 14:42
8г8н

На фото с красным флагом Сталинский сокол? Я лично так его представляю

0  0
3.10.2016 14:52
- гость -

ru.банок

Ага,как и в Одессе,все поджигали себя сами,не - ага! друг гоблина-аксенова главный мент Одессы организовал провокацию и скрывается в приднестровье! есть много фото стрельбы провокаторов гоблина из-за спин ментов по фанатам

0  0
3.10.2016 15:15
- гость -

Помню телеведущая из СNN стояла на крыше какого-то здания и на фоне дымящего окнами Белого дома повторяла:"Боже мой,боже мой".А кадры тогдашнего Белого дома попавшие во время съёмок "Полицейской академии.Миссия в Москве" попали в фильм )

0  0
3.10.2016 15:17
то 13:45

Ни в коем случае не говори ни в ближайшие ,ни в последующие годы.

0  0
3.10.2016 15:39
- гость -

Я считаю, что именно события октября 1993 года, а не августа 1991-го заслуживают того, чтобы стать историческим символом, сопоставимым по степени важности с событиями, которые вошли в историю под названиями «выстрел „Авроры“ и „штурм Зимнего“, только с обратным знаком. Октябрьские события 1917 года стали символом великой социальной революции, выдвинувшей Россию на роль знаменосца социального прогресса человечества, а октябрьские события 1993-го имеют шансы стать со временем символом самой грязной разрушительной и предательской контрреволюции, низвергнувшей Россию на позорную роль холуйского придатка и зоны колонизации Запада.

0  0
3.10.2016 15:43
- гость -

В России нет великих социально-политических идей, способных вдохновить значительную часть ее граждан на историческое мужество и подвиги, без чего о новом взлете и думать нечего. Ей уже навязали никчемные, шкурнические, ветхие и чужие идеи, рассчитанные на самую интеллектуально примитивную и деморализованную массу людей, лишенных всякого чувства гражданской ответственности за судьбу страны.

0  0
3.10.2016 15:44
- гость -

Все политическое пространство России уже захватили дилетанты, демагоги, тщеславные болтуны, мракобесы, невежды, перевертыши, предатели, мелочные хитрецы и интриганы, шкурники, хапуги, трусы, приспособленцы, явные дураки и даже просто клинические шизофреники. В качестве идейных наставников и политических лидеров России были извне навязаны всякого рода ничтожества, раздутые в пропаганде до масштабов личностей эпохальных. Поэтому в России в ближайшем будущем вряд ли возможно появление значительных политических лидеров. Карлики, завладевшие ареной истории, не допустят появления великанов. Для спасения России нужны политические стратеги масштаба Ленина и Сталина, способные в течение многих лет терпеливо проводить определенную и перспективную политическую линию, опираясь на профессиональную партию и на поддержку масс населения. А это невозможно хотя бы уже в силу утраты Россией ее именно стратегической роли в истории. Ленины и Сталины появляются не так уж часто, не чаще чем раз в столетие.

0  0
3.10.2016 15:45
- гость -

В России произошел полный разрыв поколений – политический, гражданский, идейный, моральный, психологический. Со сцены сошли поколения, которые совершили Великую революцию, подняли страну из развалин, защитили ее от иностранной интервенции, совершили беспрецедентный скачок в культуре, превратили страну в могучую индустриальную державу, подготовили ее к самой страшной в истории войне, разгромили самую мощную вражескую армию в мире, превратили страну во вторую сверхдержаву планеты. От них остались одиночки, оплеванные всеми, оклеветанные, названные «коммуняками», «красно-коричневыми», «фашистами», «сталинистами» и прочими бранными словами. Им на смену пришли поколения шкурников, перевертышей, предателей, разрушителей, капитулянтов. Они не просто подвергли критике то, что было сделано их отцами и дедами. Они разрушили весь механизм преемственности поколений, благодаря которому народ мог существовать как нечто единое целое в историческом времени. Говоря словами Гамлета, в России распалась связь времен.

0  0
3.10.2016 16:00
- гость -

ДОЛОЙ ВЛАСТЬ ОЛИГАРХОВ, ВОРОВ И ЖУЛИКОВ!

0  0
3.10.2016 16:02
- гость -

Дорасты, толерасты, либерсты во власти лучше бы ж.. газетами вытерали, но работали, т.к. их достижения на фоне Советских просто ничтожны. Воры, подонки и предатели Родины, прячущие все наврованное на западе, покупающие недвижимость на западе, вывозящие детишек на запад, получающие гражданство на западе, думающие только о том, как набить карманы. Им нечем гордиться совершенно, и не им вякать в сторону великого СССР т.к. по сравнению с Союзом, они просто неудачники, обычные аморальные коррупционеры, без Родины, чести и совести.

0  0
3.10.2016 16:03
- гость -

Хорошо показала себя гвардейская Таманская дивизия. Кэ-эк жахнет по парламенту! Караул устал!

0  0
3.10.2016 16:06
- гость -

Из за этого алкаша и иуды, не только несколько людей погибли, защищая страну, а потеряны огромные территории, а если учесть, что в России треть территории северные, не пригода для проживания, то можно сказать, что пол страны потеряно. Более того, побигли не только эти защитники, а погибли тысячи русских, оказавшихся за предалами России, в СГН, не по своей воле, когда не куда им было деваться, приходилось многим быть беженцами или оставаться за границей. Желающие возвратиться, сталкивались с большими препятствиями в получении гражданства России. В последствии пролилось море крови, в региональных войнах, теперь вот и на Донбассе. Рарушено было много связей семейных, когда близкие люди оказались с разных государствах, у многих были нарушены семейные планы, у кого то были трагедии. Урон России Ельцыным и его режимом, нанесен колосальный и не восполнимый! Разрушены и разворованы производства, природные отрасли так же за бесценок были прихватизированы ворюгами и бандитами, лишив народа дохода от этих отраслей, но зато на этом образовались и обогатились олгигархи, пользующиеся народным природным богатством. Будь ты проклят ельниц, хоть и в гробу, это передасться твоим родственникам и твоим сообщникам, Бог видит, кто зло принёс стране и народу!

0  0
3.10.2016 16:24
Deckman

Борис Николаич хотел из вас, совков, людей сделать, а вы как были стадом, так им и остались...

0  0
3.10.2016 16:31
- гость -

От обещаний - к затягиванию поясов. После выборов кабмин снова вспомнил, что денег нет

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От обещаний - к затягиванию поясов. После выборов кабмин снова вспомнил, что денег нет
Сразу после выборов члены Правительства начали предлагать меры экономии бюджетных средств. Новых идей не появилось: повышение существующих налогов и введение новых. Все инициативы в той или иной форме озвучивались уже не раз, но на период агитации о них решили не напоминать. Вместо этого "единороссы" обещали повысить пенсии, понизить инфляцию и даже оценить возможность введения прогрессивной шкалы налогообложения. А после получения своих 54% риторика представителей партии власти вернулась в привычное русло. Что в действительности ждет россиян "после выборов" - читайте в материале Накануне.RU.

0  0
4.10.2017 14:29
- гость -

Было мне тогда 20 лет, и я реально верил, что ВС против тех свобод и прав, что вроде бы появились, поэтому искренне поддерживал ЕБН, хотя обстрел танками покоробил. Знать бы тогда где упасть...

0  0
4.10.2017 14:33
- гость -

И еще. Макашов чуть ли не публично заявлял, что в случае поражение оставит последний патрон для себя. И чо в итоге ? Пожалел таки себя любимого.

Да не, как вы могли такое подумать? Он же еврей, а патрон денег стоит.

0  0
4.10.2017 14:46
- гость -


Реальная ситуация была так:

Ельцину надо было заключать урановую сделку, парламент мешал, парламент разогнали.

0  0
4.10.2017 15:12
- гость -

Просто это была одна из первых "оранжевых революций", где самозванцы при поддержке госдепа расстреляли законную власть. И правят до сих пор.

0  0
4.10.2017 15:23
- гость -

0  0
4.10.2017 16:05
- гость -

Преступники победили окончательно и продолжают уничтожать Россию. Уничтожение России идет штатно.

0  0
4.10.2017 17:44
- гость -

Правда о событиях 1993 года может подорвать легитимность существующей системы.

Справедливость такого мнения заметна по многим косвенным признакам. К примеру, накануне данные своего опроса об отношении к приватизации опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как выяснилось, в 2017 году большинство россиян (73%) считают, что итоги проведенной в 90-е приватизации носят негативный характер, при этом работающие в коммерческой сфере респонденты в этом вопросе категоричнее бюджетников. Однако единого мнения в болезненном для власти вопросе о пересмотре итогов приватизации все же нет. 32% опрошенных считает, что эту тему поднимать не стоит, и 31%, что государству нужно вернуть ту собственность, которой оно лишилось в 90-е годы. Еще 31% уверены, что это можно делать только в случаях, когда доказано, что приватизация произошла незаконно.

Приватизация госсобственности в 90-х и то, как она проходила – прямое следствие событий у парламента в 1993 году. Неприятная правда о тех событиях может качнуть настроения в другую сторону?

"Надо понимать, что живы еще все участники, и счеты еще не сведены. Есть очень серьезный вопрос. Насколько все стороны заинтересованы в полной и основательной информации о том, что тогда произошло. Срок давности, похоже, еще не прошел и, по крайней мере, сторона власти до сих пор чувствует себя крайне уязвимой в этой истории. Они-то своих противников наказали, как могли (тут, опять же, вопрос, насколько обосновано), но вот что касается побежденной стороны, то счеты у нее остались. А поскольку сейчас уже подавляющее большинство населения симпатизирует побежденной стороне, то разбираться, кто, что реально сделал, может быть опасно для власти", – комментирует Борис Кагарлицкий.

"На моральном уровне, на уровне общественного сознания события 1993 года – большой скелет в шкафу у наших правителей", – заканчивает социолог.

0  0
4.10.2017 18:11
- гость -

Я только через 10 лет понял почему членов КПСС не расстреляли. Оказывается просто они захотели воровать в открытую и спокойно тратить наворованные деньги. Вывозить добро за бугор и жить там припеваючи. Это и был смысл тех событий.

0  0
4.10.2017 20:22
Абориген

При демократической системе стать великой державой у России не получится.

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