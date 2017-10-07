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Такого, как Путин. Какие песни посвящали президенту страны?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 65 лет. О популярности президента говорит тот факт, что ему посвящено множество песен

Президент страны Владимир Путин в пятницу, 7 октября, отмечает свой 65-й день рождения и принимает поздравления. Российский народ очень творческий, и, вероятно, президент получит немало необычных и запоминающихся поздравлений. Например, таких, как в нашей подборке  самых известных песен, которые посвящали Владимиру Путину. К слову сказать, за годы его президентства количество "хитов", в которых признавались в любви национальному лидеру, достигло невероятного количества.

Группа "Поющие вместе" — "Такого, как Путин"

 

Самая первая песня про Владимира Путина, которую исполнила музыкальная поп-группа "Поющие вместе". Известно, что коллектив образовался в 2002 году для исполнения пропагандистских песен, одной из которых и стал бессмертный хит "Такого, как Путин". К слову, недавно ансамбль "Злачное место" из Казани по просьбе одной из слушательниц, пожелавшей с ними спеть, исполнил знаменитую композицию "Поющих вместе". Видеоролик  набрал на YouTube за несколько месяцев около четырех миллионов просмотров.

Машаня — "Мой Путин"

В январе 2015 года на YouTube появился клип с песней о Путине "Мой Путин". Автором текста и исполнителем песни о Путине стала девушка из Новосибирска Мария Якушева, выступающая под псевдонимом Машаня. В клипе девушка признается в любви главе государства, произнося, в частности, такие строчки: "не могу забыть тебя", "да ты же Путин, мой милый Путин". Отметим, что клип был снят в Новосибирске в лесу рядом с психиатрической больницей №4, где лечат психические заболевания и невротические расстройства. Певица появляется на видео в платье цвета российского триколора. Позже Машаня исполнит еще один "шедевр", посвятив его российскому рублю.

Толибджон Курбанханов — ВВП

Таджикский певец Толибджон Курбанханов стал звездой интернета после того, как написал песню "ВВП" про тогда еще премьера Владимира Путина, который баллотировался на выборах президента в 2012 году. В клипе Толибджон прославлял президента, призывая россиян сделать правильный выбор. Певец решил написать композицию после многочисленных акций протеста на Болотной площади, которые прошли после парламентских выборов 2011 года.

"Путин – посланник Бога", – сказал после выхода клипа Толибджон Курбанханов. Позже таджикский музыкант выпустил ещё две композиции, посвященные Владимиру Путину. Это композиции "Спасибо тебе, Боже, за Владимира" и "С юбилеем!". Последняя посвящена 60-летнему юбилею кумира певца.

Автор неизвестен — "Действуй, Путин"

Композиция, сделанная в народном стиле и исполненная фольклорным ансамблем, появилась в интернете в 2014 году после событий в Крыму. Песня "Действуй, Путин" была спета неизвестным ансамблем на одном из деревенских праздников. В ее тексте есть такие строчки: "Это наш президент мудро поступил: Севастополь и Крым присоединил". В общем, хит...

Автор неизвестный — "Крутим-мутим"

Одна из самых забавных композиций, которую можно найти на просторах интернета. В клипе "Крутим-мутим" довольно остроумно смонтированы фрагменты выступлений главы государства под электронную музыку. Видеоролик снискал славу и по количеству просмотров опередил почти все вышеперечисленные композиции.

Российский школьник — "Путин — молодец"

Сын никому не известного бизнесмена Олега Лихачева на одном из вокальных детских конкурсов спел на сцене песню-оду "Путин – молодец", прославляющую российского президента. Отец мальчика является ярым фанатом Путина, и на его страничке в сети есть множество роликов, посвященных главе государства. Песня начинается с воспоминаний о развале СССР. Потом по ее сюжету появился Владимир Путин, который "поднял страну с колен", пока Запад "взбесился". Дальше мы предлагаем самим посмотреть ролик и убедиться, что ребенок исполняет песню искренне. Также советуем следить за реакцией членов жюри, которые явно растерялись от такого репертуара.

"ВладиМир" — "Письмо президенту"

Эту песню сын одного из самых влиятельных продюсеров страны, основателя "Русского радио" Владимира Кислова, написал в 16 лет.  Молодой человек в свои годы выпустил уже два альбома. Главным хитом в обширной карьере можно считать композицию "Письмо президенту", сделанную в стиле рэп. "Дорогой Вы Президент, не дайте им свершить comeback. А мы за вас всегда горой, чтоб счастливо жила страна. Мама, папа, брат и я. Я в храм хожу просить у Бога мира для Руси", – вот такие строчки в шлягере, который раскручивали по ведущим радиостанциям страны.

Маша Распутина и Кай Метов — "Когда мы вместе"

Эту сверхпатриотическую песню исполнила Маша Распутина. Слова песни написал поэт Илья Резник, а музыку сочинил Кай Метов, известный таким хитом, как "Position № 2". В тексте песни славится деятельность президента страны Владимира Путина, который "поднял Россию с колен".

Тимати — "Мой лучший друг — президент Путин"

Российский рэп-исполнитель Тимати выпустил клип, который посвящен президенту России Владимиру Путину, в прошлом году на его 63-летие. Известно, что рэпер является доверенным лицом главы страны и неоднократно выступал в его поддержку. Видео на песню было снято на Красной площади. Кроме того, Тимати запустил в соцсетях акцию с хэштегом #МойЛучшийДругЭтоПрезидентПутин, в которой любой желающий сможет поздравить главу государства.

Мартина дель Омбра

Популярная итальянская певица и видеоблогер посвятила президенту России романтическую песню, в которой выразила свои нежные чувства к нему. Видео появилось в интернете в начале 2016 года. Девушка поддерживает политику Владимира Путина, восхищается его борьбой с ИГ. Обращение к главе государства Мартина дель Омбра заключила в рождественскую песню, заменив в известной песне американской певицы Дорис Дэй Drime A Little Dream of Me слова в припеве фамилией президента России и упоминаниями о бомбардировке и российской авиации. Девушка говорит, что только Владимир Путин может уничтожить ИГИЛ, и просит спасти ее и весь мир. По словам Мартины,  Владимир Владимирович — единственный европейский политик, который по-настоящему разбирается в ситуации.

Читайте также в сюжете: 64-летие Владимира Путина
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.10.2016 07:01
финт

от создателей Персоны ВИП ещё

http://www.youtube.com/watch?v=QPh_bHpjxII

0  0
7.10.2016 07:23
- гость -

Черный день календаря для Казимира.
Казя держись!

0  0
7.10.2016 08:01
- гость -

И осталось ему год до пенсии по старости.

0  0
7.10.2016 08:18
- гость -

"...вот, над чем я предлагаю вам задуматься:

Путин в свое время подошел для Собчака, потом подошел для Ельцина и его команды, подошел на роль преемника Ельцина, подошел для буржуазной элиты, которая не меняет его уже много лет, потому что для элиты сохраняется задача охраны текущего курса в стране.

А подходит ли он для нас?

Совпадают ли наши задачи с задачами, которые Путин решает для буржуазной элиты?" (с) - Alex Rusin aka amfora

0  0
7.10.2016 08:39
Ируся

Амик! Добавьте ещё этот шедевр!!!!!

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B6%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1475804186746741-1202154302242458994658708-man1-3560&noreask=1&nomisspell=1&filmId=w7P16VTfUXI

0  0
7.10.2016 08:56
- гость -

Все повторяется, потом будет развенчание кумира, ХХ съезд партии и т.д.

0  0
7.10.2016 09:44
дед

ну справедливости ради надыть добавить и ленинград "прощай пи-пи"!!! а так с днюхой Владимырыч! дай Бог тебе здоровьечка!!!

0  0
7.10.2016 09:59
SashOK

С днюхой,"мой фюрер"вождь.
https://www.youtube.com/watch?v=0nARQdxIYMc

0  0
7.10.2016 10:15
Берти Вустер

ну конечно обожекакоймущина ))))

0  0
7.10.2016 10:28
- гость -

С днем рождения, Владимир Владимирович!
Все будет хорошо, прорвемся. Удачи.

0  0
7.10.2016 12:41
- гость -

Сасок соси сосок

0  0
7.10.2016 13:23
- гость -

О нём можно только хорошее или ничего!

0  0
7.10.2016 13:51
- гость -

7.10.2016 10:28
- гость -
С днем рождения, Владимир Владимирович! Все будет хорошо, прорвемся. Удачи.

Да у него и так неплохо. Прорвется только у тебя, да у меня...

0  0
7.10.2016 14:52
SashOK

- гость - 7 октября 2016 г.
13:23
О нём можно только хорошее или ничего!
----------------

Помер что ли?

0  0
7.10.2017 07:54
- гость -

И чё, за год новых песенок про него не добавилось? Теряет популярность?

0  0
7.10.2017 07:59
- гость -

Хорошая подборка песен про Него.

https://snob.ru/selected/entry/114668

0  0
7.10.2017 09:04
- гость -

Все написали свои поздравления В. Путину, и только Кролик промолчал, потому что он был очень воспитанный.

0  0
7.10.2017 09:28
- гость -

7.10.2017 09:04
- гость -

Повторяетесь! ))))))

0  0
7.10.2017 09:32
- гость -

А песню которую про него на стадионах поют забыли?

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