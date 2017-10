Президент страны Владимир Путин в пятницу, 7 октября, отмечает свой 65-й день рождения и принимает поздравления. Российский народ очень творческий, и, вероятно, президент получит немало необычных и запоминающихся поздравлений. Например, таких, как в нашей подборке самых известных песен, которые посвящали Владимиру Путину. К слову сказать, за годы его президентства количество "хитов", в которых признавались в любви национальному лидеру, достигло невероятного количества.

Группа "Поющие вместе" — "Такого, как Путин"

Самая первая песня про Владимира Путина, которую исполнила музыкальная поп-группа "Поющие вместе". Известно, что коллектив образовался в 2002 году для исполнения пропагандистских песен, одной из которых и стал бессмертный хит "Такого, как Путин". К слову, недавно ансамбль "Злачное место" из Казани по просьбе одной из слушательниц, пожелавшей с ними спеть, исполнил знаменитую композицию "Поющих вместе". Видеоролик набрал на YouTube за несколько месяцев около четырех миллионов просмотров.

Машаня — "Мой Путин"

В январе 2015 года на YouTube появился клип с песней о Путине "Мой Путин". Автором текста и исполнителем песни о Путине стала девушка из Новосибирска Мария Якушева, выступающая под псевдонимом Машаня. В клипе девушка признается в любви главе государства, произнося, в частности, такие строчки: "не могу забыть тебя", "да ты же Путин, мой милый Путин". Отметим, что клип был снят в Новосибирске в лесу рядом с психиатрической больницей №4, где лечат психические заболевания и невротические расстройства. Певица появляется на видео в платье цвета российского триколора. Позже Машаня исполнит еще один "шедевр", посвятив его российскому рублю.

Толибджон Курбанханов — ВВП

Таджикский певец Толибджон Курбанханов стал звездой интернета после того, как написал песню "ВВП" про тогда еще премьера Владимира Путина, который баллотировался на выборах президента в 2012 году. В клипе Толибджон прославлял президента, призывая россиян сделать правильный выбор. Певец решил написать композицию после многочисленных акций протеста на Болотной площади, которые прошли после парламентских выборов 2011 года.

"Путин – посланник Бога", – сказал после выхода клипа Толибджон Курбанханов. Позже таджикский музыкант выпустил ещё две композиции, посвященные Владимиру Путину. Это композиции "Спасибо тебе, Боже, за Владимира" и "С юбилеем!". Последняя посвящена 60-летнему юбилею кумира певца.

Автор неизвестен — "Действуй, Путин"

Композиция, сделанная в народном стиле и исполненная фольклорным ансамблем, появилась в интернете в 2014 году после событий в Крыму. Песня "Действуй, Путин" была спета неизвестным ансамблем на одном из деревенских праздников. В ее тексте есть такие строчки: "Это наш президент мудро поступил: Севастополь и Крым присоединил". В общем, хит...

Автор неизвестный — "Крутим-мутим"

Одна из самых забавных композиций, которую можно найти на просторах интернета. В клипе "Крутим-мутим" довольно остроумно смонтированы фрагменты выступлений главы государства под электронную музыку. Видеоролик снискал славу и по количеству просмотров опередил почти все вышеперечисленные композиции.

Российский школьник — "Путин — молодец"

Сын никому не известного бизнесмена Олега Лихачева на одном из вокальных детских конкурсов спел на сцене песню-оду "Путин – молодец", прославляющую российского президента. Отец мальчика является ярым фанатом Путина, и на его страничке в сети есть множество роликов, посвященных главе государства. Песня начинается с воспоминаний о развале СССР. Потом по ее сюжету появился Владимир Путин, который "поднял страну с колен", пока Запад "взбесился". Дальше мы предлагаем самим посмотреть ролик и убедиться, что ребенок исполняет песню искренне. Также советуем следить за реакцией членов жюри, которые явно растерялись от такого репертуара.

"ВладиМир" — "Письмо президенту"

Эту песню сын одного из самых влиятельных продюсеров страны, основателя "Русского радио" Владимира Кислова, написал в 16 лет. Молодой человек в свои годы выпустил уже два альбома. Главным хитом в обширной карьере можно считать композицию "Письмо президенту", сделанную в стиле рэп. "Дорогой Вы Президент, не дайте им свершить comeback. А мы за вас всегда горой, чтоб счастливо жила страна. Мама, папа, брат и я. Я в храм хожу просить у Бога мира для Руси", – вот такие строчки в шлягере, который раскручивали по ведущим радиостанциям страны.

Маша Распутина и Кай Метов — "Когда мы вместе"

Эту сверхпатриотическую песню исполнила Маша Распутина. Слова песни написал поэт Илья Резник, а музыку сочинил Кай Метов, известный таким хитом, как "Position № 2". В тексте песни славится деятельность президента страны Владимира Путина, который "поднял Россию с колен".

Тимати — "Мой лучший друг — президент Путин"

Российский рэп-исполнитель Тимати выпустил клип, который посвящен президенту России Владимиру Путину, в прошлом году на его 63-летие. Известно, что рэпер является доверенным лицом главы страны и неоднократно выступал в его поддержку. Видео на песню было снято на Красной площади. Кроме того, Тимати запустил в соцсетях акцию с хэштегом #МойЛучшийДругЭтоПрезидентПутин, в которой любой желающий сможет поздравить главу государства.

Мартина дель Омбра

Популярная итальянская певица и видеоблогер посвятила президенту России романтическую песню, в которой выразила свои нежные чувства к нему. Видео появилось в интернете в начале 2016 года. Девушка поддерживает политику Владимира Путина, восхищается его борьбой с ИГ. Обращение к главе государства Мартина дель Омбра заключила в рождественскую песню, заменив в известной песне американской певицы Дорис Дэй Drime A Little Dream of Me слова в припеве фамилией президента России и упоминаниями о бомбардировке и российской авиации. Девушка говорит, что только Владимир Путин может уничтожить ИГИЛ, и просит спасти ее и весь мир. По словам Мартины, Владимир Владимирович — единственный европейский политик, который по-настоящему разбирается в ситуации.