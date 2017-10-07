Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения. Главе государства исполнилось 65 года, праздник он будет отмечать дома в кругу близких. Мы сегодня уже писали о том, какие песни посвящали Владимиру Путину. Однако на этом мы решили не останавливаться и предлагаем пройти наш тест на знание фактов из биографии главы государства.
Комментарии
Поздравляем, 1 !
Вы – настоящий фанат Владимира Путина.
Уверены, что на прошлых выборах вы голосовали именно за него.
Конечно, за него. ))
Опять убрали комментарий...хоть бы объяснили по каким критериям...
Бывает и один в поле воин!
Даром мне не нужно о его жизни ничего знать.
17:00, критерий прост. Хвалебные оставляем, остальные удаляем
Хорошо ли ты, Казя, знаешь своего президента?
Казимир Вы ответили верно на 4 из 10 ответов! Вы кое-что знаете о жизни Владимира Владимировича, но недостаточно, чтобы пройти наш тест на четверку.
Зато Кал хорошо знает своего президента Обаму.
а мой комент стёрли. Ну не считаю я больше президента достойным этой должности. И что? ему-то на это...Что стирать-то?
Просто не хотят видеть комментарии кучи людей, которые желают только одного - не увидеть в следующем году эту же статью, но с цифрой 66.
С амика давно думаю сваливать, пропускают только дефирамбы....
я его не выбирал ...
Ура я фанат!
Хороший тест, интересные вопросы
Почему при таком выдающемся президенте народ нищий?
Даша,с чем я вас поздравляю!И вообще,так приятно видеть тут фанатеющего единомышленника
Даша,с чем я вас поздравляю!И вообще,так приятно видеть тут фанатеющего единомышленника
Да! Больше Брежнева уже....когда уже нахапаются и ртом и ...
это не мой президент. совсем не залижете уже
Его одноклассница Оксана Лапшова увидела, как он целуется, и "настучала" об этом классной руководительнице.
Теперь она его личная стукачка на хорошем окладе.
7.10.2016 17:00
- гость -
Опять убрали комментарий...хоть бы объяснили по каким критериям...
Вавану не нравится. Его третий глаз в виде сексота из местной конторе седни на модерации сидит, следит, чтобы Навальный чего не подпортил.
7.10.2017 09:42
Даша Сибирячк
Ура я фанат!
Иди уж в сауну соси, администраторша с администрации