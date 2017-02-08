Провокационные музыканты группы LITTLE BIG из Санкт-Петербурга, работающие в жанрах рэп и фьюнерал-рейв, 30 апреля приедут в Барнаул.
Это первая российская группа, которая взрывает танцполы не только в России, но и за рубежом. В Европе их стилю дали название "Funeral Rave", потому что каждая песня, клип и перфоманс команды — это рефлексия на то или иное социальное событие.
"Зрителей накроет волна рейва, танцев и веселья, потому что по-другому эти ребята не умеют. Это будет буйство цвета, балансирование на грани абсурда в сочетании с мощной электронной музыкой, элементами хип-хопа", – пишут организаторы концерта.
Концерт пройдет в клубе "Фараон", начало в 18:00.
Комментарии
Это выступление надо запретить. Иначе скрепы пострадают народные.
Концерт заявлен как 12+. Так что - 12 летние, ждемс.
Кстати, 25 октября wildways в Барнаул в Чигу приезжают. Зажгут думаю... https://www.youtube.com/watch?v=3jGiSP8xPA8
В мою молодость подобных западных м...в анонсировали следующим образом - чем бы молодежь на Западе не занималась, лишь бы не лезла в политику.
LITTLE BIG российская группа??????????????????
Гостю 17.10.2016 17:59 да, это российская команда)
Говно какое-то
Порицающие LITTLE BIG, идите на Киркорова, он ваш удел.
Для дегенератов, в самый раз!
Уж лучше Киркоров, чем эти вопли вырождения.
лучше кадешева, чем эти!!!! как полудурки орут!!!! я так тоже могу!!!
На днях только случайно нарвался блог вокалистки на Ютубе, так сказать до сих пор пребываю в "культурном" шоке. Это когда от светлой искренней девушки не ожидаешь вот "такого" на сцене...
"Это первая российская группа, которая взрывает танцполы не только в России, но и за рубежом." Взрывает????? Пропаганда терроризма,РЕДАКЦИЯ!!!!
Лариса, ты не поверишь мне, но Кадышева тоже ничего. С удовольствием в авто слушаю и Кадышеву (Широка река), и Империю (Поезд на Ленинград), и ДК (Одеколон), и ТТ (Коридор), и Летов (Русское поле экспериментов), и Сектор Газа (Ох ты травушка зеленая), и самарская Калина (На город спускается вечер), и Сорока (Рябиновые бусы), и Нирвана (Rape Me), и Tiamat (Wildhoney)
Данаец зарегистрированный 17 октября 2016 г. 16:00 Концерт заявлен как 12+
Смотрел на днях пару видосов, там кажись все 21+
Два раза внимательно прочитал в надежде понять почему провокационная, так и не понял. Очень содержательная статья. Одного в ней - нет чего они делают то? Зад зрителям показывают? Или перед?
- гость - 8 февраля 2017 г. 08:22 Порицающие LITTLE BIG, идите на Киркорова
Они и его какунами закидают, хотя сами слушают всё подряд
- гость - 8 февраля 2017 г. 09:21
Посмотри на ютубе