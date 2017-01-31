Дeнь poждeния pyccкoй вoдки отмечают 31 янвapя. B далеком 1865 гoдy yченый Дмитpий Meндeлeeв зaщитил дoктopcкyю диccepтaцию нa тeмy "Coeдинeниe cпиpтa c вoдoю". Спустя 29 лет наше пpaвитeльcтвo зaпaтeнтoвaлo эту peцeптypy вoдки, которая получила название "Mocкoвcкaя ocoбeннaя".
Bo вpeмeнa пpaвлeния Eкaтepины II вoдкa cчитaлacь очень дopoгим пpoдyктoм и реализовывали ее ведpaми. Пpи Пeтpe I пьяницaм вpyчaли тяжелyю мeдaль "Зa пьянcтвo", вec кoтopoй вмecтe c oшeйникoм и цeпями cocтaвлял восемь килoгpaммoв.
О том, как водка влияет на организм человека, смотрите в инфографике портала Amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Впервые материал был опубликован 10 октября 2016 года в 14:37.
Комментарии
Водка- Это Нектар
скольких сгубила эта дрянь
повышается давление, расширяются сосуды - вы хотя бы сами с собой разберитесь. И таки у пьющих холестелиновых бляшек вроде как меньше
У меня дядя моего деда каждый день выпивал по 50 грамм 2 раза в день, дожил до 95 и не болел.
Водка дезинфицирует организм человека.
Хорошая водка и влияет хорошо... А к хорошей водке, да хорошую компанию и закусь - ваще ништяк!
реальная история. у друга коллега был - ел только домашнее (даже на работу с собой приносил) всегда свежее и горячее, никаких общепитов, всё по расписанию, не пил - рак желудка. т.ч. кому сгореть, то не утопнет
- гость - 10 октября 2016 г. 15:33 "...не пил..." -----------------------
В этом зло!
Будешь пить - умрешь от цирроза. Не будешь пить - умрешь от инсульта. Короче, все равно умрешь.
не так страшна водка, как пьяные ДТП и адские преступления (часто против своей семьи, водка "снимает тормоза", только пьяных убийств 20000 в год из них 1500 детей! студент с бензопилой тоже пил...). Экономисты давно подсчитали, что прибыль с водки не покрывает даже ДЕСЯТОЙ части ущерба экономике!
а спаивают народ мендель и шолом...
американский рояль ректификат 19993 года- вот нектар! из литра за 1000р на одного пять поллитровок разводили и за ночь в общаге все выпивалось а утром на лекции и никакого похмелья! ничего потом лучше не встречал!
А к хорошей водке, да хорошую компанию и закусь - а вы видео запишите вашей пьянки и посмотрите на трезвую голову - вам будет стыдно как вы выглядите, что несете, ходите ссать не в туалет, и в конце засыпаете в рыготине(как принц Гарри, есть фото, мордой в салате спит...)
Водка- Это Нектар ай ай яй итс но гуд! пьяная баба пилотке не хозяйка!
Все понятно, водка крайне вредна. Поэтому будем пить коньяк и виски.
а вы видео запишите вашей пьянки и посмотрите на трезвую голову - вам будет стыдно как вы выглядите, что несете, ходите ссать не в туалет, и в конце засыпаете в рыготине
))) Тебе она явно противопоказана, раз ты так себя ведешь. Полно видео с праздников, как ни странно никто в кактус не нассал.
Хорошая попытка, но нас ничем не проймешь - мы свято верим в пользу данного продукта (((
Водка, да под шашлычок, да на природе вдали от городской суеты, иногда даже очень полезна может быть
Блин, аж слюньки потекли, пойду откупорю.....
курить буду, Но пииить, не брошу!
Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством.
Парацельс ( Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм )швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения,
Иногда, при отравлениях метилом, антифризом и других смертельно ядовитых жидкостях без цвета и запаха только 100гр водки могут спасти человека. Медицинский факт.
Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, И прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя,
Я говорю, что буду!
Рано с утра, пока темно, Пока темно, пока темно, Рано с утра, пока темно, И мир ещё в постели. Чтобы понять куда идти, Чтобы понять, зачем идти, Без колебаний прими сто грамм И ты достигнешь цели.
Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, И прочую посуду. Источник teksty-pesenok.ru Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Я говорю, что буду!
Я не хотел тянуть баржу, Поэтому я хожу-брожу, Если дойду до конца Земли - Пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, Стану пиратом и буду рад, Без колебаний пропью линкор, Но флот не опозорю!
Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, И прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Я говорю, что буду! Борис Гребеньщиков
человечество в своем подавляющем большинстве завсегда пило, нюхало, жевало и кололось! так устроен наш организм! немногочисленное непьющее меньшинство, само раньше употребляло мамо не горюй, или не могет употреблять по причине здоровья, хотя и хочет втайне! есть исчо маленькое очень количество озлобленных и весьма неприятных людей непьющих исключительно по идейным соображениям, вот такая инфографика!
да, от вотки меньше мрет чем люди сознательно убивают друг дружке во всем мире!
гость 31 января 2017 г. 11:01 Иногда, при отравлениях метилом, антифризом и других смертельно ядовитых жидкостях без цвета и запаха только 100гр водки могут спасти человека. Медицинский факт.
Вот именно 100 граммов, а не три бутылки на одно лицо.Это и пытаются вам сказать малопьющие, вы же упёрлись, неееет, надо сколько влезет, умирают и так, убивают и так... Сколько семей загублено алкашами, вывернута ими психика родных детей, 20000 человек убивают в год только в России, а сколько покалеченных, погибших в авариях из-за пьяных дебилов, а дети брошенные? Что ещё должно случиться в жизни, чтобы понять, что пьянство-зло? Это вопрос не только пьянчужкам, но и к нашему "заботливому" правительству, последнее ворующего у людей и спаивающему народ.
Вот и наш депутат старый пердун, раньше так закладывал и курил, а теперь всем курильщикам мстит от злобы
Сам не ам, и другим не дам.....на наркоту хотят посадить Россию