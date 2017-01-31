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Как водка влияет на организм человека? Инфографика

, ИА "Амител"
Бытует мнение, что водка помогает согреться. На самом деле она расширяет капилляры, и человек, наоборот, теряет тепло

Дeнь poждeния pyccкoй вoдки отмечают 31 янвapя. B далеком 1865 гoдy yченый Дмитpий Meндeлeeв зaщитил дoктopcкyю диccepтaцию нa тeмy "Coeдинeниe cпиpтa c вoдoю". Спустя 29 лет наше пpaвитeльcтвo зaпaтeнтoвaлo эту peцeптypy вoдки, которая получила название "Mocкoвcкaя ocoбeннaя".

Bo вpeмeнa пpaвлeния Eкaтepины II вoдкa cчитaлacь очень дopoгим пpoдyктoм и реализовывали ее ведpaми. Пpи Пeтpe I пьяницaм вpyчaли тяжелyю мeдaль "Зa пьянcтвo", вec кoтopoй вмecтe c oшeйникoм и цeпями cocтaвлял восемь килoгpaммoв.

О том, как водка влияет на организм человека, смотрите в инфографике портала Amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на нее.

Впервые материал был опубликован 10 октября 2016 года в 14:37.


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Комментарии

10.10.2016 14:44
Кошкина

Водка- Это Нектар

0  19
10.10.2016 15:22
- гость -

скольких сгубила эта дрянь

10  0
10.10.2016 15:24
Filin

повышается давление, расширяются сосуды - вы хотя бы сами с собой разберитесь. И таки у пьющих холестелиновых бляшек вроде как меньше

0  0
10.10.2016 15:25
- гость -

У меня дядя моего деда каждый день выпивал по 50 грамм 2 раза в день, дожил до 95 и не болел.

0  1
10.10.2016 15:28
- гость -

Водка дезинфицирует организм человека.

0  1
10.10.2016 15:32
СашОК

Хорошая водка и влияет хорошо... А к хорошей водке, да хорошую компанию и закусь - ваще ништяк!

0  0
10.10.2016 15:33
- гость -

реальная история. у друга коллега был - ел только домашнее (даже на работу с собой приносил) всегда свежее и горячее, никаких общепитов, всё по расписанию, не пил - рак желудка. т.ч. кому сгореть, то не утопнет

0  0
10.10.2016 15:50
Щирый хохол

- гость - 10 октября 2016 г. 15:33 "...не пил..." -----------------------

В этом зло!

0  0
10.10.2016 15:58
- гость -

Будешь пить - умрешь от цирроза. Не будешь пить - умрешь от инсульта. Короче, все равно умрешь.

0  0
10.10.2016 16:54
- гость -

не так страшна водка, как пьяные ДТП и адские преступления (часто против своей семьи, водка "снимает тормоза", только пьяных убийств 20000 в год из них 1500 детей! студент с бензопилой тоже пил...). Экономисты давно подсчитали, что прибыль с водки не покрывает даже ДЕСЯТОЙ части ущерба экономике!

0  0
10.10.2016 16:55
- гость -

а спаивают народ мендель и шолом...

0  1
10.10.2016 17:07
- гость -

американский рояль ректификат 19993 года- вот нектар! из литра за 1000р на одного пять поллитровок разводили и за ночь в общаге все выпивалось а утром на лекции и никакого похмелья! ничего потом лучше не встречал!

0  0
10.10.2016 17:16
- гость -

А к хорошей водке, да хорошую компанию и закусь - а вы видео запишите вашей пьянки и посмотрите на трезвую голову - вам будет стыдно как вы выглядите, что несете, ходите ссать не в туалет, и в конце засыпаете в рыготине(как принц Гарри, есть фото, мордой в салате спит...)

0  0
10.10.2016 17:20
- гость -

Водка- Это Нектар ай ай яй итс но гуд! пьяная баба пилотке не хозяйка!

0  0
13.10.2016 15:51
603

Все понятно, водка крайне вредна. Поэтому будем пить коньяк и виски.

0  0
18.10.2016 11:33
- гость -

а вы видео запишите вашей пьянки и посмотрите на трезвую голову - вам будет стыдно как вы выглядите, что несете, ходите ссать не в туалет, и в конце засыпаете в рыготине

))) Тебе она явно противопоказана, раз ты так себя ведешь. Полно видео с праздников, как ни странно никто в кактус не нассал.

0  0
18.10.2016 14:55
Трезвый

Хорошая попытка, но нас ничем не проймешь - мы свято верим в пользу данного продукта (((

0  0
24.10.2016 20:03
TAO

Водка, да под шашлычок, да на природе вдали от городской суеты, иногда даже очень полезна может быть

0  0
31.01.2017 10:51
- гость -

Блин, аж слюньки потекли, пойду откупорю.....

0  0
31.01.2017 10:53
acdc

курить буду, Но пииить, не брошу!

0  0
31.01.2017 10:56
- гость -

Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством.

Парацельс ( Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм )швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения,

0  0
31.01.2017 11:01
гость

Иногда, при отравлениях метилом, антифризом и других смертельно ядовитых жидкостях без цвета и запаха только 100гр водки могут спасти человека. Медицинский факт.

0  0
31.01.2017 11:05
- гость -

Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, И прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя,

Я говорю, что буду!

Рано с утра, пока темно, Пока темно, пока темно, Рано с утра, пока темно, И мир ещё в постели. Чтобы понять куда идти, Чтобы понять, зачем идти, Без колебаний прими сто грамм И ты достигнешь цели.

Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, И прочую посуду. Источник teksty-pesenok.ru Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Я говорю, что буду!

Я не хотел тянуть баржу, Поэтому я хожу-брожу, Если дойду до конца Земли - Пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, Стану пиратом и буду рад, Без колебаний пропью линкор, Но флот не опозорю!

Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, Ну-ка, мечи стаканы на стол, И прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Все говорят, что пить нельзя, Я говорю, что буду! Борис Гребеньщиков

0  0
31.01.2017 11:08
дед

человечество в своем подавляющем большинстве завсегда пило, нюхало, жевало и кололось! так устроен наш организм! немногочисленное непьющее меньшинство, само раньше употребляло мамо не горюй, или не могет употреблять по причине здоровья, хотя и хочет втайне! есть исчо маленькое очень количество озлобленных и весьма неприятных людей непьющих исключительно по идейным соображениям, вот такая инфографика!

0  0
31.01.2017 11:09
дед

да, от вотки меньше мрет чем люди сознательно убивают друг дружке во всем мире!

0  0
31.01.2017 11:40
- гость -

гость 31 января 2017 г. 11:01 Иногда, при отравлениях метилом, антифризом и других смертельно ядовитых жидкостях без цвета и запаха только 100гр водки могут спасти человека. Медицинский факт.

Вот именно 100 граммов, а не три бутылки на одно лицо.Это и пытаются вам сказать малопьющие, вы же упёрлись, неееет, надо сколько влезет, умирают и так, убивают и так... Сколько семей загублено алкашами, вывернута ими психика родных детей, 20000 человек убивают в год только в России, а сколько покалеченных, погибших в авариях из-за пьяных дебилов, а дети брошенные? Что ещё должно случиться в жизни, чтобы понять, что пьянство-зло? Это вопрос не только пьянчужкам, но и к нашему "заботливому" правительству, последнее ворующего у людей и спаивающему народ.

0  0
31.01.2017 11:51
- гость -

Вот и наш депутат старый пердун, раньше так закладывал и курил, а теперь всем курильщикам мстит от злобы

0  0
31.01.2017 11:52
- гость -

Сам не ам, и другим не дам.....на наркоту хотят посадить Россию

0  0
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