Кто, как не Фрейд, знал о нашем подсознании больше нас самих? Основной книгой, которую написал психоаналитик написал, считается "Толкование сновидений". Толковать сны по легендарному психоаналитику – это классика. А вот узнавать по нему свое будущее – так еще, пожалуй, никто не делал. В день рождение легендарного Фрейда сформулируйте вопрос и узнайте, что вас ждет.
Комментарии
Амик, вы прекрасны!!!))))
был вопрос "через сколько дней новый год"
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ответ- Цель всякой жизни есть смерть
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Когда оправдают денисова? - Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри)))))))
Фрейд теперь философ? С каких пор? Амик вы ничего не путаете?