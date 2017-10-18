Знаменитый бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм 18 октября отмечает свой 57-й день рождения. За свою карьеру Ван Дамм снялся в более чем 50 фильмах. Совсем недавно вышел замечательный пилот сериала "Жан-Клод Ван Джонсон", где он выступил в качестве продюсера и исполнителя главной роли. По случаю дня рождения героя боевиков 80-х и 90-х годов мы решили сделать видеоподборку лучших боевых сцен с Ван Даммом.
"Не отступать и не сдаваться" (1986)
"Кровавый спорт" (1988)
"Киборг" (1989)
"Самоволка" (1990)
"Ордер на смерть" (1991)
"Двойной удар" (1992)
"В поисках приключений" (1996)
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