Знаменитый бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм 18 октября отмечает свой 57-й день рождения. За свою карьеру Ван Дамм снялся в более чем 50 фильмах. Совсем недавно вышел замечательный пилот сериала "Жан-Клод Ван Джонсон", где он выступил в качестве продюсера и исполнителя главной роли. По случаю дня рождения героя боевиков 80-х и 90-х годов мы решили сделать видеоподборку лучших боевых сцен с Ван Даммом.

"Не отступать и не сдаваться" (1986)

"Кровавый спорт" (1988)

"Киборг" (1989)

"Самоволка" (1990)

"Ордер на смерть" (1991)

"Двойной удар" (1992)

"В поисках приключений" (1996)