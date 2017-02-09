Барнаульцы увидят настоящее ледовое шоу. 24 февраля в краевую столицу приедут Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и многие другие известные участники "Ледникового периода".
Напомним, что в этом шоу Первого канала в умении выполнять различные пируэты соревновались известные люди кино, спорта и телевидения.
Мероприятие пройдет во Дворце спорта, начало в 19:00.
Материал впервые опубликован 21 октября 2016 года
Комментарии
на фиг они нужны! НАДОЕЛИ
Опять в нашем позорном дворце спорта... Когда уже отремонтирубт его, стыд оба...
на фиг они нужны! НАДОЕЛИ
для вас есть Дом-2 и Битва экстрасенсов.