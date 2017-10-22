Одной из самых великих актрис ХХ века, француженке Катрин Денев 22 октября исполнилось 74 года. Катрин Денёв приобрела статус звезды после каннского триумфа музыкального фильма "Шербурские зонтики", который завоевал "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Статус мировой звезды получила после триллера Романа Поланского "Отвращение" и "Дневная красавица" Луиса Бунюэля. З свою карьеру актриса сыграла у таких режиссеров, как Франсуа Озон, Ларс фон Триер, Франсуа Трюффо, Тони Скотт и другие. Предлагаем вам насладиться фотографиями молодой и невероятно красивой Катрин Денев.
Комментарии
Добавлю
David Bailey: Catherine Deneuve for Vogue, 1968
http://cdn.theculturetrip.com/wp-content/uploads/2016/03/22205727174_45e6037851_b.jpg
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Catherine Deneuve in Un Monsieur de Compagnie (dir. by Philippe de Broca, 1964)
http://66.media.tumblr.com/c2f356a38e3aff2160a6875f613991e7/tumblr_o1q7bsY2NN1spk3foo2_500.gif
Не лез бы ты своим пуканом в имидж великой актрисы.
Проще показать ресурс великой актрисы, где представлена вся ее жизнь: от детства, до сегодняшнего дня (последняя фотография вроде от 16 октября 2016 года)
http://deneuvesource.tumblr.com/
09:06
И чем тебе не понравились мои ссылки?
хорошие ссылки, спасибо!
ну какая она красавица???? славянки намного привлекательнее своей нежной красотой!
У меня были тёлки и получше
Повторяю для танкистов : не лез бы ты своим ПУКАНОМ в имидж Великой актрисы .Где написано про ссылки ?
кожа на лице натянута как на барабане и уродливый кончик носа.
я бы не смог видеть такое каждый день.
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Аделина Сотникова - вот это я понимаю
Красивая актриса и роли играла хорошие. Её героини такие милые. У нас такой типаж - Маша Шукшина. Жаль, её молодость пришлась на те годы, когда в России "кино уже не то"
Определился ? И кто ?
Красивая актриса не надо сравнивать с вашими бабами за сто кг
22.10.2016 15:15
- гость -
дородная женщина в возрасте это нормально, а вот анорексички типа Брежневой или Вики Бэкхем это просто вешалки.
ВанькаДурак
22 октября 2016 г.
22:05
я не обсуждаю ни тело ни лицо Катрин, но айванди в каком месте Брежнева стала анорексичкой?
Какая вдувательная...
22.10.2016 13:44
- гость -
У меня были тёлки и получше-------------------А кто кроме телок у тебя мог быть, впрочем кому и кобыла невеста.