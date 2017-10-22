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Дневная красавица: фото великой актрисы Катрин Денев в молодости

, ИА "Амител"
Великой французской актрисе исполнилось 74 года

Одной из самых великих актрис ХХ века, француженке Катрин Денев 22 октября исполнилось 74 года. Катрин Денёв приобрела статус звезды после каннского триумфа музыкального фильма "Шербурские зонтики", который завоевал "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Статус мировой звезды получила после триллера Романа Поланского "Отвращение" и "Дневная красавица" Луиса Бунюэля. З свою карьеру актриса сыграла у таких режиссеров, как Франсуа Озон, Ларс фон Триер, Франсуа Трюффо, Тони Скотт и другие. Предлагаем вам насладиться фотографиями молодой и невероятно красивой Катрин Денев.

 

 


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Комментарии

22.10.2016 08:52
Отпукиватель вредителей

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David Bailey: Catherine Deneuve for Vogue, 1968
http://cdn.theculturetrip.com/wp-content/uploads/2016/03/22205727174_45e6037851_b.jpg

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22.10.2016 09:01
Отпукиватель вредителей

Еще
Catherine Deneuve in Un Monsieur de Compagnie (dir. by Philippe de Broca, 1964)
http://66.media.tumblr.com/c2f356a38e3aff2160a6875f613991e7/tumblr_o1q7bsY2NN1spk3foo2_500.gif

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22.10.2016 09:06
ОтпукивателЮ

Не лез бы ты своим пуканом в имидж великой актрисы.

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22.10.2016 09:15
Отпукиватель вредителей

Проще показать ресурс великой актрисы, где представлена вся ее жизнь: от детства, до сегодняшнего дня (последняя фотография вроде от 16 октября 2016 года)
http://deneuvesource.tumblr.com/

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22.10.2016 09:21
Отпукиватель вредителей

09:06
И чем тебе не понравились мои ссылки?

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22.10.2016 11:53
- гость -

хорошие ссылки, спасибо!

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22.10.2016 12:39
- гость -

ну какая она красавица???? славянки намного привлекательнее своей нежной красотой!

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22.10.2016 13:44
- гость -

У меня были тёлки и получше

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22.10.2016 14:21
Отпукивателю

Повторяю для танкистов : не лез бы ты своим ПУКАНОМ в имидж Великой актрисы .Где написано про ссылки ?

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22.10.2016 14:24
sergey1975

кожа на лице натянута как на барабане и уродливый кончик носа.
я бы не смог видеть такое каждый день.
---
Аделина Сотникова - вот это я понимаю

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22.10.2016 14:40
- гость -

Красивая актриса и роли играла хорошие. Её героини такие милые. У нас такой типаж - Маша Шукшина. Жаль, её молодость пришлась на те годы, когда в России "кино уже не то"

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22.10.2016 14:55
для sergey1975

Определился ? И кто ?

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22.10.2016 15:15
- гость -

Красивая актриса не надо сравнивать с вашими бабами за сто кг

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22.10.2016 15:39
С этой ?

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22.10.2016 22:05
ВанькаДурак

22.10.2016 15:15
- гость -

дородная женщина в возрасте это нормально, а вот анорексички типа Брежневой или Вики Бэкхем это просто вешалки.

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22.10.2016 22:13
Serg 1

ВанькаДурак
22 октября 2016 г.
22:05

я не обсуждаю ни тело ни лицо Катрин, но айванди в каком месте Брежнева стала анорексичкой?

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23.10.2016 08:16
Мистер Вульф

Какая вдувательная...

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22.10.2017 08:45
- гость -

22.10.2016 13:44
- гость -
У меня были тёлки и получше-------------------А кто кроме телок у тебя мог быть, впрочем кому и кобыла невеста.

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