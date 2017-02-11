Фото: concertcity.ru
Особое по своему масштабу и артистическому облику явление в музыкальной жизни страны – Сергей Захаров приедет с концертом в Барнаул. Как рассказывают о нем организаторы, он не подвержен капризам переменчивой моды, предпочитает чувство меры, а на его концертах царит атмосфера высокого духа.
"Когда Захаров выходит на сцену, кажется, он не укладывается в рамки сложившихся представлений об эстрадном исполнении. Высокий артистизм, русская удаль, глубокий лиризм и страсть – отличительные черты сценического образа певца", – говорят о нем в концертно-театральном агентстве "Лига Арт".
Напомним, что в репертуаре исполнителя произведения самых разных жанров романсы русских композиторов, арии из опер и оперетт и многое другое. Сергей Захаров обладает уникальным и редким баритоном прекрасной окраски.
Материал впервые опубликован 2 ноября 2016 года
Комментарии
Хороший певец и человек.В своё время пострадал от советской власти ).
не надо ля-ля.. пострадал он от власти. Власть его любила и всячески лелеяла, а в тюрьме он сидел за массовую драку, в которой был организатором и покалечил человека. Может и хороший человек, но пострадал за свою пьяную несдержанность и власть его никак не обидела
В своё время его "прочищали" в "Крокодиле".Насчёт страданий от советской власти:то шутка была.
ну сидел и сидел чо вы ...
Кстати многие из творческих людей сидели,но не каждый сумел подняться после этого и избежать "стакана"... А он нормально встряхнулся и поет себе .
Из всего, что написали в статье - когда же Захаров приезжает ? Я так и не понял ...
Вот, вот - один неверный шаг и вся жизнь на смарку
Сразу вспоминают тот случай,которому 40 лет в обед)Просто тогда творческая личность немного выпил и пару раз пропнул местного администратора за его выкаблучивания.А голос и талант ему действительно предоставлен в дар природой.И он не портится.
2.11.2016 10:54
- гость -
Хороший певец и человек.В своё время пострадал от советской власти ++++++ Ну надо же какая глупость. Захаров дал контромарку одному человеку, на свой концерт. Администратор не пропустил. Произошла-драка. Виновник Захаров. Причем тут советская власть. Вы сударь просто придурок.
Сокол Вам значение слова САРКАЗМ известно?!!!
Сокол, а твой кореш Казимир куда запропастился? С ним будут продлять договор платного троллинга на Амике? И ещё, ты сам пописываешь на forumavia.ru? Под каким ником? Уж тебя-то наверное авиационная общественность уважает?
11.02.2017 10:02 227
На том форуме модепресрация перед регой - напишите где летали с кем спали, пили. Поэтому там нормальных осталось уже очень мало.
11.02.2017 10:02
227 И ещё, ты сам пописываешь на forumavia.ru? Под каким ником? Уж тебя-то наверное авиационная +++++Я присяге, Кумиру и свой ник не меняю. На форуме он точно такой.
Я заетил, когда артист на закате карьеры, то тогда он и приезжает в Барнаул..Вот Кадышева..."...закатилась старушка за кадушку" после Барнаула...Басков ведь не приедет?Вот был бы срприз)))