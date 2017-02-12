Фото: afisha.yandex.kz
21 марта в театре музкомедии жители краевой столицы смогут увидеть "Лебединое озеро", которое на барнаульской сцене представит московский коллектив "Классический Русский балет". В его составе город посетят солистка Мариинского театра Елена Евсеева и солист Большого театра Андрей Болотин.
Как рассказывают организаторы мероприятия, зрителей ждет великая музыка Петра Чайковского, хореография легендарного Мариуса Петипа, а также незабываемые костюмы.
"Классический Русский балет" был основан в 2004 году, в него вошли лучшие представители балетных школ России. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета и других известных балетных школ страны.
Коллектив активно гастролирует по России и за рубежом. Артисты уже посетили Финляндию, Японию, Испанию, Израиль, Австрию, Германию, Грецию, Казахстан и много других мест.
Репертуар труппы составляют, прежде всего, произведения, вошедшие в золотой фонд русского балета.
Материал впервые опубликован 3 ноября 2016 года
Комментарии
Никак уже конкретно готовиться начали?
Показывали уже озеро. Щелкунчика бы привезли.
Если по телеку покажут, знатит вофка гикнулся ...
Сасок, он вчера с президентом Словении встречался. Газовый контракт подписывали.