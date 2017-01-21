Фото: vistanews.ru
Республиканец Дональд Трамп официально стал президентом США. 70-летний мультимиллиардер и весьма непредсказуемый политик обосновался в Белом доме на четыре года.
Его именем названы несколько построенных собственной строительной компанией величественных зданий, он владеет сетью отелей в городах США, сетью гольф-площадок в США, Шотландии, Ирландии и ОАЭ, является совладельцем конкурсов красоты "Мисс Вселенная", "Мисс США", выпускает собственную линию одежды, товары для дома и два аромата. Состояние нового главы государства оценивается в 4,5 млрд долларов.
Трамп написал несколько книг о бизнесе, теперь он в течение четырех лет будет писать историю США.
Но еще не став президентом, он сделал несколько важных политических заявлений про Россию:
- "Он (Владимир Путин — прим. ред.) руководит страной, по крайней мере, он – лидер, в отличие от того, что имеется в нашей стране".
- "Если Путин хочет раздолбать ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), то я за на все 100 %. Не могу понять, как можно быть против?"
- "Если мы сможем сделать для нашей страны такую замечательную вещь, как поладить с Россией, это было бы потрясающе, я бы очень хотел попробовать".
- "Я очень рад, что Россия наносит удары по "Исламскому государству". По крайней мере, по моему мнению, они должны это продолжать".
- "Мне всегда представлялось, что Россия и США должны хорошо работать друг с другом, чтобы одолеть терроризм и восстановить мир во всем мире, не говоря уж о торговле и других выгодах".
- "Как часто мы видим, что страны говорят (по поводу России — прим. ред.): мы должны остановить их, мы должны остановить. А на самом деле они хотят от России нефть, газ, другие вещи. И они просто затыкают свои рты".
В отличие от своей соперницы в прошедшей президентской гонке — кандидата от демократов, супруги Билла Клинтона, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — Трамп публично настроен на отношения с Россией.
Он неоднократно заявлял, что США надо строить дружественные отношения с другими странами, особенно с РФ. Свое теплое отношение к Трампу показал даже президент России Владимир Путин.
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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий после избрания республиканца заявлял, что Трамп может сделать Америку великой, если "будет соблюдать баланс сил и вместе с нами выступать за развитие гармоничной, многополярной мировой архитектуры 21-го столетия", имея в виду в том числе и позицию по отношению к России.
Между тем после победы Трампа многие эксперты высказали предположение, что новый президент, даже если он действительно настроен пророссийски, вряд ли изменит политику страны в отношении РФ.
Так, член Совета Федерации Сергей Калашников заявлял, что "мы (Россия — прим. ред.) клюнули на некоторые его реверансы в адрес России, ошибочно решили, что он нам подходит. Но любой президент США подходит только для США".
Однако сам Трамп уже неоднократно менял свои политические предпочтения даже во время политической гонки.
Дональд Трамп часто дает популистские обещания, шутит и даже рассказывает пикантные подробности своей личной жизни.
Сегодня главная тема в отношениях России и США — ситуация в Ираке и Сирии. Даже в этом вопросе тогда еще кандидат в президенты высказывал противоположные позиции, сначала призывая свергнуть поддерживаемый Россией режим президента Сирии Башара Асада, а потом заявив, что поддерживаемая США оппозиция, "возможно, даже хуже Асада".
Политические предпочтения Трампа – и те непостоянны. В конце 1970-х и в 1980-х он поддерживал республиканцев, в начале двухтысячных он перешел на сторону демократов, в 2008-м снова стал республиканцем, а позже и вовсе объявил себя независимым политиком.
Так что новый президент США может преподнести еще много сюрпризов.
А что Трамп говорит про США:
Сразу после сообщений о своей победе Трамп заявил, что намерен восстанавливать нацию, "обновлять американскую мечту", и пообещал быть президентом для всех американцев.
- "Я хочу заверить весь мир, что, продолжая ставить на первое место интересы США, мы при этом будем честно поступать со всеми в мире, со всеми народами и нациями. Мы за партнерство, а не за конфликты".
- "Фраза "Вернем Америке былое величие! — мое творение, я придумал ее около года назад и начал использовать, потом все ее подхватили, настолько она понравилась людям. Может, мне следует запатентовать эти слова, а может быть, я уже их запатентовал".
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 10 ноября 2016 года.
Комментарии
Опять на больную мозоль Казимиру
Еще немного для белопортяночных, из Геттисбургской речи Трампа
"Почти каждый четвертый американец в самом трудоспособном возрасте не имеет работы. В каждом пятом домохозяйстве никто не работает. 45 миллионов американцев получают продовольственные талоны, а 47 миллионов живут в бедности. Страдают небогатые горожане, страдают афроамериканские и латиноамериканские общины – мы обманули их надежды."
Звон кастрюль вчерась по этому поводу на амике стоял знатный!
Поживем, увидим! Если будет так, как он сейчас говорит, будет очень хорошо для ВСЕГО мира!
Трамп говорит вполне адекватные вещи. Зря, всё-таки, Казимир назвал его скандалом ходячим типа жириновского.
1 10 ноября 2016 г. 08:43 Бося, приятно видеть на твоей гримасе слёзы радости!)
повторюсь, мне доставляет, как порвались пуканы у местной вшивоты, и у всяких хохло-мразей и европейского истеблишмента. мне полностью плевать на выборы в США. я не возлагаю никаких надежд на нового президента. у меня лишь есть надежда, что он в бОльшей степени обратит внимание на свои внутренние проблемы, и не станет продолжать политику Обамы. лично мне этого достаточно.
Казику делать сосательные возвратно-поступательные движения)
Казик вчера уже поупражнялся) Сегодня мышцы наверное болят)
денег нет. держусь 10 ноября 2016 г. 09:27 Казику делать сосательные возвратно-поступательные движения)
Ничего не понятно же! Ты пошёл делать казику эти движения? А Трамп всё-таки не фрик!
1 10 ноября 2016 г. 09:35 ты считай, что хочешь относительно Трампа. я считаю его фриком.
про Казю: если ты не понимаешь русской письменной речи, то как тебе объяснять ещё? может на другом каком то языке? Казе указали чем ему надо заниматься. Казе. указали. ферштейн?
Трамп молодец! Сколько вчера бандеровских пердаков заполыхало, наверно, не только в Одессе, а по всей Украине стояли белые ночи Да и у нас тут, на Алтае, тоже потеплело.
денег нет. держусь 10 ноября 2016 г. 09:42
Не обращай внимание, это какой-то дуралей тоже под однёркой пописывает.
1 10 ноября 2016 г. 10:19
я понял, Бося.
- гость - 10 ноября 2016 г. 07:32 Да, Геттисбергская речь Трампа звучит как политическая программа. Вот еще цитата оттуда: "Далее, Закон о восстановлении национальной безопасности, который поможет восстановить наши вооруженные силы. Для этого мы отменим сокращение оборонных расходов и начнем вкладывать в оборону больше средств. Вооруженные силы сейчас нужны нам как никогда. Мы не хотим их применять, но именно сила обеспечивает мир — и поэтому нам нужна сильная армия." Очень мудрое решение.
- гость - 10 ноября 2016 г. 07:32 Да, Геттисбергская речь Трампа звучит как политическая программа. Вот еще цитата оттуда: "Далее, Закон о восстановлении национальной безопасности, который поможет восстановить наши вооруженные силы. Для этого мы отменим сокращение оборонных расходов и начнем вкладывать в оборону больше средств. Вооруженные силы сейчас нужны нам как никогда. Мы не хотим их применять, но именно сила обеспечивает мир — и поэтому нам нужна сильная армия." Очень мудрое решение.
Сори за дубль - меня за что-то заблокировали. Не понравился мой американский IP?
И еще цитата оттуда же. "В-пятых, и это очень важно, я сниму ограничения на разработку американских энергоресурсных резервов, включая сланцы, нефть, газ и уголь. Это 50 триллионов долларов и множество рабочих мест. Наши шахтеры должны вновь вернуться к работе." Кстати, в этой речи Трамп ни разу не упомянул о России, хотя вспомнил о Китае и Мексике.
- гость - 10 ноября 2016 г. 10:46 и слава Богу, что он сконцентрирован на своей стране, а не на России. нам это только на пользу.
денег нет. держусь 10 ноября 2016 г. 10:59 Да, и про оборону не забывает - тоже хорошо. А то какие-то "перезагрузки", "разрядки"...
не нужно думать что сидел такой миллиардер трапм, чесал мошонку, а дай, думает я такой, президентом стану. Если бабушка - это представитель той части элиты сша, которая готова отстаивать гегемонию США вообще и главенство ТНК в США в частности, любыми способами, вплоть до самых крайних, то Трамп это представитель той части, которая желает того чтобы сша сконцентрировались на своих проблемах и решали их. Кто это может быть? - либо британские банкиры, либо американская бюрократия во главе с силовиками. На таком уровне просто больше некому.
Трам однозначно не душка, но он точно не должен продолжать пускаться в авантюры со сменой режимов и взаимоотношения с РФ будут пусть и жесткими, но в рамках каких-то установленных правил, в любом случае это какой-то конструктив.
Конструктифф.
10.11.2016 11:24 Берти Вустер
чо он правда не чесал? )))
Берти Вустер зарегистрированный 10 ноября 2016 г. 11:24 взаимоотношения с РФ будут пусть и жесткими, но в рамках каких-то установленных правил --- Естественно. А правила будут устанавливать США. Кто сильнее - тот и прав.
В соседней новости пишут, что ходят слухи - на пост Госсекретаря Трамп собирается поставить Ньюта Гингрича. Почитайте об этом человеке.
Первая реакция на то, что означает для России и Украины победа Трампа: 1. Скорее всего, попытка наладить отношения с Путиным будет предпринята. Однако почти наверняка она не просто закончится ничем — на выходе отношения станут гораздо хуже, чем сейчас. Как бы дело не дошло до войны, она стала более вероятной сейчас. 2. Победа Трампа и сохранение республиканского контроля над сенатом, несмотря на все сложности в отношениях в новой администрации США, означает усиление консервативного крыла, что для Украины хорошо, а для Путина плохо. 3. Есть надежда, что финансовая помощь Украине станет более осмысленной, чем сейчас. 4. Непонятно, как будут развиваться американо-европейские отношения. Скорее всего, мы будем видеть их ослабление и усиление Германии. 5. Внутри России это очередное поражение псевдолиберального крыла, как системного, так и несистемной тусовочки, поспешивших поставить на Клинтон. Забудьте про «оттепели». Зато тт. Иванов, Ушаков и Ко, говорившие за Трампа, могут торжествовать. Главное — в очередной раз граждане использовали свои конституционные права, чтобы показать, насколько они недовольны правящими неолиберальными элитами. Это не оценочное суждение, это констатация факта. Это недовольство уже разваливает Евросоюз, сейчас турбулентность предсказуемо пришла и в США. Винить за это надо исключительно самих себя. В целом — как я неоднократно говорил, я считаю, что победа Трампа более выгодна Украине, чем Путину (который явно готовился к победе Хиллари). Впереди два переходных месяца, за которые надо выстроить отношения с новой администрацией, перевернув страницу очевидной ошибки ставки на победу Клинтон. Но помнить, что спасение утопающих остается делом самих утопающих…
10.11.2016 17:49 - гость - В целом — как я неоднократно говорил, я считаю, что победа Трампа более выгодна Украине, чем Путину (который явно готовился к победе Хиллари).
Гуру внешней политики, освети нас своим умищем. Дай ссылки на свою прозорливость. Либо завязывай тупо копипастить.