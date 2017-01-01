Каникулы это здорово!. Так хочется, чтобы они не продолжались вечно. Специально для тех, кто уже сегодня начал строить планы на отдых в следующие входные, публикуем календарь праздничных дат.
Всего в 2017 году у россиян будет 26 праздничных дней и 92 выходных. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января. Первым рабочим днем станет 9 января. Подробнее, как мы будем отдыхать, смотрите в инфографике портала Amic.ru.
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На День защитника Отечества нас ждут четырехдневные выходные — с 23 по 26 февраля. На 8 Марта и в День России отдыхать будем по одному дню.
Благодаря Первомаю на работу мы выйдем не в понедельник, а во вторник. Вторые майские праздники продлятся четыре дня — с 6 по 9 мая включительно. В ноябре будет три выходных дня — с 4-го по 6-е.
Впервые опубликовано 10.11.2017
Комментарии
День седьмого ноября - Красный день календаря. Посмотри в свое окно: Все на улице красно.
Вьются флаги у ворот, Пламенем пылая. Видишь, музыка идет, Там, где шли трамваи.
Весь народ - и млад, и стар - Празднует свободу. И летит мой красный шар Прямо к небосводу!
Главного праздника нет...А ведь годовщина то 100 летняя...Пока день 7 ноября не станет праздничным - никакого единства в стране не будет...
Календарь на 2017 год. Фото в высоком разрешении http://img-fotki.yandex.ru/get/174613/33568511.10/0_8735b_962489dd_orig
"Впервые опубликовано 10.11.2017" красавы!