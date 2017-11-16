Всемирный день отказа от курения, главная цель которого – обратить внимание общественности на эту опасную привычку, отмечают сегодня, 16 ноября. По статистике, в России курит около 40% населения. Ежегодно от болезней, связанных с употреблением табака, умирает около 400 тысяч человек. Как сигареты влияют на организм человека и что нужно знать о курении, смотрите в инфографике Amic.ru.

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