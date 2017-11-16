Всемирный день отказа от курения, главная цель которого – обратить внимание общественности на эту опасную привычку, отмечают сегодня, 16 ноября. По статистике, в России курит около 40% населения. Ежегодно от болезней, связанных с употреблением табака, умирает около 400 тысяч человек. Как сигареты влияют на организм человека и что нужно знать о курении, смотрите в инфографике Amic.ru.
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Комментарии
Наглая ложь и заказуха...Когда уже сажать будут за недостоверную информацию...
Вот и первый симтном - зависимые злы и коварны.
Ваши права найдете уважаемый djusha67, у врача пульмонолога.
Уважаемые гости, включите мозг...И возможно вы поймете, что ни один капиталист не откажется от прибыли ради иллюзорного здоровья нации...Вас тупо водят за нос...
дюша, чота я твою логику недопонял, в каком месте капиталисты получают прибыль, информируя о вреде курения табака?