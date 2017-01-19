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Аномально низкие температуры еще не скоро уйдут из Алтайского края. А пока жители нашего региона надевают на себя все теплые вещи сразу, молятся, чтобы транспорт подошел моментально, а таксисты дежурили под окном. Оказывается, чтобы было тепло даже в трескучий мороз, надо не только правильно одеваться, но и правильно питаться. О том, какие продукты должны быть в вашем холодильнике и какую еду нельзя игнорировать, читайте в материале портала Amic.ru.
Витамины надо есть, а не пить
В холодное время организму нужна помощь. Поэтому не забывайте о таких важных продуктах, как фрукты и овощи. Специалисты говорят, что вообще полкило фруктов и овощей в день — это норма. Речь идет не только о дорогих импортных продуктах. Не обязательно скупать авокадо или манго. Вполне подойдут наши региональные продукты: морковь, свекла, капуста. Рекомендуется есть бананы и цитрусовые. Очень полезен сельдерей, а киви называют рекордсменом по содержанию витамина С.
Не забывайте про клюкву и бруснику. В магазинах полно этой ягоды в замороженном виде. Не забывайте про сухофрукты: чернослив, курагу и изюм.
Что касается таблетированных витаминов, то от них польза существенно меньше, чем от "живых" продуктов.
Восток – дело тонкое
Даже если вы не особо жалуете специи, зимой, тем более в морозы, придется менять свои предпочтения. Корица, имбирь, гвоздика, перец, кардамон и другие душистые приправы станут идеальными помощниками в приготовлении блюд. Они обладают согревающим эффектом, улучшают кровообращение и помогают иммунитету.
Кроме горячих блюд специи можно использовать в приготовлении горячих напитков. Например, их можно добавить в чай, компот из ягод или морс.
Насыщенные жиры и сложные углеводы
В морозы необходимое содержание жиров и белков в суточном рационе человека несколько меняется. Обычно врачи рекомендуют, чтобы 50% составляли углеводы, 30% белки, а жиры всего 20%. Но в морозы жиров должно быть больше. Речь идет о полинасыщенных жирах животного происхождения, которые распадаются на аминокислоты и глицерин, обеспечивающий особое состояние наших мышц и помогающий сохранить тепло в организме.
Углеводы должны быть сложными. Быстрые (например, пирожное или булочка), может быть, и согреют душу, но не тело. Они слишком быстро усваиваются и пользы от них практически никакой. А вот сложные углеводы усваиваются медленно. Следовательно, они служат прекрасными источниками энергии, которая идет и на согревание организма.
Старайтесь, чтобы на вашем столе присутствовали блюда из жирной рыбы, макароны из твердых сортов пшеницы, мясо (лучше птицы), цельнозерновой хлеб, масла (оливковое, растительное, немного сливочного), каши.
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Витамин В
Витамин В отвечает за хорошее настроение, устойчивость к стрессам, а также за внешний вид и состояние кожи, ногтей и волос. Поэтому в морозы "налегайте" на орехи, бобовые, рис, гречневую кашу и свеклу.
Наше все
Без квашеной капусты в Сибири никуда. Она богата витаминами и микроэлементами. Содержит в себе цинк, серу, железо, калий, кальций, натрий, витамины С и В, уксусную и молочную кислоты.
Капуста благоприятно влияет на пищеварение, защищает иммунитет от простуды и переохлаждения. Также она вырабатывает "топливо", которое не дает замерзнуть. И еще один очень важный плюс квашеной капусты – она очень даже доступна по цене.
Важная "молочка"
Творог, кефир, ряженка, йогурты — эти продукты являются надежными помощниками для организма. В кисломолочной продукции содержится молочный жир. Он помогает организму усваивать кальций и витамин А, защищая кожу от воздействия мороза и ветра.
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Материал впервые опубликован 18 ноября 2016 года
Комментарии
пельмени сало борщ чеснок
еще капуста квашеная
пельмени сало борщ чеснок еще капуста квашеная ...... под такую закусь и стопочку не грех )))
пельмени сало борщ чеснок
с чесноком то аккуратнее
Хорошо зайти с мороза в теплую избу и выпить рюмку водки. И тут же, без перерыва, выпить вторую (с)
Ипонамать а чего аккуратничать?
не вампиры чай..
Ипонамать зарегистрированный 18 ноября 2016 г. 12:43 ну можт человек "контакт" не планирует)
Аномально низкие температуры еще не скоро уйдут из Алтайского края.
где вы в этом то году аномалии увидели????
это аномально низкие температуры?
подсолнечное масло вылить в унитаз, готовить на сале и топленом сливочном - вот рецепт здоровья
- гость - 19 января 2017 г. 11:55 подсолнечное масло вылить в унитаз, готовить на сале и топленом сливочном - вот рецепт здоровья ================= Ты просто вредитель.
А ек эклеры уплетьает. он замёрзнет нафиг.
А ек эклеры уплетьает. он замёрзнет нафиг.
там жирненький крем. не замерзнет