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Рецепты безалкогольных глинтвейнов, которые согреют в холода

, ИА "Амител"
Поделись теплом: готовим вкусные витаминные и безалкогольные напитки

Фото: wallbox.ru

Замерзли? Мы знаем, что поможет вам отогреться – теплый вкусный витаминный безалкогольный глинтвейн, а если вы не знаете, как его готовить, воспользуйтесь собранными корреспондентом Amic.ru рецептами.

Фруктовый глинтвейн

Что потребуется?

  • Виноградный или яблочный сок – 3 ст.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Свежее яблоко – 1/2 часть
  • Тертая цедра лимона – 2 ст. л.
  • Тертая цедра апельсина – 2 ст. л.
  • Изюм – 2 ст. л.
  • Корица в палочках – 1 ч. л.
  • Сухая гвоздика – 0,5 ч. л.
  • Душистый перец – 4 горошины
  • щепотка молотого имбиря
  • щепотка кардамона
  • сахар или мед — по вкусу (можно и не добавлять)

Как готовить?

Вылить в кастрюлю воду и сок, поставить на маленький огонь и по очереди добавить все ингредиенты: сначала цедру, потом яблоко, изюм и пряности. Перемешать и подождать, пока глинтвейн не прогреется. Затем выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой и через пять минут разлить по стаканам.
 

Фото: foodandhealth.ru

Глинтвейн на чае

Что потребуется?

  • крепкий черный чай — 500 мл
  • вишневый сок — 150 мл
  • яблочный сок — 150 мл
  • сахар — 50 г
  • гвоздика (в бутонах) — 2 шт.
  • корица (в палочках) — 1 шт.

Как готовить?

Смешать чай, вишневый и яблочный сок, сахар и пряности в сотейнике. Поставить на медленный огонь и прогревать около 10 минут. Готовый глинтвейн процедить через мелкое ситечко или чистую марлю, разлить по чашкам или бокалам.

Гранатовый глинтвейн

Что потребуется?

  • Гранатовый сок — 1 л
  • Вода – 200 г
  • Мед – 1-2 ст. л.
  • Кардамон – 5 зерен
  • Корица — 1 толстая палочка
  • Гвоздика – 3 палочки
  • Цедра 1 апельсина
  • Мускатный орех — на кончике ножа

Как готовить?

Смешать в кастрюле воду и гранатовый сок, поставить на огонь, немного подогреть и добавить остальные ингредиенты. Перемешать и подержать на плите минут 10, не доводя до кипения. После можно разливать в чашки и подавать горячим.

Материал впервые опубликован 18 ноября 2016 года

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.11.2016 15:15
- гость -

Спирта хряпс и тепло. И ломтик ветчины.

0  0
20.01.2017 10:30
Димон

полюбасу в дом тепло этим не вернешь)

0  0
20.01.2017 10:46
- гость -

Глинтве&#769;йн (нем. Gl&#252;hwein (глювайн) от gl&#252;hender Wein — горячее вино[1] ) — горячий алкогольный напиток

0  0
20.01.2017 10:54
Геноцид Эклеров

безалкогольные коктейли и не согревают, и не радуют)

0  0
20.01.2017 11:20
Anarchy

Глинтвейн не может быть безалкогольнм. Там весь кайф - когда торкает именно горячее вино. И согреваешься

0  0
20.01.2017 11:55
- гость -

Концентрированный сок из черной смородины, густой и тягучий очень согревает. Выпьешь стакан тёплого сока и прямо в жар бросает.

0  0
20.01.2017 11:57
Anarchy

11:55 его градусов до 5-8 если укрепить - будет шедевр. Домашнее молодое вино

0  0
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