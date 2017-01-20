Фото: wallbox.ru

Замерзли? Мы знаем, что поможет вам отогреться – теплый вкусный витаминный безалкогольный глинтвейн, а если вы не знаете, как его готовить, воспользуйтесь собранными корреспондентом Amic.ru рецептами.

Фруктовый глинтвейн

Что потребуется?

Виноградный или яблочный сок – 3 ст.

Вода – 0,5 ст.

Свежее яблоко – 1/2 часть

Тертая цедра лимона – 2 ст. л.

Тертая цедра апельсина – 2 ст. л.

Изюм – 2 ст. л.

Корица в палочках – 1 ч. л.

Сухая гвоздика – 0,5 ч. л.

Душистый перец – 4 горошины

щепотка молотого имбиря

щепотка кардамона

сахар или мед — по вкусу (можно и не добавлять)

Как готовить?

Вылить в кастрюлю воду и сок, поставить на маленький огонь и по очереди добавить все ингредиенты: сначала цедру, потом яблоко, изюм и пряности. Перемешать и подождать, пока глинтвейн не прогреется. Затем выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой и через пять минут разлить по стаканам.

Фото: foodandhealth.ru

Глинтвейн на чае

Что потребуется?

крепкий черный чай — 500 мл

вишневый сок — 150 мл

яблочный сок — 150 мл

сахар — 50 г

гвоздика (в бутонах) — 2 шт.

корица (в палочках) — 1 шт.

Как готовить?

Смешать чай, вишневый и яблочный сок, сахар и пряности в сотейнике. Поставить на медленный огонь и прогревать около 10 минут. Готовый глинтвейн процедить через мелкое ситечко или чистую марлю, разлить по чашкам или бокалам.

Гранатовый глинтвейн Что потребуется? Гранатовый сок — 1 л

Вода – 200 г

Мед – 1-2 ст. л.

Кардамон – 5 зерен

Корица — 1 толстая палочка

Гвоздика – 3 палочки

Цедра 1 апельсина

Мускатный орех — на кончике ножа Как готовить? Смешать в кастрюле воду и гранатовый сок, поставить на огонь, немного подогреть и добавить остальные ингредиенты. Перемешать и подержать на плите минут 10, не доводя до кипения. После можно разливать в чашки и подавать горячим.

Материал впервые опубликован 18 ноября 2016 года