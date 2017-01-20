Фото: wallbox.ru
Замерзли? Мы знаем, что поможет вам отогреться – теплый вкусный витаминный безалкогольный глинтвейн, а если вы не знаете, как его готовить, воспользуйтесь собранными корреспондентом Amic.ru рецептами.
Фруктовый глинтвейн
Что потребуется?
- Виноградный или яблочный сок – 3 ст.
- Вода – 0,5 ст.
- Свежее яблоко – 1/2 часть
- Тертая цедра лимона – 2 ст. л.
- Тертая цедра апельсина – 2 ст. л.
- Изюм – 2 ст. л.
- Корица в палочках – 1 ч. л.
- Сухая гвоздика – 0,5 ч. л.
- Душистый перец – 4 горошины
- щепотка молотого имбиря
- щепотка кардамона
- сахар или мед — по вкусу (можно и не добавлять)
Как готовить?
Фото: foodandhealth.ru
Глинтвейн на чае
Что потребуется?
- крепкий черный чай — 500 мл
- вишневый сок — 150 мл
- яблочный сок — 150 мл
- сахар — 50 г
- гвоздика (в бутонах) — 2 шт.
- корица (в палочках) — 1 шт.
Как готовить?
Гранатовый глинтвейн
Что потребуется?
- Гранатовый сок — 1 л
- Вода – 200 г
- Мед – 1-2 ст. л.
- Кардамон – 5 зерен
- Корица — 1 толстая палочка
- Гвоздика – 3 палочки
- Цедра 1 апельсина
- Мускатный орех — на кончике ножа
Как готовить?
Материал впервые опубликован 18 ноября 2016 года
Комментарии
Спирта хряпс и тепло. И ломтик ветчины.
полюбасу в дом тепло этим не вернешь)
Глинтве́йн (нем. Glühwein (глювайн) от glühender Wein — горячее вино[1] ) — горячий алкогольный напиток