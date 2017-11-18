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А вы знаете, что наш любимый Дед Мороз начал дарить подарки только совсем недавно – всего-то 100 лет назад? До этого подарки дарили ему. И он очень злился, если подарок ему не нравился. В день рождения Деда Мороза ИА "Амител" вспоминает историю его появления.

Сколько лет Деду Морозу и откуда он взялся?

Говорят, что ему больше 2000 лет. И за это время характер его много раз менялся. Первые упоминания о зимних духах появились еще в сказаниях древних славян. У самого главного языческого божества – Перуна – в каждое время года были свои помощники. Зимой его свиту составляли Трескунец, Зимник, Карачун и Дед.

Трескунец отвечал за сильные, трескучие морозы. Именно ему посвящено множество загадок и пословиц. "Без зубов да кусает". Именно под его воздействием скрипит снег под ногами, трещат от мороза деревья, трещит лед на реке.

Карачун – подземный бог у древних славян, повелевающий морозами. Его главный образ – медведь-шатун. Его слуги – стаи волков и души замерзших людей. Кстати, мы до сих пор зиму "по медвежьему" поведению исчисляем: как повернется он в своей берлоге на другой бок, так и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось ("На Солнцеворота медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой" – примета русская народная)

Зимник – еще один дух зимы. Старик с длинной бородой и с булавой в руках. Очень не любит тех, кто жалуется на стужу и холод. Людям же бодрым и веселым дарует здоровье.

Но самый главный помощник Перуна – Морозко, или Снежный Дед. Это могучий русский языческий бог, персонаж русских легенд, в славянских сказаниях — олицетворение русских зимних морозов. Он – кузнец, который сковывает льдом воду. Богач, щедро дарит снежное серебро и радость зимнего празднества. Он — защитник, в тяжелую годину защищающий русских от наступающих врагов вмораживающими в лед невиданными зимними холодами, от которых ломается железо.

В представлениях славян это был справедливый бог и защитник. Хорошим людям Морозко благоволит и одаривает. Плохих же может заморозить своим волшебным посохом.

Мороз Иванович

Позднее под влиянием христианства образ Снежного Деда был искажен. Его стали представлять злым и жестоким языческим божеством. Им стали пугать детей.Однако к концу 19 века образ Морозко вновь стал смягчаться. Способствовали этому сказки. В 1840 году Одоевский представил публике обработанную им сказку о Морозко – "Мороз Иванович". Этот волшебник живёт в ледяной стране, вход в которую открывается через колодец. И он одаривает детей, которые хорошо выполняют свою работу, и наказывает нерадивых и ленивых.

Дед Мороз и Снегурочка

Дед Мороз, которого сегодня любим мы и наши дети, впервые появился уже в советское время – в 1930-х годах. Он являлся детям под Новый год и дарил подарки. В декабре 1935 года соратник Сталина, член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев опубликовал в газете "Правда" статью, где предложил организовать для детей празднование Нового года. В Харькове был организован детский новогодний утренник. Тогда же на празднике для детей появился и Дед Мороз. Позднее к нему присоединилась Снегурочка. И до сих пор эта сказка живет, а Дедушка Мороз – самый любимый волшебник у каждого ребенка. И, давайте признаемся честно, и у каждого взрослого, ведь все мы по-прежнему хотим верить в чудо.

Сегодня каждый малыш знает, что живет Дед Мороз в лесу на Севере и дружит с лесными зверями и птицами. Он очень добрый и каждому хотя бы раз в год дарит особенный заветный подарок.

А шуба какого цвета?

В заключение хочется немного поговорить о нарядах Деда Мороза. Многие спорят, какого же цвета шуба у настоящего "русского" Деда: синяя или красная? На самом деле его изображали по-разному. В представлении древних славян Зимник носил накидку. А Снежный Дед – тулуп белого цвета. В народных сказках обыгрываются персонажи двух зимних духов – синего и красного братьев-Морозов. Поэтому точного ответа на этот вопрос нет. Правильным будет любой из выбранных этих цветов. Но сегодня Дед Мороз чаще всего приходит в красном костюме. Хотя иногда меняет его на синюю шубу.