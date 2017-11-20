Фото: patriarchia.ru
Предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу в понедельник, 20 ноября, исполняется 71 год.
Главой РПЦ он является с 1 февраля 2009 года. Сегодня по случаю дня рождения патриарха стоит ждать большого количества поздравлений в его адрес от первых лиц государства, а также простых прихожан.
Отметим, что за последние годы предстоятель Русской православной церкви не раз бывал на Алтае. В 2015 году патриарх приезжал в Республику Алтай, а также был в Барнауле.
В 2016 году глава РПЦ повторно приехал в Горный Алтай, возглавив перенесение из Троице-Сергиевой лавры в Горно-Алтайск мощей святителя Макария (Невского).
В контексте дня рождения патриарха портал Amic.ru предлагает вспомнить, какими были его поездки в наш регион.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 20 ноября 2016 года
Комментарии
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«За выдающиеся заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную просветительскую и миротворческую деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами, наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Богомерзко выглядит
В церковных кругах опять поднимается волна интереса к ситуации в российских школах. Сразу несколько инициатив, касающихся содержания образовательных программ прозвучали за последние несколько дней со стороны православной общественности и официальных лиц РПЦ. Например, вести антиабортную кампанию, или рассказать ребятишкам о судьбах новомучеников, пострадавших от рук большевиков.
Последняя резонансная инициатива, а, точнее, уже целый проект - учебный курс, посвящённый новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Речь идёт о православных, пострадавших от гонений большевиков в первой половине ХХ века. О разработке соответствующей программы сообщил на заседании церковно-общественного совета при патриархе по увековечению памяти новомучеников и исповедников Русской церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Ряженные бездельники и сатанисты, вновь активируются.
Бесы в рясах,принесла не легкая в "ГНЕЗДО" с инспекцией!!!
У нас светское государство. Что за хрень происходит?
10:15, кто Вам такое сказал?
10:23 конституция сказала.
Скажите, эти пышнотелые попы созидательным трудом вообще занимаются или только на пожертвования живут, да бизнес церковный.
11:16, так в тот момент когда путен в третий раз на трон залез она стала не действительной.
- гость - 20 ноября 2016 г.
11:16
Конституцией подтерлись еще в 91 году.
11:33, 12:12 убедили спорить не буду.
- гость - 20 ноября 2016 г.
13:31
А может он его так назвал в хорошем смысле этого слова
- гость - 20 ноября 2016 г.
12:12
Ну, если можно подтереться даже Конституцией, то "рекомендациями" попов - и подавно.
Да уж, точно, наследил...
У церкви, что не святой то юродивый безумец. Мощам которых сама преклоняется, призывая и народ к тому же деянию.
А почему на эту тему пишет Амик? Это тема сайта епархии...А в стране тысячи более интересных людей, которым стукнуло 70 и сотни тех, кому "За заслуги перед Отечеством" дали за реальные заслуги...
Вот 19 числа Ломоносов родился, так ни слова не вижу о этой дате...Вот реальный человечище!!!
А.С.Пушкин хорошо писал о кишках попа на царской шее. Мечтаю дожить,увидеть....
а где фото уложенного и снятого асфальта?
А почему главпоп все время ходит в Чеченском флаге?
Это когда на Ленинском бордюр сначала убрали, а потом снова положили?
каждый раз, когда речь заходит о Патриархе, вспоминаю Понтифика. И так мерзко на душе становится