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Самая горячая блондинка поколения: фото великолепной Скарлетт Йоханссон

, ИА "Амител"
22 ноября американской актрисе исполняется 34 года

Одной из самых ярких и сексуальных актрис современности Скарлетт Йоханссон 22 ноября исполняется 34 года. Свою карьеру эта девушка начала в возрасте 10 лет, снявшись в картине "Норт" Роба Райнера вместе с Эллайджом Вудом и Брюсом Уиллисом.

За эти годы актриса успела на время стать музой Вуди Аллена, сыграть Черную вдову во франшизе о "Мстителях", а также предстать обнаженной в стильной ленте Джонатана Глейзера "Побудь в моей шкуре". В честь дня рождения замечательной актрисы предлагаем подборку ее фотографий.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.11.2016 07:15
- гость -

Чем же она великолепна? На некоторых фотках вообще ужас

0  0
22.11.2016 07:21
- гость -

Да красотка просто! Фото хуже передают, чем "живая картинка" кино!

0  0
22.11.2016 07:22
- гость -

норм телушка. и титьге есть

0  0
22.11.2016 07:35
- гость -

"Великолепная" - это натяжка!

0  0
22.11.2016 08:24
- гость -

гость - 22 ноября 2016 г.
07:21
При современном развитии печатного дела на Западе...
Да + гримерное искусство, и из любой кобылы можно сделать конфетку, хоть в кино, хоть на фото

0  0
22.11.2016 08:39
larisa2011

я на ютубе смотрела как из мужиков конфетки делают с помощью косметики и парика!!! а тут бабу загримировать- да вообще без проблем! Обычная девка!!!

0  0
22.11.2016 09:03
- гость -

http://old.amic.ru/images/actions/goodmood/35944_320.jpg

0  0
22.11.2016 09:04
- гость -

курносая толстуха..

0  0
22.11.2016 09:04
- гость -

неее, аделина сотникова красивше.

0  0
22.11.2016 09:38
денег нет. держусь

Хлорка, как из замарашек благодаря косметике делают нормальных на первый взгляд баб - ваще тонны видосов.
у баб вообще всё фейковое)
про грим с косметикой даже молчу, но пуш-апы) даже тут умудряются на....)

0  0
22.11.2016 09:40
Serg 1

22.11.2016 08:39
larisa2011

ты селфи волосатых на фоне кучи сделала?

0  0
22.11.2016 09:40
- гость -

http://i.imgur.com/dxPU9FC.jpg
нормально так

0  0
22.11.2016 09:42
- гость -

http://i.imgur.com/TNveYkM.jpg

0  0
22.11.2016 09:43
- гость -

много одной
http://i.imgur.com/CdDDHon.jpg

0  0
22.11.2016 09:53
- гость -

- гость - 22 ноября 2016 г.
09:43

У нас таких в ТЦ среди продавщиц можно за 5 минут найти с десяток

0  0
22.11.2016 09:54
- гость -

съемки с разных точек и эффект разный
http://i.imgur.com/crRsSil.jpg
http://imgur.com/TbEZNry

0  0
22.11.2016 09:57
Serg 1

22.11.2016 09:53
- гость -

гринь, с зп по десятку лямов баксов?

0  0
22.11.2016 09:59
- гость -

Serg 1

С ЗП по десятку лямов сама найдет, надувного негра

0  0
22.11.2016 10:05
DAMM IT!

Такая ссылка будет проще
http://imgur.com/r/ScarlettJohansson

0  0
22.11.2016 10:08
Serg 1

22.11.2016 09:59
- гость -

взял еще и негра приплел... чо к чему?
ты не выспанный после ночных баталий с казимиром по поводу геев?

0  0
22.11.2016 10:11
Ипонамать

мне нравится. красивая

0  0
22.11.2016 10:12
larisa2011

Серь так зачем тебе мои??? хочешь пофантазировать???)))) негодник!!!))) евпат ты так написал, что у нас все фейковое, типа можно и на мужика клюнуть!)))) ну давай ага!!!! а я то думала что ты так баб не любишь!!!

0  0
22.11.2016 10:16
DAMM IT!

Как же без кино? Трейлер...
http://youtu.be/CiPfhjEGwhg

0  0
22.11.2016 10:22
Serg 1

22.11.2016 10:12
larisa2011

лорк ты уже 2 раза подписываешься на селфи... про второе я тебе еще вчера сказал. что там покупашка будет)))

0  0
22.11.2016 10:24
- гость -

Serg 1
зарегистрированный
10:08

У нх там с негром перепихнуться считается круто

0  0
22.11.2016 10:26
Serg 1

22.11.2016 10:24
- гость -

откуда знаешь?
и вообще лучше бы тебе выспаться... а то несешь чо попало...

0  0
22.11.2016 10:30
- гость -

Serg 1
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
10:26

Это все знают, кроме тебя. Там целая индустрия на эту тему работает.

0  0
22.11.2016 10:31
- гость -

нахрена ей негра, она себе французика завела ...))

0  0
22.11.2016 10:31
- гость -

Толерантность прежде всего, даже в сексе

0  0
22.11.2016 10:34
Ипонамать

лорк ты уже 2 раза подписываешься на селфи... про второе я тебе еще вчера




да прости ты ей их уже

0  0
22.11.2016 10:35
larisa2011

Серь скажешь кто я скину!)))

0  0
22.11.2016 10:36
Serg 1

22.11.2016 10:30
- гость -

гринь, меня не интересует кто с кем спит. если тебе это не дает покоя то отслеживай на здоровье.
повышай свое "образование" (с) )))


22.11.2016 10:34
Ипонамать

чойт? сама обещает. пусть делает. особенно на фоне кучи

0  0
22.11.2016 10:36
larisa2011

панни так то я ужу предлагала, но не сери!!!)))

0  0
22.11.2016 10:39
Serg 1

скажешь кто я скину

я в кунтскамере уже договорился.
у них два условия. чтоб было видно твои волосатые титьки и кучу на заднем плане))))))
по деньгам сказали не обидят)))

0  0
22.11.2016 10:39
денег нет. держусь

larisa2011
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
10:12
чухню несешь...
я о том, что: не бабам рот открывать за косметику.
благодаря ей вы себя меняете кардинально, и даже самая замарашка может на человека быть похожа.
плюс все остальные ухищрения - накладные ногти, ресницы, парики, бюстгалтеры пуш0ап, утягивающее белье.
бабы насквозь фальшивые)
бедным мужикам приходится вычислять где и что природное, а где фейковое)

0  0
22.11.2016 10:41
Ипонамать

благодаря ей вы себя меняете кардинально, и даже самая замарашка может на
человека быть похожа.

о да, я стараюсь

0  0
22.11.2016 10:45
larisa2011

так вам природное не мило! щеки розовые- фу срамные толстые, груди здоровые - фу значит висят нафига нам, а природная красота, которая дает здоровое потомство оно именно в крупных габаритах, женщина должна быть сильной и развита хорошо чтобы родить, выносить, а не те замухрыжки которые с первых дней на сохранении у "Лучшых докторов барнаула" наблюдаются!!!

0  0
22.11.2016 10:51
- гость -

Serg 1

Я не о том, кто там и с кем, а об общих там тенденциях

0  0
22.11.2016 10:52
Serg 1

а природная красота, которая дает здоровое потомство оно именно в крупных габаритах, женщина должна быть сильной и развита хорошо чтобы взять мужика силой, выносить, родить,

так будет точнее))) и физиологически правильно)))

0  0
22.11.2016 10:52
денег нет. держусь

larisa2011
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
10:45
просто напомню тебе, что:
большие бабы - для работы
а маленькие женщины - для любви)

"...а природная красота именно в крупных габаритах..." - хорошая попытка, Хлорка, но нет) доктора вообще запрещают мужикам жирное на ночь)

0  0
22.11.2016 10:53
Serg 1

22.11.2016 10:51
- гость -

значит ты все равно отслеживаешь "тенденции". значит тебе это небезразлично? а почему они тебя так страдать заставляют?

0  0
22.11.2016 11:02
Ипонамать

а маленькие женщины - для любви)



вранье

0  0
22.11.2016 11:05
- гость -

Serg 1

Потому что это касается всех. Одно дело, когда этим страдает одна страна, другое дело, когда она пытается навязать свои правила всем. В том числе и такими вот статейками про якобы восхитительных тамошних актрисс.
Причем, одна помирает от передозировки наркоты. Вторая из-за Трампа. Но это не важно. Зато они великолепные. )

0  0
22.11.2016 11:08
денег нет. держусь

Ипонамать
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
11:02
не грусти, и на твоей улице перевернется грузовик с пряниками)
ты вполне себе девушка. возможно дезинсекция требуется?

0  0
22.11.2016 11:09
Serg 1

22.11.2016 11:05
- гость -

ничосе)))
у тебя негр любимую увел, что тебя так рвать начало? )))
а какие правила в данном случае кто и кому навязывает?
ты с неграми общался? они чем то от тебя отличаются кроме как цветом кожи?

и у нас актеры/актрисы от алкашки не мрут? некоторые вон даже с собаками видосы снимают...

0  0
22.11.2016 11:11
Ипонамать

возможно дезинсекция требуется?



да сдохли там тараканы уже

0  0
22.11.2016 11:12
- гость -

Serg 1
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
11:09

Что тебя так про негров примкнуло? я уже три поста пишу совсем о другом, более общем.

0  0
22.11.2016 11:15
Serg 1

22.11.2016 11:12
- гость -

сперва о наболевшем написал, а потом стал уводить разговор в сторону)))
гринь, ты иногда себя более чем странно ведешь

0  0
22.11.2016 11:18
Ипонамать

кто такой гринь?

0  0
22.11.2016 11:18
larisa2011

евпат так не ешь!!! кто заставляет, кто салом закусывает а кто и укропом занюхает ему достаточно!!! Я люблю мужиков брутальных!!!! что бы когда ел по бороде жир тек!))))))))

0  0
22.11.2016 11:19
- гость -

Serg 1
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
11:15

Как ты догоадался то, что это у меня наболевшее?

0  0
22.11.2016 11:20
- гость -

Ипонамать
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
11:18

А это у Сержа спроси

0  0
22.11.2016 11:21
Ипонамать

Я люблю мужиков брутальных!!!! что бы когда ел по
бороде жир тек!))))))))

лора, это не брутальность. брутальность это маскуллиность а не свинотство

0  0
22.11.2016 11:24
Serg 1

22.11.2016 11:18
Ипонамать

гриня=гриша=вечерний куплетист с уклоном в растениеводство)))


22.11.2016 11:19
- гость -

ну кроме тебя никто данный вопрос не поднял) значит всем или пофиг или не в курсе)))

0  0
22.11.2016 11:26
Ипонамать

гриня=гриша=вечерний куплетист с уклоном в растениеводство)))


запутал еще больше

0  0
22.11.2016 11:27
денег нет. держусь

что бы когда ел по бороде жир тек!)))))))
№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№
фу, .ля

0  0
22.11.2016 11:49
larisa2011

вот панка пока не найдешь ты себе мужика пока на задохликов смотришь!!!! нужен мужик, а мужик любит мясо!!! ты на евпата не смотри, с ним все понятно, да и серя больше выкоблучивается!!!!

0  0
22.11.2016 11:52
- гость -

гриня=гриша=вечерний куплетист с уклоном в растениеводство
ботаник, что-ли?

0  0
22.11.2016 11:52
Ипонамать

а мужик любит мясо!!! ты на евпата не смотри, с ним все понятно, да и
серя больше выкоблучивается!!!!

чот ты сама себе противоречишь, и евпат и серж мясо лопают только в путь

0  0
22.11.2016 11:57
larisa2011

ну панни наверное курицу постную, да и слышала что серя сало коптит, видимо тоже не ест его а раздает нуждающимся, сами поди свинину жрут, сало копченое а тут пишут что мужикам это противопоказано!!! ой... просто как баба себя ведет таких мужиков и притягивает! пойдем с девками гулять, улыбаюсь - значит и мужик пристанет, а сижу морду тяпкой - так и никто не подойдет! даже с моей внешностью, как тут некоторые говорят свиной, странно что вот панни одна!!!! видимо к таким пристает!!! типа евпата!!!

0  0
22.11.2016 12:18
Ипонамать

видимо к таким пристает!!! типа евпата!!!

я не пристаю к мужикам

0  0
22.11.2016 12:19
DAMM IT!

папарацци они такие
http://imgur.com/a/pVF7h
...хотя о чем это я, о Скарлетт Йоханссон все уже давно забыли, тема совсем другая...вот насколько маленький все-таки Барнаул, все о всех знают, одни и те же комментаторы и давно косточки взаимно промыли на страничках амика...но все равно найдется тема, в которой надо будет еще раз обсудить друг друга...

0  0
22.11.2016 13:00
larisa2011

DAMM IT! 22 ноября 2016 г.
12:19
и что друг друга не обос-ть - день на смарку...))))

0  0
22.11.2016 13:29
- гость -

Ну и гнилые мужики здесь! Фу

0  0
22.11.2016 13:57
- гость -

Как хотим так и будем за собой следить, и краситься и причёски делать и маникюр. И плевать мы хотели на особей мужского пола, трущихся на амике, для которых самая насущная тема это о пе диках.
Видать, наболевшее.

0  0
22.11.2016 14:01
- гость -

- гость - 22 ноября 2016 г.
13:29
И не говори. А какие мерзкие бабы здесь!

0  0
22.11.2016 14:02
- гость -

- гость - 22 ноября 2016 г.
13:57
Вам, милочка, уже поздно за собой следить. Поезд ушёл.

0  0
22.11.2016 14:14
- гость -

А вам только и переживать, что гей-парад ваш не состоялся.

0  0
22.11.2016 15:01
- гость -

- гость - 22 ноября 2016 г.
14:14
не надо грязи) мы не из "этих")

0  0
22.11.2016 15:39
- гость -

Слава Богу!

0  0
22.11.2017 18:22
Вася Пупкин

Я вот что скажу, наши барнаульские в 100 раз красивше этой "чёрной вдовы"!

0  0
23.11.2017 12:49
- гость -

ну, кому и кобыла невеста

0  0
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