Одной из самых ярких и сексуальных актрис современности Скарлетт Йоханссон 22 ноября исполняется 34 года. Свою карьеру эта девушка начала в возрасте 10 лет, снявшись в картине "Норт" Роба Райнера вместе с Эллайджом Вудом и Брюсом Уиллисом.

За эти годы актриса успела на время стать музой Вуди Аллена, сыграть Черную вдову во франшизе о "Мстителях", а также предстать обнаженной в стильной ленте Джонатана Глейзера "Побудь в моей шкуре". В честь дня рождения замечательной актрисы предлагаем подборку ее фотографий.



