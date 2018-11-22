Одной из самых ярких и сексуальных актрис современности Скарлетт Йоханссон 22 ноября исполняется 34 года. Свою карьеру эта девушка начала в возрасте 10 лет, снявшись в картине "Норт" Роба Райнера вместе с Эллайджом Вудом и Брюсом Уиллисом.
За эти годы актриса успела на время стать музой Вуди Аллена, сыграть Черную вдову во франшизе о "Мстителях", а также предстать обнаженной в стильной ленте Джонатана Глейзера "Побудь в моей шкуре". В честь дня рождения замечательной актрисы предлагаем подборку ее фотографий.
Комментарии
Чем же она великолепна? На некоторых фотках вообще ужас
Да красотка просто! Фото хуже передают, чем "живая картинка" кино!
норм телушка. и титьге есть
"Великолепная" - это натяжка!
гость - 22 ноября 2016 г.
07:21
При современном развитии печатного дела на Западе...
Да + гримерное искусство, и из любой кобылы можно сделать конфетку, хоть в кино, хоть на фото
я на ютубе смотрела как из мужиков конфетки делают с помощью косметики и парика!!! а тут бабу загримировать- да вообще без проблем! Обычная девка!!!
http://old.amic.ru/images/actions/goodmood/35944_320.jpg
курносая толстуха..
неее, аделина сотникова красивше.
Хлорка, как из замарашек благодаря косметике делают нормальных на первый взгляд баб - ваще тонны видосов.
у баб вообще всё фейковое)
про грим с косметикой даже молчу, но пуш-апы) даже тут умудряются на....)
22.11.2016 08:39
larisa2011
ты селфи волосатых на фоне кучи сделала?
http://i.imgur.com/dxPU9FC.jpg
нормально так
http://i.imgur.com/TNveYkM.jpg
много одной
http://i.imgur.com/CdDDHon.jpg
- гость - 22 ноября 2016 г.
09:43
У нас таких в ТЦ среди продавщиц можно за 5 минут найти с десяток
съемки с разных точек и эффект разный
http://i.imgur.com/crRsSil.jpg
http://imgur.com/TbEZNry
22.11.2016 09:53
- гость -
гринь, с зп по десятку лямов баксов?
Serg 1
С ЗП по десятку лямов сама найдет, надувного негра
Такая ссылка будет проще
http://imgur.com/r/ScarlettJohansson
22.11.2016 09:59
- гость -
взял еще и негра приплел... чо к чему?
ты не выспанный после ночных баталий с казимиром по поводу геев?
мне нравится. красивая
Серь так зачем тебе мои??? хочешь пофантазировать???)))) негодник!!!))) евпат ты так написал, что у нас все фейковое, типа можно и на мужика клюнуть!)))) ну давай ага!!!! а я то думала что ты так баб не любишь!!!
Как же без кино? Трейлер...
http://youtu.be/CiPfhjEGwhg
22.11.2016 10:12
larisa2011
лорк ты уже 2 раза подписываешься на селфи... про второе я тебе еще вчера сказал. что там покупашка будет)))
Serg 1
зарегистрированный
10:08
У нх там с негром перепихнуться считается круто
22.11.2016 10:24
- гость -
откуда знаешь?
и вообще лучше бы тебе выспаться... а то несешь чо попало...
Serg 1
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
10:26
Это все знают, кроме тебя. Там целая индустрия на эту тему работает.
нахрена ей негра, она себе французика завела ...))
Толерантность прежде всего, даже в сексе
лорк ты уже 2 раза подписываешься на селфи... про второе я тебе еще вчера
да прости ты ей их уже
Серь скажешь кто я скину!)))
22.11.2016 10:30
- гость -
гринь, меня не интересует кто с кем спит. если тебе это не дает покоя то отслеживай на здоровье.
повышай свое "образование" (с) )))
22.11.2016 10:34
Ипонамать
чойт? сама обещает. пусть делает. особенно на фоне кучи
панни так то я ужу предлагала, но не сери!!!)))
скажешь кто я скину
я в кунтскамере уже договорился.
у них два условия. чтоб было видно твои волосатые титьки и кучу на заднем плане))))))
по деньгам сказали не обидят)))
larisa2011
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
10:12
чухню несешь...
я о том, что: не бабам рот открывать за косметику.
благодаря ей вы себя меняете кардинально, и даже самая замарашка может на человека быть похожа.
плюс все остальные ухищрения - накладные ногти, ресницы, парики, бюстгалтеры пуш0ап, утягивающее белье.
бабы насквозь фальшивые)
бедным мужикам приходится вычислять где и что природное, а где фейковое)
благодаря ей вы себя меняете кардинально, и даже самая замарашка может на
человека быть похожа.
о да, я стараюсь
так вам природное не мило! щеки розовые- фу срамные толстые, груди здоровые - фу значит висят нафига нам, а природная красота, которая дает здоровое потомство оно именно в крупных габаритах, женщина должна быть сильной и развита хорошо чтобы родить, выносить, а не те замухрыжки которые с первых дней на сохранении у "Лучшых докторов барнаула" наблюдаются!!!
Serg 1
Я не о том, кто там и с кем, а об общих там тенденциях
а природная красота, которая дает здоровое потомство оно именно в крупных габаритах, женщина должна быть сильной и развита хорошо чтобы взять мужика силой, выносить, родить,
так будет точнее))) и физиологически правильно)))
larisa2011
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
10:45
просто напомню тебе, что:
большие бабы - для работы
а маленькие женщины - для любви)
"...а природная красота именно в крупных габаритах..." - хорошая попытка, Хлорка, но нет) доктора вообще запрещают мужикам жирное на ночь)
22.11.2016 10:51
- гость -
значит ты все равно отслеживаешь "тенденции". значит тебе это небезразлично? а почему они тебя так страдать заставляют?
а маленькие женщины - для любви)
вранье
Serg 1
Потому что это касается всех. Одно дело, когда этим страдает одна страна, другое дело, когда она пытается навязать свои правила всем. В том числе и такими вот статейками про якобы восхитительных тамошних актрисс.
Причем, одна помирает от передозировки наркоты. Вторая из-за Трампа. Но это не важно. Зато они великолепные. )
Ипонамать
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
11:02
не грусти, и на твоей улице перевернется грузовик с пряниками)
ты вполне себе девушка. возможно дезинсекция требуется?
22.11.2016 11:05
- гость -
ничосе)))
у тебя негр любимую увел, что тебя так рвать начало? )))
а какие правила в данном случае кто и кому навязывает?
ты с неграми общался? они чем то от тебя отличаются кроме как цветом кожи?
и у нас актеры/актрисы от алкашки не мрут? некоторые вон даже с собаками видосы снимают...
возможно дезинсекция требуется?
да сдохли там тараканы уже
Serg 1
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
11:09
Что тебя так про негров примкнуло? я уже три поста пишу совсем о другом, более общем.
22.11.2016 11:12
- гость -
сперва о наболевшем написал, а потом стал уводить разговор в сторону)))
гринь, ты иногда себя более чем странно ведешь
кто такой гринь?
евпат так не ешь!!! кто заставляет, кто салом закусывает а кто и укропом занюхает ему достаточно!!! Я люблю мужиков брутальных!!!! что бы когда ел по бороде жир тек!))))))))
Serg 1
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
11:15
Как ты догоадался то, что это у меня наболевшее?
Ипонамать
зарегистрированный
22 ноября 2016 г.
11:18
А это у Сержа спроси
Я люблю мужиков брутальных!!!! что бы когда ел по
бороде жир тек!))))))))
лора, это не брутальность. брутальность это маскуллиность а не свинотство
22.11.2016 11:18
Ипонамать
гриня=гриша=вечерний куплетист с уклоном в растениеводство)))
22.11.2016 11:19
- гость -
ну кроме тебя никто данный вопрос не поднял) значит всем или пофиг или не в курсе)))
гриня=гриша=вечерний куплетист с уклоном в растениеводство)))
запутал еще больше
что бы когда ел по бороде жир тек!)))))))
№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№
фу, .ля
вот панка пока не найдешь ты себе мужика пока на задохликов смотришь!!!! нужен мужик, а мужик любит мясо!!! ты на евпата не смотри, с ним все понятно, да и серя больше выкоблучивается!!!!
гриня=гриша=вечерний куплетист с уклоном в растениеводство
ботаник, что-ли?
а мужик любит мясо!!! ты на евпата не смотри, с ним все понятно, да и
серя больше выкоблучивается!!!!
чот ты сама себе противоречишь, и евпат и серж мясо лопают только в путь
ну панни наверное курицу постную, да и слышала что серя сало коптит, видимо тоже не ест его а раздает нуждающимся, сами поди свинину жрут, сало копченое а тут пишут что мужикам это противопоказано!!! ой... просто как баба себя ведет таких мужиков и притягивает! пойдем с девками гулять, улыбаюсь - значит и мужик пристанет, а сижу морду тяпкой - так и никто не подойдет! даже с моей внешностью, как тут некоторые говорят свиной, странно что вот панни одна!!!! видимо к таким пристает!!! типа евпата!!!
видимо к таким пристает!!! типа евпата!!!
я не пристаю к мужикам
папарацци они такие
http://imgur.com/a/pVF7h
...хотя о чем это я, о Скарлетт Йоханссон все уже давно забыли, тема совсем другая...вот насколько маленький все-таки Барнаул, все о всех знают, одни и те же комментаторы и давно косточки взаимно промыли на страничках амика...но все равно найдется тема, в которой надо будет еще раз обсудить друг друга...
DAMM IT! 22 ноября 2016 г.
12:19
и что друг друга не обос-ть - день на смарку...))))
Ну и гнилые мужики здесь! Фу
Как хотим так и будем за собой следить, и краситься и причёски делать и маникюр. И плевать мы хотели на особей мужского пола, трущихся на амике, для которых самая насущная тема это о пе диках.
Видать, наболевшее.
- гость - 22 ноября 2016 г.
13:29
И не говори. А какие мерзкие бабы здесь!
- гость - 22 ноября 2016 г.
13:57
Вам, милочка, уже поздно за собой следить. Поезд ушёл.
А вам только и переживать, что гей-парад ваш не состоялся.
- гость - 22 ноября 2016 г.
14:14
не надо грязи) мы не из "этих")
Слава Богу!
Я вот что скажу, наши барнаульские в 100 раз красивше этой "чёрной вдовы"!
ну, кому и кобыла невеста