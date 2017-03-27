Театральный мир полон загадок. То, что обычно видят зрители, – вершина айсберга, а красивые спектакли, которые показывают на сцене, – плод долгой работы нескольких десятков людей. Во Всемирный день театра, который отмечают 27 марта, редакция Amic.ru решила разобраться в том, что скрыто от посторонних глаз, и выяснить, кто создает декорации и шьет костюмы, как выглядят гримерки артистов и что говорят они о своей профессии. Обо всем этом вы можете узнать в нашем проекте "Заглянуть за кулисы", который мы посвятили Алтайскому краевому театру драмы имени Василия Шукшина – в 2016 году ему исполнилось 95 лет.

Вы узнаете все: что дарили поклонницы заслуженному артисту России Эдуарду Тимошенко, как работают цеха и что делают в них в рабочее и нерабочее время, пьют ли актеры на сцене алкоголь и настоящую ли еду подают им во время спектаклей, а также о чем вспоминает лауреат премии "Золотая маска" Георгий Обухов и как оценивает состояние театра его директор Любовь Березина. А чтобы окунуться в эти секреты, достаточно лишь "Заглянуть за кулисы" и прогуляться вместе с корреспондентами Amic.ru по самой крупной площадке региона, которая старше Алтайского края на 16 лет.