Кальмары, орехи и зелень: как разнообразить меню в Рождественский пост
, ИА "Амител"
Постный стол – разнообразный и полезный: чем обогатить свое меню, если 40 дней нельзя есть мясо, сыр и молочные продукты?
28 ноября начался Рождественский пост. Тем, кто его придерживается, отказаться от мяса, сыра, сливочного масла и молока придется более, чем на месяц. Чтобы придерживаться строгих правил было чуть проще и не ограничивать свой рацион только гречкой, вареным картофелем и рассольником, корреспондент Amic.ru собрал несколько интересных рецептов, показывающих все богатство постного стола.
В кастрюле разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанные лук и чеснок и готовить, помешивая, пару минут до мягкости. Добавить овощи: крупнонарезанные морковь, картофель и корень сельдерея, залить все горячим бульоном и довести до кипения. Варить под крышкой и на медленном огне 30-40 минут. Добавить чабер и снять с огня. Измельчить все компоненты блендером. Приправить по вкусу.
Перловую крупу отварить и обжарить в 1 ст. л. оливкового масла с чесноком. Листья савойской капусты нашинковать тонкой соломкой. Картофель хорошо зачистить губкой, шкурку не обрезать. Разрезать каждую картофелину пополам и острым ножом вынуть серединку, формируя лодочку. Каждую половинку картофеля изнутри обмазать соусом песто, положить по веточке тимьяна, накрыть фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов духовке до полуготовности. Вырезанную ранее картошку порезать тонкой соломкой, лук-порей нашинковать тонкими полукольцами. В сковороде нагреть оливковое масло, обжарить картофель с капустой и пореем. Вяленые томаты достать из банки, положить на салфетку и промокнуть лишнее масло, нарезать мелким кубиком и добавить к картошке с капустой. Соединить с перловкой и влить немного воды, посолить овощи, приправить всеми специями и рубленым чесноком. Хорошо перемешать. Достать из духовки картофель, начинить его овощным "фаршем" и припорошить зерновой смесью, для этого смешать льняные и кунжутные семечки. Фаршированный картофель накрыть фольгой и вернуть в духовку на 15-20 минут.
Фото: sonja-ksu.livejournal.com
Семга с петрушкой и кедровыми орехами
На 1 порцию
Что потребуется?
Семга — 300 г
Петрушка - 4 веточки
Орехи кедровые — 2 ч. л.
Оливковое масло — 1 ст. л
Соль и красный перец – по вкусу
Как готовить?
Семгу приправить солью и перцем. Петрушку мелко нарезать. Орехи немного раздавить. Добавить оливковое масло и перемешать. Выложить рыбу в форму для запекания, смазать смесью петрушки и орехов. Запекать при 200 градусах 10-12 минут.
Для маринада смешать измельченный чили, имбирь, рыбный и соевый соус. Добавить сок половины лайма. Хорошо все перемешать. Кальмар очистить, промыть. Опустить в маринад и оставить на 30 минут. Шпажки предварительно замочить на 15 минут в холодной воде. Нанизать на них подготовленный кальмар. Жарить в раскаленном масле 1-1,5 минуты. Подавать с отварным рисом и свежими овощами.
Комментарии
смешно: рыбу нельзя, а кальмары можно. меня это всегда удивляло.
Как это рыбу нельзя, а рецепт сёмги (ну оооооочень жирнющей рыбы) с петрушкой и кедровыми орехами.
А вы знаете, что пастафарианцы принципиальные противники всяких постов. Особенно в предпраздничные и праздничные дни, когда настроение должно быть приподнятым, а не подавленным из-за голода и всяческих кем то придуманных ограничений.
Сальца копченого с бородинским хлебушком навернул под стопочку.
Кто собирается поститься? Есть такие идиоты среди читателей? Ау-у--у!
тут круглый год без мяса рыбы так что поффф...
28.11.2016 15:18
- гость -
смешно: рыбу нельзя, а кальмары можно.
Ну так курица не птица....))