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Кальмары, орехи и зелень: как разнообразить меню в Рождественский пост

, ИА "Амител"
Постный стол – разнообразный и полезный: чем обогатить свое меню, если 40 дней нельзя есть мясо, сыр и молочные продукты?

28 ноября начался Рождественский пост. Тем, кто его придерживается, отказаться от мяса, сыра, сливочного масла и молока придется более, чем на месяц. Чтобы придерживаться строгих правил было чуть проще и не ограничивать свой рацион только гречкой, вареным картофелем и рассольником, корреспондент Amic.ru собрал несколько интересных рецептов, показывающих все богатство постного стола.

Фото: draxe.com

Морковно-картофельный суп-пюре

  • На 4 порции

Что потребуется?

  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сельдерей — 100 г
  • Морковь — 500 г
  • Картофель — 350 г
  • Бульон овощной — 700 мл
  • Чабер — 1 ст. л.
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Как готовить?

В кастрюле разогреть оливковое масло, добавить мелко нарезанные лук и чеснок и готовить, помешивая, пару минут до мягкости. Добавить овощи: крупнонарезанные морковь, картофель и корень сельдерея, залить все горячим бульоном и довести до кипения. Варить под крышкой и на медленном огне 30-40 минут. Добавить чабер и снять с огня. Измельчить все компоненты блендером. Приправить по вкусу.
 
Фото: dinne.ru

Фаршированный картофель в духовке

  • На 6 порций

Что потребуется?

  • Крупа перловая — 1/3 ст.
  • Картофель — 3 шт.
  • Капуста савойская — 3 листа
  • Томаты вяленые — 1/3 банки
  • Лук-порей — 1 стебель
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. л
  • Тимьян — 3 веточки
  • Соус песто — 6 ст. л.
  • Семена льна — 2 ст. л
  • Кунжутные семечки — 3 ст. л.
  • Молотая паприка — 1 ст. л.
  • Пажитник молотый — 1 ст. л.
  • Базилик — 6 веточек
  • Соль и перец – по вкусу

Как готовить?

Перловую крупу отварить и обжарить в 1 ст. л. оливкового масла с чесноком. Листья савойской капусты нашинковать тонкой соломкой. Картофель хорошо зачистить губкой, шкурку не обрезать. Разрезать каждую картофелину пополам и острым ножом вынуть серединку, формируя лодочку. Каждую половинку картофеля изнутри обмазать соусом песто, положить по веточке тимьяна, накрыть фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов духовке до полуготовности. Вырезанную ранее картошку порезать тонкой соломкой, лук-порей нашинковать тонкими полукольцами. В сковороде нагреть оливковое масло, обжарить картофель с капустой и пореем. Вяленые томаты достать из банки, положить на салфетку и промокнуть лишнее масло, нарезать мелким кубиком и добавить к картошке с капустой. Соединить с перловкой и влить немного воды, посолить овощи, приправить всеми специями и рубленым чесноком. Хорошо перемешать. Достать из духовки картофель, начинить его овощным "фаршем" и припорошить зерновой смесью, для этого смешать льняные и кунжутные семечки. Фаршированный картофель накрыть фольгой и вернуть в духовку на 15-20 минут.
 
Фото: sonja-ksu.livejournal.com

Семга с петрушкой и кедровыми орехами

  • На 1 порцию

Что потребуется?

  • Семга — 300 г
  • Петрушка -  4 веточки
  • Орехи кедровые — 2 ч. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л
  • Соль и красный перец – по вкусу

Как готовить?

Семгу приправить солью и перцем. Петрушку мелко нарезать. Орехи немного раздавить. Добавить оливковое масло и перемешать. Выложить рыбу в форму для запекания, смазать смесью петрушки и орехов. Запекать при 200 градусах 10-12 минут.
 
 
Фото: tvoirecepty.ru

Салат с фасолью, маринованными огурцами и грецкими орехами

  • На 4 порции

Что потребуется?

  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Орехи грецкие — 0,5 ст.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Фасоль консервированная — 1 банка
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Петрушка (зелень) — 1 пучок
  • Соль и перец – по вкусу

Как готовить?

Маринованные огурцы мелко порубить, орехи – крупно. Нарезать петрушку, чеснок пропустить через пресс. С консервированной фасоли слить жидкость. Смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.
 
Фото: 5-nt.ru

Шашлык из кальмара

  • На 1 порцию

Что потребуется?

  • Кальмар — 2 тушки
  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Рыбный соус — 1 ст. л.
  • Перец чили — 1/3 шт.
  • Имбирь — 1 см
  • Лайм — 1/2 шт

Как готовить?

Для маринада смешать измельченный чили, имбирь, рыбный и соевый соус. Добавить сок половины лайма. Хорошо все перемешать. Кальмар очистить, промыть. Опустить в маринад и оставить на 30 минут. Шпажки предварительно замочить на 15 минут в холодной воде. Нанизать на них подготовленный кальмар. Жарить в раскаленном масле 1-1,5 минуты. Подавать с отварным рисом и свежими овощами.
Читайте также в сюжете: Рождественский пост

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Комментарии

28.11.2016 15:18
- гость -

смешно: рыбу нельзя, а кальмары можно. меня это всегда удивляло.

0  0
2.12.2017 10:28
Гость

Как это рыбу нельзя, а рецепт сёмги (ну оооооочень жирнющей рыбы) с петрушкой и кедровыми орехами.

0  0
2.12.2017 10:58
- гость -

А вы знаете, что пастафарианцы принципиальные противники всяких постов. Особенно в предпраздничные и праздничные дни, когда настроение должно быть приподнятым, а не подавленным из-за голода и всяческих кем то придуманных ограничений.

0  0
2.12.2017 11:34
- гость -

Сальца копченого с бородинским хлебушком навернул под стопочку.

1  0
4.12.2017 13:55
djusha67

Кто собирается поститься? Есть такие идиоты среди читателей? Ау-у--у!

0  0
29.11.2018 08:35
- гость -

тут круглый год без мяса рыбы так что поффф...

0  0
29.11.2018 08:42
- гость -

28.11.2016 15:18
- гость -
смешно: рыбу нельзя, а кальмары можно.

Ну так курица не птица....))

0  0
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