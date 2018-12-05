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Скрудж Макдак, русалочка и Аладдин: вспоминаем лучших диснеевских героев

, ИА "Амител"
Мультяшки Уолта Диснея и его студии, которых мы запомнили навсегда

Фото: kinopups.com

Любой мультфильм студии "Дисней"  становится хитом своего времени. Чего стоит один только Скрудж Макдак или красавец Аладдин! А Стервелла де Виль! В день рождения мультипликатора Уолта Диснея, а родился он 5 декабря 1901 года, мы собрали лучших героев его мультфильмов. Смотрим и вспоминаем.

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.12.2016 08:55
НОЛЬ

А ты помнишь? Я помню!

1  0
5.12.2016 09:19
СашОК

И?

0  0
5.12.2016 10:06
- гость -

Раньше были добрые, спокойные мультики, а сейчас из детей делают идиотов уже в раннем возрасте! в мультиках орут, спорят и т.п.

0  0
5.12.2016 10:09
- гость -


5.12.2016 10:06
- гость -

Не показывайте детям Губок Бобов, котопсов и прочих дынеголовых арнольдов.
Сейчас достаточное количество замечательных российских мультиков.

0  0
5.12.2016 13:13
- гость -

Конечно помним ЕЩЁ Том и Джерри, Русалочка, Золушка,Чи и Дейл)))) и т.д.

0  0
5.12.2016 13:20
- гость -

- гость - 5 декабря 2016 г.
10:09

Не показывайте детям Губок Бобов, котопсов и прочих дынеголовых арнольдов.
Сейчас достаточное количество замечательных российских мультиков.
===========
Сейчас и в российских мультиках орут, спорят, и мультипликация отвратная стала.

0  0
5.12.2017 09:03
- гость -

Ёжык у тумане ще- не?

0  0
5.12.2017 09:05
- гость -

А ще во це :усемь гномав и дюмовачька(ыротичиский)

0  0
5.12.2017 09:12
Гость

А ты помнишь советские мультфильмы? Кто не помнит или не знает о них, найдите и посмотрите с детьми, и внуками.

0  0
5.12.2017 09:19
- гость -

5.12.2017 09:12
Гость

Советские мультфильмы учили честности, доброте, справедливости. Зачем они сейчас. С таким мировоззрением в мире, где человек человеку волк, сейчас не выжить.

0  0
5.12.2017 09:31
- гость -

10:06, 09:19, ++++

0  0
5.12.2017 10:07
- гость -

Затрепались с советскими мультиками!!!!
И так всем ясно, что их все любят и помнят!!! Но это не означает, что дети (да и взрослые) не хотят что то новое. И конечно же я не про губок и котопсов... это ерня полнейшая. Полно классных добрых новых мультов!!

П.с. И с чего вы взяли, что в чип и дейле, скрудже, аладине нет добра????? Офигенные мульты моего детства!!!! Добрые, красивые, веселые и музыкальные !!!

0  0
5.12.2017 10:41
- гость -

5.12.2016 10:09
- гость -

Не показывайте детям Губок Бобов, котопсов и прочих дынеголовых арнольдов.
Сейчас достаточное количество замечательных российских мультиков.
-------------
Российские современные мультики тоже дeбильными стали.

0  0
5.12.2017 11:42
- гость -

Мультики лишь отражают потребности современного мира.

0  0
5.12.2017 13:19
- гость -

Прекрасные мультики. Миллионы российских детей выросли на них и сформировали правильное представление о жизни с раннего детства. Взрослые дяди в коротких штанишках, остающиеся недоумками до старости, никого в жизни не интересуют.

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