Фото: kinopups.com
Любой мультфильм студии "Дисней" становится хитом своего времени. Чего стоит один только Скрудж Макдак или красавец Аладдин! А Стервелла де Виль! В день рождения мультипликатора Уолта Диснея, а родился он 5 декабря 1901 года, мы собрали лучших героев его мультфильмов. Смотрим и вспоминаем.
Комментарии
А ты помнишь? Я помню!
И?
Раньше были добрые, спокойные мультики, а сейчас из детей делают идиотов уже в раннем возрасте! в мультиках орут, спорят и т.п.
5.12.2016 10:06
- гость -
Не показывайте детям Губок Бобов, котопсов и прочих дынеголовых арнольдов.
Сейчас достаточное количество замечательных российских мультиков.
Конечно помним ЕЩЁ Том и Джерри, Русалочка, Золушка,Чи и Дейл)))) и т.д.
- гость - 5 декабря 2016 г.
10:09
Не показывайте детям Губок Бобов, котопсов и прочих дынеголовых арнольдов.
Сейчас достаточное количество замечательных российских мультиков.
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Сейчас и в российских мультиках орут, спорят, и мультипликация отвратная стала.
Ёжык у тумане ще- не?
А ще во це :усемь гномав и дюмовачька(ыротичиский)
А ты помнишь советские мультфильмы? Кто не помнит или не знает о них, найдите и посмотрите с детьми, и внуками.
5.12.2017 09:12
Гость
Советские мультфильмы учили честности, доброте, справедливости. Зачем они сейчас. С таким мировоззрением в мире, где человек человеку волк, сейчас не выжить.
10:06, 09:19, ++++
Затрепались с советскими мультиками!!!!
И так всем ясно, что их все любят и помнят!!! Но это не означает, что дети (да и взрослые) не хотят что то новое. И конечно же я не про губок и котопсов... это ерня полнейшая. Полно классных добрых новых мультов!!
П.с. И с чего вы взяли, что в чип и дейле, скрудже, аладине нет добра????? Офигенные мульты моего детства!!!! Добрые, красивые, веселые и музыкальные !!!
5.12.2016 10:09
- гость -
Не показывайте детям Губок Бобов, котопсов и прочих дынеголовых арнольдов.
Сейчас достаточное количество замечательных российских мультиков.
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Российские современные мультики тоже дeбильными стали.
Мультики лишь отражают потребности современного мира.
Прекрасные мультики. Миллионы российских детей выросли на них и сформировали правильное представление о жизни с раннего детства. Взрослые дяди в коротких штанишках, остающиеся недоумками до старости, никого в жизни не интересуют.