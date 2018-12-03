Одной из самых известных американских актрис современности, обладательнице премии "Оскар" Джулианне Мур исполняется 58 лет.
За свою карьеру она сыграла в нескольких десятках картин, включая "Ночи в стиле буги", "Большой Лебовски", "Ганнибала" и "Часы". Показываем самые яркие фотографии рыжеволосой актрисы.
Комментарии
Не увидел прекрасноты
Всё как у обычных тёток,только вонь -рыжая.
интересуют ли ее комментарии плебса?сомневаюсь
Cannot unsee
http://i.imgur.com/WXzEmCA.jpg
Как это развидеть...
гость - 07:17 "Всё как у обычных тёток"
куда этим нежным Муркам до наших красавиц из обычной деревни...
http://i.imgur.com/U7KXZhH.gif
Очень красивая и стильная. А как актриса - вообще потрясающая.
Очень красивая и стильная. А как актриса - вообще потрясающая.
Дело вкуса
однотипная актриса, и почему то всегда во ВСЕ 32 зуба улыбается, как Вероника Кастро
По моёму вкусу,Виктория Нуландт,самая симпатичная женщина в мире,после Юлии Латыниной!
массаж да ты гурман
Комментаторы, не парьтесь! Смотрите Самый лучший день! Это для вас
Великая актриса и красавица. Это и подтверждают неравнодушие комментаторов.
Были у меня такие, для разнообразия можно, но женился все же на брюнетке.
Не нравится как актриса, везде одинаковая либо переигрывает, а эта её улыбка во все 33 зуба, не понимаю, её актёрского "дарования", скучаная
ошибка скучная
Мне она нравится
после фильма хлоя терпеть её не могу, в таком шлаке сняться