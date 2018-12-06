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"Морда красная такая": о чем шутил юморист Михаил Евдокимов

, ИА "Амител"
Нашему прославленному земляку 6 декабря исполнился бы 61 год

Заслуженному артисту России, бывшему губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнился бы 61 год. В начале 80-х годов обычный парень из алтайской глубинки отправился покорять Москву. После учебы в областной филармонии он дебютировал на телевидении в программе "Огонек" и моментально стал популярным. Вскоре артиста пригласили в программу "Вокруг смеха". Именно благодаря ей его имя стало известно всему СССР. В последующие годы Михаил Евдокимов активно выступал на телевидении с монологами. Зачастую его героями становились обычные деревенские мужики. По случаю дня рождения нашего прославленного земляка предлагаем вспомнить лучшие выступления Михаила Евдокимова на сцене.

"Первые пародии"

Именно благодаря этому номеру в программе "Вокруг смеха", где он пародирует известных артистов – Владимира Этуша, Бориса Новикова и Юрия Никулина, Евдокимов получил известность. Примечательно, что таких разных по манере поведения артистов, с разными голосами и интонацией он пародирует на одном дыхании, смешно и забавно. Уже позже манера Евдокимова стала пользоваться популярностью у таких юмористов, как Максим Галкин.

"Баня"

Пожалуй, самый знаменитый монолог Михаила Евдокимова. Он рассказывает о своем возвращении из бани. "Солнце светит, башка сохнет. Иду спокойно, отдыхаю. Еще птицы классно пели. Молча иду, никого не трогаю", – говорит он. Именно в монологе "Баня" Евдокимов произносит знаменитую фразу: "Морда красная такая".

"Судьба"

Еще один блистательный монолог, автором которого является писатель Анатолий Трушкин. Михаил Евдокимов от имени старого деда из своего села рассказывает историю жизни: "От судьбы никуда не уйдешь".

"День трезвости"

История про то, как в субботу в одной деревне устроили день трезвости. Одним это решение понравилось, а для других стало настоящей трагедией.

"В раю"

Еще один монолог от Анатолия Трушкина, который он сочинил специально для Михаила Евдокимова. Рассказ алтайского мужика, побывавшего в раю. Герой рассказывает о том, как устроен другой мир и как в раю наливают по сто грамм.

"Изобретатель"

Очередной рассказ Михаила Евдокимова о деревенской жизни. В монологе говорится об изобретателе из деревни, который прочитал все книги в местной библиотеке.

"Тимофей помирает"

Алтайский старец в исполнении Михаила Евдокимова рассказывает о своем односельчанине – соседе, с которым прошла вся их жизнь вместе. Они даже женами обменялись, и вот сосед умирает. Один из самых грустных монологов артиста.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.12.2016 09:40
ИМХО

Хороший был человек...

1  0
6.12.2016 09:51
- гость -

+100000000000

1  0
6.12.2016 10:16
Сумрачный гений

"Хороший человек &#8213; не профессия"

Вот это конкретно про Евдокимова и его поход в губернаторы.

0  0
6.12.2016 10:58
- гость -

Занимался бы своим делом и шутил бы до сих пор с Региной Дубовицкой...

0  0
6.12.2016 11:35
- гость -

6.12.2016 09:51
- гость -
+1000000000000000000000000000000000000000000

0  0
6.12.2016 17:41
Воланд

да

0  0
6.12.2016 17:46
Воланд

Все его творчество -глумление над образом русского мужика .

0  0
6.12.2017 07:25
Гость

Это вы гдумитесь над памятью о Народном Губернаторе. Вас никто не знает и знать не будет, а о Народном Губернаторе в народе будут помнить вечно.

0  0
6.12.2017 07:38
Гость

6.12.2016 17:46
Воланд

Судя по имени,о русском мужике ты ничего не знаешь.

0  0
6.12.2017 08:03
- гость -

Хороший Человек, хороший Губернатор!

0  0
6.12.2017 08:24
- гость -

Хороший Артист, плохой губернатор!

0  0
6.12.2017 09:03
Орден мужества

6.12.2017 08:24
- гость - чем он плохой губернатор был?то что хотел разогнать всю кормушку

0  0
6.12.2017 09:05
- гость -

Артист посредственный, юмор на любителя, по мне так и вовсе убогий, а как губернатор полнейшее ничтожество, короче не в свои сани сел. Как человек тоже не знаю, может ошибаюсь, но три жены это уже перебор, как говорят в народе, первая жена от Бога, вторая от людей, третья от черта!

0  0
6.12.2017 09:13
07:05

Да никто не глумится над Евдокимовым, просто правду говорят, да еще вот вопрос, с чего это он по Вашему Народный?

0  0
6.12.2017 09:44
- гость -

Он был народный потому что за него проголосовало большинство.

0  0
6.12.2017 09:44
- гость -

6.12.2017 09:05
- гость -

Вы уверены, что имеете право вот так судить? Вы - идеальная личность, добившаяся высот в жизни и успевшая принести максимум пользы для народа?

0  0
6.12.2017 09:45
- гость -

А нынешний назначенец. И судить о нем плох он или хорош не нам.

0  0
6.12.2017 10:21
- гость -

Всего то 60 было бы... Упокой Господи душу раба твоего Михаила! Прости ему все согрешения - вольные и невольные.

0  0
6.12.2017 10:37
Гость

Амик, а зачем вы комменты 2016 года публикуете?!

0  0
6.12.2017 11:33
- гость -

Странно судить хороший или плохой был губернатор. Насколько я помню, он и года не прогубернаторствовал...

0  0
6.12.2017 11:39
- гость -

6.12.2017 11:33
- гость -

Один год и четыре месяца.

0  0
6.12.2017 11:53
гость

Артист был интересный , стебался над народом , но добродушно , кому то это помогло над собой задуматься . А как губернатор - никакой , пафоса много , результатов ноль .
Хорошо запомнилось как в его год лучшие хлеба ушли под снег . Они , видите ли , уборку хотели завершить красиво , большими намолотами , а тут снег выпал . Новый то министр сельского хозяйства был с Кубани , не знал что климат у нас не приморский , а резко континентальный , неуч , вот и ушло лучшее зерно под снег и мороз .Министров своих понабрал по всему союзу ( или Москва подсунула ) А они ничего тут не знают , дипломы интересно хоть были у них .

0  0
6.12.2017 12:10
- гость -

Хорошо запомнилось как в его год лучшие хлеба ушли под снег .


Если за 12 лет правления нонешнего олигарха все неурожаи подсчитать то он и на завхоза не потянет. А вот его супруга третье место занимает среди богатых жен губеров читай олигархов.

0  0
6.12.2017 12:11
- гость -

Очень жаль что убили (заказали) его! Мешал кому - то!!! Думаю он порядок бы навел в крае!

0  0
6.12.2017 12:12
- гость -


6.12.2017 11:53
гость


А у нас для начала уборки необходим приезд губера и торжественное разрезание ленточки?

0  0
6.12.2017 12:12
- гость -

вы головотяпство крестьян на всех не раскидывайте.

0  0
6.12.2017 12:14
- гость -

6.12.2017 12:11
- гость -
каким образом было организовано убийство? кем?

0  0
6.12.2017 12:18
- гость -

Он за год с небольшим в качестве губернатора как следует проявить себя не успел не дали. Но искренне хотел помочь простым людям которых при нынешней власти и за людей то не считают. Он обладал качествами настоящего русского человека и народ его любил за это.

0  0
6.12.2017 12:27
- гость -

каким образом было организовано убийство? кем?
_____________________________________________

Вы и в правду такой (ая) наивный (ая)?

0  0
6.12.2017 12:59
гость

Причём тут неурожай . В тот год был прекрасный урожай , но его оставили под снегом . А почему так получилось - посмотрите его архивное интервью новостям . На вопрос -" почему столько много хлеба ушло под снег " он и его министр сельского хозяйства ответили - просто хотели закончить уборку красиво - большими намолотами . Ищите , смотрите сами и узнавайте о работе народного губернатора , если вам интересно
А ещё узнайте как он послал далеко делегацию людей из соседней деревни пришедших поговорить по поводу закрытия мини заводика по переработке молока . Ему , народному губернатору , некогда было людей выслушать , к нем гости из Москвы пожаловали -Михайлов с а-ля компанией , они отдыхали , не до работы губернатору было .А у людей была последняя надежда на его вмешательство , но он так их по домам отправил , что им больше не захотелось с ним о чём либо разговаривать .
А как человека его , артиста , да жалко .

0  0
6.12.2017 19:49
- гость -

6.12.2017 12:14
- гость -
6.12.2017 12:11
- гость -
каким образом было организовано убийство? кем?

Опытнейший водитель губернаторского Мерса обгоняя шеркнул боком Тойоту и улетел в кювет... Самому не смешно?

А начальник УВД края снял сопровождение ГАИ перед убийством Евдокимова, это как?
А даже Путин снял начальника УВД края после убийства Евдокимова, это как?

0  0
6.12.2017 19:52
- гость -

6.12.2017 09:13
07:05
Да никто не глумится над Евдокимовым, просто правду говорят, да еще вот вопрос, с чего это он по Вашему Народный?

С того, что он единственный в стране, кто был действительно избран народом, в отличии от всех остальных "избранных".

0  0
6.12.2017 20:23
- гость -

А почему решили, что народ голосовал за Евдокимова, а не против Суриката, Назара и прочих?

0  0
6.12.2017 20:29
- гость -

А ничего что выборы были с примением грязных технологий. а именно команда Евдокимова организовала варяга с фамилией СУРИКОВ, так что в списках кандидатов оказалось два кандидата с фамилией СУРИКОВ и это самый "подкидной" оттянул таки голоса у А.А.Сурикова, если мне не изменяет память, как раз те самые 3% которых и не хватило действующему на тот момент губернатору для победы в первом туре. Не встаю сторону кого либо из кандидатов, я лишь хочу сказать что победа Евдокимова не была чистой, поэтому не стоит заикаться о его народности, не может быть народным губернатор таким образом выигравший выборы. Как-то так.

0  0
6.12.2017 20:34
- гость -

Евдокимова убили законы физики, а именно 200км/ч. Соблюдать нужно ПДД, нет у нас в крае дорог где можно гнать свыше 90км/ч. Вот не гнал бы опытнейший водила глядишь Миша и остался бы в живых и поднял край или опарофинися бы окончательно

0  0
6.12.2017 20:49
Вася Пупкин

6.12.2017 12:59

гость



Господа, мы уже почти 30 лет живём при капитализме, и пора бы уже усвоить, что за урожай отвечает фермер, а не губернатор и администрация края!

0  0
6.12.2018 08:19
- гость -

Всё с/х производство у нас в частных руках (ЗАО АО ООО и фермеры) они не ждут отмашки ни от министра с/х ни от губернатора.

0  0
6.12.2018 08:48
могиканин

появление евдокимова в губерах -это начало конца сибири,был разорван красный пояс сибирских губернаторов,они не пускали москалей грабить нас,мишка-клоун был первой ласточкой,за ним посыпались остальные.мы сами виноваты в трагедии своего края,повелись на то,что вроде земляк,так и после него был земляк,а что получили? беречь надо было Сурикова,не понимали своего счастья.

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