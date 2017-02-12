Фото: okultureno.ru
17 марта в краевой столице впервые состоится сольный концерт победителя "Голоса" – иеромонаха Фотия. На концерте "Романсы" прозвучат композиции, которые ранее можно было услышать в эфире телепроекта, а также лирические песни, баллады и классика мировой эстрады.
Как рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига Арт", будущий иеромонах родился в городе Горьком и с детства любил пение. Он окончил школу по классу фортепиано, а музыкальное училище не смог окончить из-за переезда в Германию. В возрасте 20 лет решил уйти в монастырь, после чего переехал в город Боровск Калужской области и стал насельником Пафнутьево-Боровского монастыря, где его выбрали регентом монастырского хора.
В 2015 году иеромонах Фотий подал заявку на участие в телепроекте "Голос", после чего прошел "слепые прослушивания" и попал в команду Григория Лепса, с которым прошел до финала и одержал победу. На следующий день победителя поздравил патриарх Кирилл.
Материал впервые опубликован 6 декабря 2016 года
Комментарии
Иеромонах и гастроли... Как-то не вяжется.
Мирской жизни захотелось? Снимай рясу!!! Или одно или другое
1200 за минимальный билет, вы извините, он еще не артист уровня Шевчука, Пугачевой, Киркорова и т.п., видимо в проект много денег вбухали, сейчас катают отрабатывают. Лауреаты международных конкурсов приезжают в Барнаул и билеты по 300р, взять в пример Карена Мовсисяна, уровень совершенно иной, просто не дают талантам выстрелить, одни коммерческие проекты и отработка бабла и "недозвезды голоса"!
А на концерт Гасаева кто-нибудь ходил?
Попов вообще-то немного, но они ВЕЗДЕ!!!!!!!!!!!!!