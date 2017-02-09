23 февраля 2017 года в театре драмы перед барнаульцами выступит Анита Цой. Заслуженная артистка Российской Федерации представит премьеру нового юбилейного шоу с загадочным названием "10|20".
"Песни и программы Аниты были отмечены многочисленными престижными наградами российской музыкальной индустрии и получили безграничную любовь зрителей. Шоу Аниты Цой – это всегда яркое и запоминающееся сценическое действие, в котором переплетаются самые смелые режиссерские идеи, новые технические достижения в области шоу-индустрии, модные тенденции современной хореографии и потрясающие своим великолепием костюмы. Это микс нового и хорошо забытого старого взгляда на мир, соединение классической театральной драматургии с концептуально новой эстетикой современного концертного шоу. Постановки Аниты Цой – это воплощение времени, в котором мы живем, ювелирная работа, по результату сопоставимая с лучшими образцами мировой шоу-индустрии", — рассказывают в "Лига Арт".
В основу шоу "10|20" войдут лучшие хиты певицы: "Небо", "На восток", "Мама", "Береги меня", "Полет", "Лето. Латте. Любовь" и другие. Специально для концерта все произведения приобретут новое звучание. Кроме того, как говорят организаторы, зрителей ждут мистические перевоплощения, неудержимое выражение страстей в музыке и танцах, магическая иллюзия, трансформация реальности с помощью уникальных сценических технологий.
Комментарии
Кто такая?
Дочь В. Цоя.
Пару лет назад тоже собиралась приехать, афиши понаклеили везде, а в итоге концерт отменили из-за малого количества проданных билетов. История повторится?