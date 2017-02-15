Фото из открытых источников

Последние советские войсковые соединения покинули Афганистан ровно 28 лет назад – 15 февраля 1989 года.

Участие СССР в этом военном конфликте ознаменовало собой закат советского государства. Символично, что спустя два года после вывода наших войск из Афганистана Советского Союза не стало.

Отношение к афганской кампании в российском обществе сегодня неоднозначное. Воздерживаясь от суждений по этому поводу, портал Amic.ru вспоминает те события в фотографиях.