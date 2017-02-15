Среда, 15 Февраль, 10:24

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,74
€ 61,3
Brent
$ 51,5
-21°
Обь
27см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение вертолета над Телецким озеромВеликий пост-2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана публикует подборку фотографий той войны

Фото из открытых источников

Последние советские войсковые соединения покинули Афганистан ровно 28 лет назад – 15 февраля 1989 года.

Участие СССР в этом военном конфликте ознаменовало собой закат советского государства. Символично, что спустя два года после вывода наших войск из Афганистана Советского Союза не стало.

Отношение к афганской кампании в российском обществе сегодня неоднозначное. Воздерживаясь от суждений по этому поводу, портал Amic.ru вспоминает те события в фотографиях.

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

12.12.2016 14:08
Эрг Ноор

Нормальные такие журналисты "воздерживаются от суждений"))а то че еще не то ляпнем.партия ж не определилась как однозначно оценить сие.

0  0
12.12.2016 15:45
- гость -

На последней фотке надо приписать "здравствуй Чечня " а дальше "прощяй Чечня " и "здравствуй Сирия" ИТД ИТП

0  0
12.12.2016 17:41
Кабул

Сегодня ясно однозначно, если бы наши войска не вошли в Афганистан , то мы , наши дети и внуки на другом языке разговаривали . Нас бы уже давно заставили забыть и про Родину , историю и страну свою. И долг свой и приказ мы выполнили. И не просто, а с честью. А то что , проклятые войны не прекращаются , не наша вина. К сожалению мир так устроен изначально... Память всем павшим ......

0  0
12.12.2016 17:50
Ветераны

Всем работникам ИА "АМИТЕЛ" спасибо за то , что помните. В наше время это дорого стоит.

0  0
12.12.2016 19:08
Evilka

Конечно, когда прошло столько времени легко говорить о том, правильное или нет было решение о вводе. Но для тех кто оставил свои жизни защищая чужую страну, тем самым не давая развития этого в других странах, это безусловно было правильным решением. Мы должны помнить об этом и знать что все это было не зря, ведь за это была пролита кровь советских солдат.

0  0
12.12.2016 20:09
milodan

Афганская война самая страшная и ужасная война XX века.Это война поражает еще тем, что в наше время войнов-афганцев не сильно чтят, редко о них говорят, хотя они отдали свои годы, годы своей молодости, и я считаю, что они заслуживают самого высшего почтения в нашем обществе.

0  0
12.12.2016 20:13
Evilka

Сложила женщина над обелиском, Ладонь на мраморную положив плиту. Шептала:"Милый мой сынок, уж близко Тот день, когда на небеса к тебе приду. Прошло уж тридцать лет с прихода похоронки, С тех пор лишь фотография одна, не дождалась тебя любимая девчонка, Будь трижды проклята, будь проклята война! Прости меня, сынок, что жили очень скромно, За то что в детстве рос ты без отца, Ты выполнил свой долг в стране далекой, Которую зовут "Афганистан". Я расскажу тебе, сынок, про наше время, О том как отмечает праздники страна. И выросло уже другое поколение, Еще, сынок, была Чечеснская война. Я расскажу, сынок, как без тебя мне трудно. Бессонными ночами все мысли о тебе. Прости меня, сынок, к тебе хочу я, Чтоб навсегда забыть о проклятой войне.

0  0
12.12.2016 20:33
An Vlad

http://www.youtube.com/watch?v=71HdA-vxLEg

Это плавится небо с землёй и свинцовая воет пурга. Это лютый февраль. День седьмой. Кандагар. В обороне разведка полка, только семьдесят восемь ребят, С ними аэропорту приказ: выстоять!

У старлея Извекова жизнь шурави боевыми крестить, Положись на него, положись, Господи. Может матом шарахнуть в упор и свинцовый принять гонорар, А в приказе ему приговор: Кандагар!

У разведки особенный стиль и Аллах ей совсем не акбар, Только этого ей не простит Кандагар. Вот уже пара диких атак захлебнулась тупой тишиной, Но взлетают, взлетают борта за спиной.

Держит марку бродяга десант против нескольких тысяч стволов, И не надо в приказе писать лишних слов. И доволен, и горд командир, и потери пока ни одной, Значит, Лёшка достойно крестил пацанов.

Может в том командирский престиж, тайный смысл офицерских бравад, Чтобы тельнички красила лишь синева. Чтоб собой заслонить от солдат приоткрытую райскую дверь, И на базу доставить отряд без потерь.

Может в том офицерская честь, груз войны выносить на плечах, Не скулить и в герои не лезть, и молчать. Как бойцов по команде «отход» прикрывал без разбора поля, Как последним ушёл из того февраля.

А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и старый Подол, Где разведчику минус и плюс отчий дом. А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом, Где надежда уйдёт как жена, всё потом, всё потом.

А покуда вгрызайся в бетон и песком набивай вещмешки. В обороне разведчики кто? Смертники. И опять наблюдательный пост знать даёт о подходе врага, И неделя до вывода войск… Кандагар…

0  0
12.12.2016 21:17
Serg 1

12.12.2016 20:33 An Vlad

сцыль немного неправильно ставишь

0  0
12.12.2016 21:18
Serg 1

0  0
12.12.2016 21:20
Serg 1

0  0
12.12.2016 21:22
Serg 1

трое друзей бывших за речкой вернулись!!! двое не успели........................

0  0
12.12.2016 21:27
Serg 1

0  0
12.12.2016 21:30
Serg 1

наши барнаульские мужики с ГНС и Горгаза (не солдаты) настраивали газовые станции в афгане...

0  0
12.12.2016 21:39
Serg 1

0  0
12.12.2016 21:47
Serg 1

0  0
12.12.2016 21:51
Serg 1

0  0
12.12.2016 21:55
Serg 1

0  0
12.12.2016 21:58
Serg 1

0  0
12.12.2016 22:11
Garind

https://www.youtube.com/watch?v=dSmWIJQdCqE

0  0
12.12.2016 22:14
Foxie

За тех, кто был за речкой.... На перегоне в Средней Азии видела возвращаемую технику, брезент сорвало...Потом пересеклись с составом с ребятами, ехавшими туда... Столько лет прошло, а в памяти свежо, даже слишком.

0  0
12.12.2016 22:36
Garind

https://www.youtube.com/watch?v=KlERM1UiZqQ

0  0
12.12.2016 22:37
Garind

Спасибо Foxie!

0  0
12.12.2016 22:39
Garind

https://www.youtube.com/watch?v=4ECiJtxAnwE

0  0
13.12.2016 07:05
Евгениий

В истории каждого народа есть место памяти о вооруженных конфликтах и войнах, бессмертных именах героев, погибших в сражениях или вышедших победителями из смертоносного пламени боя. Сегодня по всему миру живет немало воинов-интернационалистов и мужественных борцов с терроризмом. Отстаивая мир с оружием в руках, ветераны боевых действий заслужили своим мужеством и доблестью, своей кровью и здоровьем право на всеобщее признание и уважение, всенародную благодарность.

0  0
13.12.2016 08:13
Свой

В душе так много рваных ран За воинов святых... Хранит страна Афганистан Бессмертный подвиг их. И, как же больно, что у нас Героев тех времён В год вспоминают только раз, Под поминальный звон…

Цитата: "Отношение к афганской кампании в российском обществе сегодня неоднозначно..."

Какое бы там отношение ни было - "однозначное" или "неоднозначное", а люди выполняли свой воинский долг. Многие из них - ценой своей жизни. Эти ребята навсегда останутся в нашей памяти.

Спасибо, что не забываете!

0  0
13.12.2016 10:41
Алексей С.

Отношение к афганской кампании сегодня действительно неоднозначно, но я считаю что война не бывает правильной и не правильной , хорошей или плохой , война это априори плохо не правильно.И те люди которые воевали в Афганистане в Чечне, это действительно патриоты и достойные сыны своей родины, конечно обидно и не справедливо что многое забыто многое не делается,но эти парни навсегда останутся героями для которых Родина и Честь не пустые слова. Спасибо вам ребята, помним, гордимся, уважаем, ровняемся.

0  0
13.12.2016 13:17
Deviruss

Закончилась ль война? Все ли спокойно? Афганистан покинули войска. И память о годах вонзится болью В тех, кто оставил там свои сердца.

Пусть спит страна в покое, без тревоги, Пусть войны обойдут все стороной Лишь были б чисты все пути-дороги, Которые солдат ведут домой

0  0
15.02.2017 09:34
- гость -

В подборке не хватает фото с Наджибуллой на виселице. Славный итог афганской кампании СССР.

0  0
15.02.2017 09:46
- гость -

Если бы сейчас была такая страна СССР, то у неё был бы военный конфликт с нынешней Россией

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
10:16
Сводный индекс промпроизводства в Алтайском крае за январь составил 118,5% 2
10:07
Nokia анонсировала продажи новой модели 3310 3
10:00
Первые "лесные" проекты стартовали в Алтайском крае 0
09:52
Спасатели возобновили поиски вертолета Robinson на Телецком озере 4
09:36
Турок в Анталье убил русскую жену и отравил двоих детей 7
09:30
"VS Недвижимость" открывает новый офис в Барнауле 0
09:27
Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте 30
09:25
Что за праздник Сретение Господне и как его правильно отмечать? 7
09:16
Зарплата членов правления "Роснефти" в 2016 году снизилась на 16% 6
09:06
Американские СМИ сообщили о российском корабле у побережья США 0
09:00
"Уральские авиалинии" подводят итоги своей теплой акции 0
08:45
Около 30 машин столкнулись на трассе под Воронежем 0
08:30
Алтайское предприятие получило награды на выставке "Продэкспо-2017" 3
08:19
Киеву понравилось заявление Трампа о возвращении Крыма в состав Украины 19
08:00
Молодая певица Diana D покорила "Олимпийский" 8
07:34
Где в Барнауле наезжают на пешеходов? Карта ДТП на дорогах города 26
07:03
Желающих покинуть Барнаул в 2016 году оказалось больше, чем приехавших 24
06:32
Дом с сауной, бильярдной и спортзалом продают в Барнауле за 9,9 млн рублей 9
06:01
Не ущемляя прав семипалатинцев: власти края ищут выход из сложной ситуации 8
05:04
Аномальные холода покидают Алтайский край 1
00:09
Актер Хью Джекман рассказал о возвращении рака 0
23:09
Протесты из-за передачи Исаакия церкви назвали в РПЦ "отработкой Майдана" 7
22:13
Украинский премьер назвал Тимошенко матерью коррупции 1
21:11
СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына в аэропорту Малайзии 4
20:19
Глава Роскомнадзора считает, что детей до 10 лет нельзя пускать в интернет 0
20:11
Чем закончился второй день поисков вертолета на Телецком озере? 1
19:56
Песков о переименовании Курильских островов: "Это суверенное право РФ" 0
19:26
Видео нападения на инкассаторов в Москве опубликовали в сети 0
19:07
Коротко о главном: поиски вертолета на Алтае и страсти вокруг ДАРа
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 февраля
18:46
Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" сняли с проката во Владикавказе 1
18:22
Двойника Гитлера арестовала полиция в Австрии 0
18:08
Васильева пообещала поддержать закон о трудовом воспитании школьников 7
17:51
Кремль считает абсурдными обвинения во вмешательстве РФ в выборы во Франции 1
17:34
Песков заявил о необходимости проработки закона о защите чести президента 3
17:26
Пластиковую банкноту выпустят в России к ЧМ-2018 0
17:14
14 лучших песен для свиданий в День всех влюбленных 0
17:08
Вооруженное нападение на инкассаторов произошло у "Почты России" в Москве 2
16:50
Жительница Новоалтайска учинила грабеж в доме у пожилой женщины 0
16:32
Точка падения вертолета Robinson на Телецком озере не установлена – МЧС 6
16:26
Более 50 кораблей НАТО сопровождали "Адмирала Кузнецова" в сирийском походе 11
16:13
Голландская компания открыла предзаказы на летающие автомобили 3
16:04
Что такое "снежный заряд" и почему такое явление происходит в природе? 4
15:53
Прогнозы и угрозы: эксперт агрорынка Гачман в эфире Эхо Москвы в Барнауле 0
15:49
Легковушка залетела на сугроб после аварии на Павловском тракте в Барнауле 0
15:34
Руководитель алтайского Следкома рассказал о резонансных делах 2016 года 1
15:23
"Окошмаривание ситуации": что происходит вокруг перинатального центра "ДАР" 49
15:14
Пожар в производственном цехе в Барнауле тушили 24 человека 1
15:08
NYT объявила выговор оскорбившему Меланью Трамп репортеру – СМИ 4
14:57
Рязанский губернатор Олег Ковалев объявил о досрочной отставке 1
14:43
Как будут ходить пригородные поезда на февральские и мартовские праздники? 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.