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Съедят все: какими блюдами заинтересовать детей на Новый год

, ИА "Амител"
Вкусно и полезно: составляем новогоднее меню для детского стола

Вопрос, чем накормить ребенка на праздниках, становится актуальным для родителей довольно часто. Это объясняется тем, что неправильный выбор продуктов может негативно сказаться на детском здоровье. Прежде чем планировать новогоднее меню, стоит учесть несколько простых правил, которые помогут избежать неприятных ситуаций во время праздника.

Что нужно готовить, чтобы не испортить себе и ребенку Новый год?

1. Не стоит для ребенка готовить много: от большого разнообразия блюд у ребенка, скорее всего, будут проблемы с пищеварением. Не нужно давать детям салаты с большим количеством ингредиентов, с продуктами, не прошедшими температурную обработку, и майонезом.
2. Не кормите ребенка консервами, даже если речь идет об икре.
3. Фрукты должны дыть мытыми и свежими.
4. Если за столом будет ребенок, рыбу лучше готовить на пару или в духовке, также можно купить упакованные в вакууме крабовое мясо или замороженные креветки.
5. Колбаса на столе должна быть свежая вареная, например, "Докторская" или "Молочная", купленная куском, не берите магазинные нарезки.
6. Покупая сыр, нужно обратить внимание на срок годности. А плавленный лучше не брать вовсе, тем более для детей. 
 

На десерт

После того как с основными блюдами покончено, приходит время десерта. Если у ребенка нет аллергии, то кажется, что давать ему можно все, но это заблуждение.  Например, за праздничным столом детей лучше не кормить шоколадом либо ограничить количество съеденных ребенком конфет. Если чадо переест шоколада, то существует вероятность сменить праздничную гостиную с елочкой на больничную палату.  На Новый год из сладостей лучше выбрать фруктовую пастилу или мармелад из натурального ягодного желе и пектина. Отравиться этим трудно, а пектин выводит из кишечника излишки жиров и углеводов. Также приветствуются свежие фрукты. 

Новогоднее меню для ребенка

Картофельное пюре с небольшим количеством сливочного масла и картофельного отвара, к нему можно добавить  рыбную или куриную котлету, тушенную с овощами: цветной капустой, морковью, репчатым луком. На десерт – творожная запеканка или шарлотка, фрукты. Из напитков можно предложить детям компот из сушеных яблок с курагой и изюмом или клюквенный морс или разбавленный водой яблочный или вишневый сок, а к сладкому – некрепкий черный чай.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.12.2016 13:07
- гость -

сосисок и макарон им

0  0
14.12.2016 13:09
- гость -

Прям больничная диета…

0  0
14.12.2016 13:19
- гость -

Все детство ели тоже что и взрослые, только они коньяк пили, а я кока-колу...

0  0
14.12.2016 13:26
- гость -

Калибр в кляре,токо еслиф не стошнит!

0  0
14.12.2016 13:55
- гость -

14.12.2016 13:26
- гость -
Калибр в кляре,токо еслиф не стошнит!

разве можно детей так травить, аяяй!

0  0
15.12.2016 07:23
- гость -

Салат, икра и шоколад и взрослого уложит на больничную койку если один раз в год и в неограниченном количестве.
Детей нужно кормить чаще и разнообразнее.
Пост актуален для грудников и всех кто на деете

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