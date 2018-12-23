Немногим более недели остается до Нового года, а он, как известно, не обходится без главного атрибута – нарядной елки. Традиция украшать дома лесными красавицами пошла с 1700 года. Но в наши дни у многих людей возникает вопрос, какую елку купить на Новый год: натуральную или искусственную. Чтобы сделать свой выбор, нужно рассмотреть все плюсы и минусы. Их мы собрали в инфографике.
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Данный материал был впервые опубликован на портале Amic.ru 13 декабря 2016 года
Комментарии
Елка ка женщина - живая лучше, чем искусственная)
Ага, а после НГ грохнуть и выкинуть.
Только живаяи только из лесу, 2005 год каждый россиянин получает доход от недр страны!
Все преимущества живой ели решаются большим букетом из лап, установленным тут-же в комнате. Вот те и аромат и иммунитет..., а главное что и елка и букет красивые, а не облезлая палка с мерцающей звездой на вершине
елку надо брать и именно целую - ветки засохнут у вас через 2 дня
а властям желательно бы елки каждый год не рубить а давать напрокат с возвратом. Елка выкапывается с корнями и помещается в горшок. После праздника они вкапываются обратно -в землю откуда их и взяли. Это не убивает деревья
5.12.2017 10:33
майор
Какой бред.