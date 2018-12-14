Виадук Мийо во Франции, который долгое время считался самым высоким мостом в мире, отмечает 14-летие с момента открытия. Он находится близ небольшого городка Мийо.
На момент строительства Виадук был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше, чем Эйфелева башня, или всего на 40 метров ниже, чем здание Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Мост состоит из восьмипролетного стального дорожного полотна, поддерживаемого семью стальными колоннами. Дорожное полотно весит 36 000 тонн, имеет длину 2460 метров, ширину 32 метра и глубину 4,2 метра.
В честь дня рождения этого сооружения показываем яркие фото грандиозного моста.
Комментарии
"Его длина – 1222 метра, он расположен на глубине 472 метров."
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мост не расположен на глубине, глубина ущелья под ним 472 метра
Да ужжж... Это вам не "мост" ч/з Барнаулку за 200 млн и год плодотворной (для чьих-то карманов)) работы...
живут же люди.....
Виадук построен давно, а отремонтирован недавно. Зачем неправду писать?