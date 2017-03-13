Технологии не стоят на месте. Теперь, чтобы купить что-то необходимое, больше не нужно искать это, бегая по разным магазинам города – все есть в интернете, либо тратить время, стоя в очереди – заказ онлайн занимает всего несколько минут. Но научный прогресс делает процесс покупки еще удобнее. Теперь особо продвинутые фирмы оснащают свои торговые точки специальными интерактивными киосками. В Барнауле такие можно увидеть, например, в центрах компании DNS.

Что это такое и как это помогает экономить время и деньги, разбирался корреспондент Amic.ru.

Сам выбрал и купил

Чем полезны данные киоски – человек сам выбирает то, что ему нужно, не прибегая к помощи продавцов. Используя данную технологию, можно просмотреть характеристики товаров, сравнить цены и качество. Кроме того, в таких киосках ассортимент намного шире, чем в магазине.

Если говорить конкретно про киоски, которые стоят в DNS, то через данную технологию будет доступно более 100 тыс. наименований, поэтому и найти именно нужную технику, независимо от ее наличия, не составит никакого труда. Также покупатель будет точно уверен в том, что вся продукция новая, а не с витрины, а привезут купленное в течение суток.

Скидка от каждой покупки и выгодная цена

Приобретение техники через интерактивный киоск в большинстве случаев окажется гораздо выгоднее, даже чем покупка в интернет-магазине, а пользоваться киоском очень просто — с этим справится человек, даже далекий от современных гаджетов и технических новинок.