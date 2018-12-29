Фото: fishki.net, u7.s.pg12.ru, liter.kz, ykasova.com, lidenz.ru, nash-dnevni4ek.ru, gallery.caver.org, kulina.ru, kulina.ru, yabbi.ru, kulina.ru
Советский новогодний стол – важная примета ушедшей эпохи. Заливная рыба, салат "Мимоза" и пельмени навсегда останутся в памяти каждого советского гражданина. Для тех, кто особенно любит поностальгировать, предлагаем фотоподборку новогодних блюд.
Комментарии
Ага, 3я фотка из жизни советских людей (это даже не из книги о вкусной и здоровой пищи).
Под винегретом тарелка, как у нас, тоже фото свежеее.
И курица гриль с веточкой розмарина не от туда.
О чем ностальгировать?
- гость - 19 декабря 2016 г.
07:21
Не ну надо было взять и всё обгадить!
19.12.2016 07:21
- гость -
а что, партнноменклатура была не советской?
вон там какая банка черной икры на заднем фоне стоит
выбора большого не было, колбасы 2 сорта , но из мяса!
рыбы два сорта, но свежей, сгущенка трехлитровками, мандарины тока на новый год, заливное по праздникам.
но самое ценное что потеряно, это уверенность в завтрашнем дне.
когда человек не уверен, что завтра его рабочее место будет, он находится в нервном напряжении...отсюда хроническая усталость
фото № 3 - таой стол только у партноменклатуры на новый год мог быть, ну ещё у завсклад и дитректормагазин.
народ простой, бывалый
и держится в седле,
пока ещё хватает
на тазик оливье
(с) пающие трусы
господи, как же хорошо что мне это все больше не грозит )))
пельмени, где пельмени, которые лепила вся семья???
Кстати да пельмени селедка под шубой! Бутерброды! Нарезка колбасы вареной! Мандарины! Конфеты пилот! Компот из вишни ранеток и клубники! Пиво в трехлитровых банках! Язык заливной! Соленья в вазочках!
Кстати да пельмени селедка под шубой! Бутерброды! Нарезка колбасы вареной! Мандарины! Конфеты пилот! Компот из вишни ранеток и клубники! Пиво в трехлитровых банках! Язык заливной! Соленья в вазочках!
Кстати да пельмени селедка под шубой! Бутерброды! Нарезка колбасы вареной!
Мандарины! Конфеты пилот! Компот из вишни ранеток и клубники! Пиво в
трехлитровых банках! Язык заливной! Соленья в вазочках!
пиво????
Картинка №3 из книги "О вкусной и здоровой пищи" советских времен, помню ребенком была - все рассматривала этот стол и всегда было интересно, что за блюдо рядом с бутылкой Абрау, кстати и сейчас н могу понять.
С одной стороны поросенок с другой на заливное похоже с яйцом!!
что за блюдо рядом с бутылкой Абрау, кстати и сейчас н могу понять.
на хачапури по аджарски похоже, только почему-то круглой формы, а не лодочкой
хотя не исключено, что это булки с половинками персиков
Это наверное из слоеного теста да с половинной персика булка!! Или фарш какой нить!!
Ипонамать
зарегистрированный
19 декабря 2016 г.
08:22
пельмени, где пельмени, которые лепила вся семья???
И вы их прям в новогоднюю ночь варили и ели под бой курантов и запивая шампанским? ))
Ведь обычно пельмени - это на "завтрак" (который уже обычно ближе к вечеру) 1-го января и в последующие дни...
примечательно, что на столе 6 бутылок алкоголя, судя по сервировке - на 6 персон...
И вы их прям в новогоднюю ночь варили и ели под бой курантов и запивая
шампанским? ))
прям варили, и дло сих пор варят... а шампанское не давали нам
а сейчас я не ем в новогоднюю ночь практически
Ой че врешь то не ем!!! Ага нюхаешь!!!
Ой че врешь то не ем!!! Ага нюхаешь!!!
пф, учитывая, что я 31 с дороги, то я обычно в час уже сплю
Зато поди 1 метелишь!))))
Зато поди 1 метелишь!))))
ну да, поэтому с праздников с -1 кг выхожу
Курицу ещё запекали. Минтай под майонезом готовили. Окрошку зимой все любили. Яйца фаршированные.
Окрошку??? Я чет не помню чтобы зелень свежая или огурцы с релиской были!!! Чет вранье!!! Окрошка ели летом!!! И то многие без колбасы!!!
за исключением нереальной картинки №3 из Книги о вкусной и здоровой пище (кулинарная библия всех людей времен Совка), всё остальное неприятное на вид.
а сам процесс подготовки семьи у Новому году растягивался на полгода: то алкоголь по случаю прикупить, то мандарины по случаю выкружить, то колбасы копченой по блату достать.
не жизнь, а вечный процесс преодоления дефицита)
слава Богу, времена изменились...
Окрошку??? Я чет не помню чтобы зелень свежая или огурцы с релиской были!!! Чет
вранье!!! Окрошка ели летом!!! И то многие без колбасы!!!
у нас была
огурцы всегда были перед НГ, дорогие, но были, и на окрошку хватало, и на бутеры: поджареный хлеб, шпротик, кружок яйца, огурчик и укроп
У нас не было чет не помню я окрошки!!!
У нас не было чет не помню я окрошки!!!
ну так правильно. всю колбасу на ведра оливье тратили. хотя у тебя батя ж водителем на автобусе маршрутном работал, денег как у креза было. мог и выделить на батон колбасы то)))
У нас зимой окрошка была праздничным блюдом, ведь огурцы продавали по цене хрустальной вазы, колбасу тётка , работающая в ресторане, добывала, квас свой, вот и окрошка на НГ. А вот сгущёное молока у нас в посёлке в магазинах всю жизнь по блату продавали. Нам родственница из Томска присылала. Про банки этого лакомства, что оно в трёхлитровых бывает, даже не знали.
дэд марос 19 декабря 2016 г.
09:20
зато люди не ели тоннами сурими с глутаматом натрия, не записали суррогатным алкоголем
З.Ы. и даже у лорки на столе стояла трехлитровая банка настоящего пива, а не фугас толстяка )))
Чет гон какой то! В деревнях окрошка была? Да ладно ещё и зимой??? Вы хоть не врите! Зеленки укропа и прочей фигни и не было! Ну огурцы вывалят и томаты! Редиску только бабки возле магазинов и продавали! Овощи в СССР продавали в овощшых магазинах и то осенью ну и летом! А зимой там пусто было! Картоха марковка свекла! Огурцов и не было а в деревнях постоянно лапу сомали! Да и сгущенку никто не продавал потому как пол деревни её сами делали из молока!
ПХЗ, ну как же)
1) "крабовые" палочки в Совке: Крабовые палочки, которые изготавливались в СССР из белого рыбного мяса, называли не иначе как деликатесом. По стоимости их можно было сравнить только с черной икрой. (взято из: http://vkusnoblog.net/products/krabovye-palochki)
2) суррогатный алкоголь и сейчас никто, кроме конченных алкашей не покупает.
ЗЫ и не факт, что пиго, купленное Хлоркиными родителями не было разбодяжено пивняком в пивнушке)
ЗЗЫ тогда подготовка к новогоднему столу была сродни таинству) ныне все значительно обыденнее)
На 9-ой фото сладкая колбаска, обязательно её делали на праздники. Очень вкусная штука, надо сделать ребенку. Состав: какао порошок, слив. масло, сахар, яйца, печенье, орехи, семя мака, изюм. Выкладывали на пленку, формировали колбаску, ставили в холод для застывания.
larisa2011
Чет гон какой то! В деревнях окрошка была? Да ладно ещё и зимой??? Вы хоть не врите! Зеленки укропа и прочей фигни и не было! Ну огурцы вывалят и томаты! Редиску только бабки возле магазинов и продавали!
...
=================
Сроду в окрошку ни укроп, ни редис не клали. А зеленый лук, да сельдерей (если кому нужно) всю зиму на окне рос. Но я лично не поклонник на Новый год окрошку есть, это всё-таки весеннее блюдо, с новым годом никак не ассоциируется.
единственное что бы я ел из того что на картинке - это икру. все остальное я так понимаю что на вкус та еще рыготина.
как вообще можно есть замерзший рыбный или мясной бульен, давайте еще курнные сердечки или потроха есть начнем.
мне объясните пожалуйста, что такое за картинкой с советским шампанским?коричневое такое с желтыми вкраплениями?
"2) суррогатный алкоголь и сейчас никто, кроме конченных алкашей не покупает."
___________________
да ладна ))) тебе наклейку наклеют что это джек и акцию залепят что за 50% и вуаля )))
Сроду в окрошку ни укроп, ни редис не клали
________
да вы просто квас сметаной разбадяжьте и хлебайте пока пуговка от брюк не отскочит.
"как вообще можно есть замерзший рыбный или мясной бульОн"
вы, казахи, странный народ. за каким-то хреном холодец разогреваете перед едой ???
Берти Вустер
единственное что бы я ел из того что на картинке - это икру. все остальное я так понимаю что на вкус та еще рыготина. как вообще можно есть замерзший рыбный или мясной бульен, давайте еще курнные
сердечки или потроха есть начнем.
мне объясните пожалуйста, что такое за картинкой с советским шампанским?коричневое такое с желтыми вкраплениями?
================
Дикий ты человек. Корчиневое с вкраплениями - это десерт, выше написано: какао-порошок, масло, печенье и т.д. Очень вкусная вещь, в магазине хрен купишь такое.
А холодцы очень полезны, в них коллаген содержится, необходимый для поддержания работы соединительной ткани суставов, глаз и т.д.
ПлохойХорошийЗлой
зарегистрированный 19 декабря 2016 г.
10:12
как бы сказать помягче насколько сильно я терпеть не могу казахов и их казахстан.
я даже не знаю что больше...колхозников, казахстан или алтайцев
ммм холодца бы с горчичей...
Берти Вустер
зарегистрированный
19 декабря 2016 г.
У вас все с Осипухи такие?
ПлохойХорошийЗлой
зарегистрированный 19 декабря 2016 г.
10:10
ПХЗ, не имею привычку покупать алко в непроверенных местах. обычно в специализированных магазинах или в дьюти-фри.
и тяги к "акциям" и распродажам не имею. чётко знаю, что качественный товар не может стоить дёшево)
кстати, Джека вообще не приемлю) злой он)
- гость - 19 декабря 2016 г.
10:13
до сих пор не понимаю, как это Гэ можно есть... холодец даже на взгляд отвратен. про вкус даже не заикаюсь)
Джека вообще не приемлю) злой он)
батюшки святы... ты ли это?
Из вчерашнего комментария
Пельмений
http://ic.pics.livejournal.com/gmorder/36603042/1026612/1026612_600.png
Пельмений (из википедии)
Топливный элемент на основе органики. Используется в гранулированном виде, хранится при отрицательных температурах. При низких температурах достаточно стабилен. При медленном нагревании образует вязкую, липкую критическую массу.
Наилучшим способом использования является активация из замороженного состояния с помощью кипящего оксида водорода и последующего употребления непосредственно в реактор. При использовании пельмения возможно увеличение его КПД несколькими способами, во-первых, путем модификаторов, которые заливаются на поверхность разогретого пельмениума. Сам модификатор действует как катализатор и позволяет навернуть несколько упаковок топлива за раз. Во-вторых, при употреблении с водными растворами C2H5OH КПД пельмения резко увеличивается в несколько раз, но также приводит к повышенному его расходу (известны случаи - до пяти килограммовых упаковок за раз на одного с последующим выходом в космос). Как в малых, так и больших количествах не только безопасен для человека, но даже полезен. Но меру тоже надо знать.
единственное что бы я ел из того что на картинке - это икру. все остальное я так
понимаю что на вкус та еще рыготина. как вообще можно есть замерзший рыбный или
мясной бульен, давайте еще курнные
сердечки или потроха есть начнем.
Источник: © ИА "Амител"
а сердечки чем не угодили?
Serg 1 19 декабря 2016 г.
10:25
я щас ваще на облепиховый морс перешёл)
берти - сноб
я щас ваще на облепиховый морс перешёл)
где? где берешь???
Ипонамать
зарегистрированный
19 декабря 2016 г.
10:30
а сердечки чем не угодили?
Источник: © ИА "Амител"
******************
блюющий смайл...
где? где берешь???
да в ленте поди)
но нормальные посоны сами буторят, на мясорубке ягоду отжал и сахару кинул.
блюющий смайл...
дедуляяяяяяяяяяяяяяяяяя
сердечки это пупки которые? помню мешками их жрали))
но нормальные посоны сами буторят, на мясорубке ягоду отжал и сахару кинул.
а теперь прецтавь дедулю в ленте в пионере в очереди... смишно?
сердечки это пупки которые? помню мешками их жрали))
сердечки это сердечки. пупки это желудки. еще там из съедобного печень е
ви 19 декабря 2016 г.
10:33
ага)
ещё и сахар сам сделал из собственноручно выращенного тростника)
а теперь прецтавь дедулю в ленте в пионере в очереди... смишно?
еще смешней с мясорубкой ево прецтавить...эти пальцы созданы для другово.
Sнегурочка
зарегистрированный
19 декабря 2016 г.
10:35
в Ленте да, в Ленте смешно)
в другом лабазе отовариваюсь)
Внучка, дедушка тебе сколько раз предупреждал о вредности поедания субпродуктов? мы же чай не азияты какие)
я щас ваще на облепиховый морс перешёл)
понял. значит на предновогодний сбор тебя не зовем)
там трезвенников не будет))
Внучка, дедушка тебе сколько раз предупреждал о вредности поедания субпродуктов?
мы же чай не азияты какие)
ну ты мож не азиат, а я то да
понял. значит на предновогодний сбор тебя не зовем)
а он и не собирался. работы у дедули выше крыши
А мы с мужем на Новый год всегда стараемся приготовить гуся, фаршированного яблоками. Традиция еще с советских времен
Вспомнился КВН:
"Есть в Камызяке черная икра.
Ну, не то чтоб у всех прям есть – конкретно у мэра есть!
И каждый год на день города
Камызяк собирается смотреть, как он будет есть.
Припев:
Стоят и смотрят люди как ее он любит,
Как он банку открывает, к сердцу прижимает.
Как на хлеб ее намажет, людям чо-нить скажет,
Как он стопочку пропустит, выглядит все так вкусно,
Молодец, Наш мэр,
Молодец, Наш мэр."
Sнегурочка
зарегистрированный
19 декабря 2016 г.
10:39
не может моя внучка быть азияткой) или ты не моя внучка)
колись давай, какой ты масти, фраериха!
- гость - 19 декабря 2016 г.
10:40 А мы с мужем на Новый год всегда стараемся приготовить гуся
С каждым годом "этого гуся" приготовить всё сложнее и сложнее.
не может моя внучка быть азияткой) или ты не моя внучка)
ыы, дедуля ты чо, не помнишь как над якутией олени сломались, прошлось тебе неделю в чуме местном торчать, пока новых не купил..
а моя создательница на новый год орешки с варёной сгущёнкой делала, а я помогал.
ви 19 декабря 2016 г.
10:15
ммм холодца бы с горчичей...
Так вот он, вчера приготовленный, вкуснющий получился. Я его раз в пару месяцев готовлю. Если много, то в банки закатываю. Завтра мясо слоёное из свиной головы готовить буду.
а моя создательница на новый год орешки с варёной сгущёнкой делала, а я помогал.
__________
О! вот орешки это огонь! туда еще клюковку можно было положить. и торт дамские пальчики.
Помню в магаще было только два торта это с масляными кремом и белковые! Ещё как вариант новинку и Наполеон продавали!!! Дамские пальчики какие-то!!! Вообще раньше модно было стряпать а торты покупные часто были пропащие и помню нам лично отец всегда запрещал их! Типа потом животы болеть будут и в больницу отвезут! Максимум эклеры шу и трубочки нам брали!
ищем на заморских сайтах что-то интересное и готовим, да ту же курицу...
мм, а торт черепаха.... господи как жрать то охота, где оливье???
Да торт черепаха помню его!!!! Моя тётка до сих пор его делает!!!
господи как жрать то охота, где оливье???
Куда в тебя, толстую, все это еще лезет ?
"...я даже не знаю что больше...колхозников, казахстан или алтайцев..."
мне кажется, что если бы ты жил в юар, то ненавидел бы негров, белых и алмазы. Это я к тому что может дело не в казахах, алтайцах и колхозниках ?)))
Serg 1 19 декабря 2016 г.
10:25
Джека вообще не приемлю) злой он)
батюшки святы... ты ли это?
____________________
так и знал, что он его пивом бодяжит )))
Я похожа на казашку из колхоза республики Алтай! И ничего прекрасна же как цветок лотоса!)))!!!
ПлохойХорошийЗлой
зарегистрированный 19 декабря 2016 г.
11:17
вот чисто мои личные наблюдение на дороге.
водителям с 04 регионом можно смело давать в бубен, всегда будет за что.
а вот водителей всяких микроавтобусов типа istana, гранд трекс - прибивать нужно на месте. Никто так больше не выбешивает на дороге как алтайцы и казахи, ну разве что колхозники на уазиках и шевиках
Я похожа на казашку из колхоза республики Алтай! И ничего прекрасна же как
цветок лотоса!)))!!!
________
Лор, это вопрос не внешности а менталитета. как-то по кабелюке на казахский тв канал попал, у меня ушами и глазами кровь пошла.
larisa2011
Помню в магаще было только два торта это с масляными кремом и белковые! Ещё как вариант новинку и Наполеон продавали!!! Дамские пальчики какие-то!!! Вообще раньше модно было стряпать а торты покупные часто были пропащие и помню нам лично отец всегда запрещал их! Типа потом животы болеть будут и в больницу отвезут! Максимум эклеры шу и трубочки нам брали!
===================
Магазинные торты ужасные были. А вот советские эклеры очень вкусными. Помню, как открываешь эту картонную коробочку с эклерами, приподнимаешь промасленную бумажку, а под ней эти сочные, ароматные эклеры, истекающие масляным кремом..
у меня ушами и глазами кровь пошла.
сэлфи на айфон сделал?
скинь на мыло
Берти Вустер
еду в аэропорт нск. у водилы моего навернулся генератор (больше я с ним не ездию)))) где-то посередине меж барнео и нск в непролазной глуши даж без сотовой связи. Ну ехать как-то надо. Единственные кто остановились, были бабка с внуком на 04 номерах. Довезли до цивилизации (академгородка) и даже от денег отказались
Блин, зачем заглянула в тему про еду
Куда в тебя, толстую, все это еще лезет ?
кожа эластичная, растягивается
Помню в магаще было только два торта это с масляными кремом и белковые! Ещё как вариант новинку и Наполеон продавали!!
В магазе было три торта.Белковый-"Нежный" по 2-20(редкая дрянь),Масляно-кремовый "Незабудка" по 3-15 (чуть лучше,но из-за повидла яблочного и синюшных цветочков,вечно размазанных,тоже не айс),и шоколадный по 3-80 (название не помню,из-за редкага появления того).А "Новинку" и "Наполеон" продавали исключительно в пристяжных магазинчиках,где помимо этих двух сладостей фарцевали вареными овощами и жареной рыбой.По-моему они так и назывались-"Новинка",или "Домовая кухня",что-то в этом роде.
И к этим трем тортикам-лимонад "Грушевый","Буратино",и "Тархун",в окружении 3-х литровых банок с "Березовым соком"!Вот такое товарное соседство.
ПлохойХорошийЗлой
зарегистрированный 19 декабря 2016 г.
11:30
ну вишь какая у тебя карма прекрасная, раз тебе только хорошие люди попадаются )
В магазе было три торта
в кулинарии "Русь" и "Ярославна" выбор был гораздо больше
19.12.2016 11:35
Sнегурочка
Кто много ест,тот толстый,но красивый!
19.12.2016 11:41
Ыра
Так это фирменные магазины.
Никто так больше не выбешивает на дороге как алтайцы и казахи, ну разве что колхозники на уазиках и шевиках
А как же 54-й регион?
По-моему, никто из вышеперечисленных с ними не сравнится
О,точно!Эти отдельчики назывались "Кулинария".Спасибо,Ыра!
Кто много ест,тот толстый,но красивый!
я вообще прекрасна в любом весе и в любом размере
А в Академгородке продавали торт "Прага". Вот где вкуснятина была!
19.12.2016 11:50
- гость -
Ну,дорогие мои!Давайте еще вспомним "Елисеевский",с его дюфситом!
- гость - 19 декабря 2016 г.
11:46
кстати, в Нск обратного мнения об автолюбителях из 22 региона)
просто многие 22-е приезжая в большой город тупят на дорогах.
Спасибо,Ыра!
да пжалста,лишь бы на пользу пошло
кстати, в Нск обратного мнения об автолюбителях из 22 региона)
просто многие 22-е приезжая в большой город тупят на дорогах.
да щас же всё смешалось уже, за рулём 22 региона может сидеть морда 54 размера
19.12.2016 11:55
дэд марос
- гость - 19 декабря 2016 г. 11:46 кстати, в Нск обратного мнения об автолюбителях из 22 региона) просто многие 22-е приезжая в большой город тупят на дорогах.
Да. иногда и мы им показываем класс. Кстати, когда в Нске уступаешь кому-то дорогу, они реально впадают в ступор. Ну не принято там это!
лишь бы на пользу пошло
Ну,не знаю,есть ли польза от повышенного слюноотделения?Ибо слова то какие:КУЛИНАРИЯ,жареная до золотистой корочки рыбка,картошечка с укропчиком,под малосольный огурчик....нежное сальце с чесночком и перчиком,на прихорошеньком ломте чернага,душистага хлебушка...Потом эта,как ее...из ШТУЧНОГО отдела,в морозилочке побывавшая,в стопочке,со слезой....И после всего,затянешься этой,как ее,из БАКАЛЕЙКИ...вобщем дрянью,но КАКОЙ ЭХВЕКТ!
Раньше еще девки молодыми были без прокладок ходили все натуральное)) сидушки всегда с пятнами.
Фууу! А мне родители говорили что это алкаши или маленькие дети иногда обсыкаются!))) фуууу! Столько лет лжи!!!
давайте еще курнные сердечки или потроха есть начнем.
сразу видно никогда нормально пива не пил. копченые пупки (желудки) - вааще тема. а сердечки делаешь с луком в сметане, ммм...
Нормальные торты продавались, Незабудка такой пропитанный весь был. Еще вафельный торт в коробке был, приторно сладкий шоколадный. Огурцы первые появлялись к 23 февраля (по блату), а так по-позже, к мартовским. зелени никакой не продавалось к НГ. Мандарины-апельсины максимум за 1-1,5 месяца затаривались, потому что абхазские гнить начинали.
Всем уже давно понятно, что тов. Вустер из золотой молодежи. В советское время объедался красной икрой, а сейчас хрустит французской булкой и пьёт буржуйское хэнэси. От народа оторвался, про алтайцев и казахов на 282 почти наговорил.
Мда... а ещё борется за почётное звание... Короче, Вустер, давай, приглашай уже на икру и хэнэси. Готов на собственной шкуре испытать к чему вы так агитируете: западным ценностям и харчам. Могу и Алмазова позвать. Я сало принесу. Хренодёр ещё.
Гражданин
зарегистрированный 19 декабря 2016 г.
14:17
какие западные ценности?
будет утка, икра, колбаса, сыр, рыба, овощи, мясо с картошкой, с сыром и майонезом. торт. всё. ну утром суши )))
В советское время я ничем не объедался. мясо с комбината по блату тока тягал и то пока по родственникам за бесплатно расталкивал.
Гражданин
зарегистрированный 19 декабря 2016 г.
14:17
В Советское время он ничем не обьедался. Бегал по Осипенко, с малых пятаки сшибал на жевачку.
мясо с картошкой, с сыром и майонезом
с майонезом????
Картошка по-французски?
с 3,5 года моя обязанность была на любой праздник сделать сырный салат(сыр, чеснок, сметана). традицию до сих пор не забываю.
Как и сейчас столы накрывались разные. Напоминаю, что при наличии денег можно было накрыть стол лучше чем в нынешнее время. Помню время когда крабы в баночках крайне дешево продавались везде (какая гадость -сладковатое мясо в виде больших червяков креветки до сих пор не терплю). черная икра в гастрономе Алтай (прилавок направо) лежала свободно и популярностью не пользовалась, Коньяк Двин, Арарат, Кавказ не считая всяких молдавских по вполне сносной цене продавался в изобилии. На рынке мясо было всегда, колбасу в кооперативном можно было взять свободно но дороже процентов на 50. Горбуша из бочек соленая. Сыр высочайшего качества Российский, Советский, Голландский который такой сейчас редко встретишь. Мандарины только на новый год. Шампанское перед новым годом сложновато было достать. С водкой, старкой, перцовкой проблем не было. Яблоки, лимоны были всегда. Конфеты были разные, но народ к шоколаду обращался перед праздниками, а обычно карамель, помадки и Кавказские внешне похожие на шоколадные. Пельмени были традиционными на новый год. Майонез был в стеклянных поллитровых банках. Соусы в банках 200 г Южный, Острый и еще какие то. То, что продукты были без консервантов и вполне качественные. Конечно к Новому году готовиться начинали за месяц-полтора. Это информация из первых рук и речь идет о периоде с 1955 по примерно 1965. Далее были разные изменения. Не хочется вспоминать начало 90-х С деньгами проблемы у населения и с продуктами, Ройял, Амаретто, сок в порошках, продукты отвратительного качества и сомнительного происхождения.
Вот были прошлые года,
Лариса с Панночкой здесь жгла.....
А нынче тут лишь потроха,
Дожил "Амик" ....Ура, Ура!!!
С наступающим, если кто появится!
29.12.2018 08:51
ЕНВ
панка с утра непохмеленная. звонила с "усталостью" в голосе))