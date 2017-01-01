Не стоит проводить новогодние каникулы валяясь на диване. Коньки — один из самых любимых зимних развлечений всех времен и народов. А потому скорее поднимайтесь и отправляйтесь кататься. А мы подскажем, где.
Этой зимой в Барнауле будут работать 20 катков. Стоимость проката колеблется от 100 до 160 рублей за час. Если вы придете покататься на своих коньках, на некоторых катках это можно сделать абсолютно бесплатно, на других придется заплатить за вход от 50 до 100 рублей.
Минимальная стоимость проката пластиковых лыж стартует от 100 рублей за час, на горных можно покататься за 200 рублей. Также в прокат можно взять снегокаты, ледянки, "бублики".
Где можно покататься на коньках и лыжах, смотрите в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула. Для увеличения картинки нажмите на нее.
впервые опубликовано 16.12.2016
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