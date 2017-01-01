Зимний сезон в Барнауле в самом разгаре. Всего в краевой столице будут работать 20 катков, больше всего их в Индустриальном районе. Для любителей покататься на лыжах в городе работают 14 баз.
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Специально для своих читателей портал Amic.ru подготовил карту с указанием всех лыжных баз и ледовых коньков, где барнаульцы смогут весело провести время на свежем воздухе.
Комментарии
По факту в городе три лыжни на которых стоят все базы: 1. старосоветская "Белочка" на Власихинской. Белочка заброшена, вокруг Олимпийский и Крылатых и т.п. (Каток там самый лучший (ИМХО) 2. "Кутузка" объединила Локомотив и базы Педа, Политеха, и 3. "Лыжня здоровья" на которой базируются "Динамо", "Стройгаз" и т.д.
В Лесной Сказке где каток?
Были на тех выходных в Арлекино на катке, детки в восторге от аниматоров! Нам понравилось ☺
В лесной сказке в этом году нет катка