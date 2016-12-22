Фото: multivarkafood.ru
Новогодняя ночь – отличный повод для чревоугодников. В честь праздника мы едим и пьем в совершенно неестественных для обычного дня количествах. А потому нередки и пищевые отравления. Но не только количество, но и, конечно же, качество еды и напитков определяет реакцию организма. Предлагаем вам список самых опасных продуктов с новогоднего стола.
Картофель. Он может накапливать в себе ядовитые вещества. В салатах "Оливье", "Мимоза" и "Винегрет" он становится "губкой" для патогенных микробов.
Колбаса, а также сало, мясные консервы и разные виды мяса для нарезки. Эти продукты портятся очень быстро, но по ним не сразу видно.
Сыр. Может содержать в себе патогенные бактерии, особенно домашний сыр. В бри, фете и камамбере быстро размножаются опасные микроорганизмы.
Яйца. Очень опасный продукт сам по себе. Часто в яйцах содержится сальмонелла. При недостаточной тепловой обработке она может попасть в организм человека и вызвать очень неприятное заболевание сальмонеллез.
Крабовые палочки. Все прекрасно знают, что мясо краба при их изготовлении не используется, а мясо сурими, что есть в составе – это промысловое обозначение для отходов рыбного промысла, мелкой и поврежденной рыбы, непригодной к производству. Кроме того, в составе палочек ароматизаторы, красители, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы.
Маслины. Могут стать причиной ботулизма. Кстати, часто черные маслины – это крашенные глюконатом железа зеленые плоды.
Помидоры. Также могут быть носителями сальмонеллы и норовирусов. Если вы используете в приготовлении блюда свежие помидоры, не берите имеющие хотя бы мелкие трещины.
Зелень. Ее надо мыть не менее тщательно, чем овощи и фрукты, потому что зелень хорошо сохраняет на себе вредные бактерии и вирусы из почвы.
Сок. Пакет напитка хранится только в холодильнике и, как правило, сутки.
В списке опасных продуктов также рыба, грибы и алкоголь.
Важные советы:
- Горячие блюда рекомендуется употребить в течение двух часов после приготовления, потому что в них при комнатной температуре создается идеальная среда для размножения болезнетворных бактерий. Повторное разогревание должно быть при температуре не ниже 70°C.
- Холодные блюда должны быть съедены в течение двух суток. Хранить их исключительно в холодильнике при температуре не ниже 5°C. Нельзя замораживать продукты повторно, а если размораживаете что-то – делайте это полностью.
- Храните еду в закрытых контейнерах или накрывайте ее пищевой пленкой.
- Не храните салаты, закуски, заправленные сметаной или майонезом, более суток даже в холодильнике.
- Не допускайте контакта сырых продуктов с приготовленными и готовыми к употреблению.
- Тщательно мойте фрукты и овощи.
Опубликовано впервые в проекте "Новый год – 2016".
Комментарии
Короче, ничего нельзя есть. А в магазине это все неделями лежит плюс время на доставку.
А как же свинина - там трихинелла. А у коровы бешенство. А в минералке газ. А в газировке сахара много...
поржал, особенно про сок. химия не портится, не парьтесь.
Почему в списке нет Боярышника?
я буду пить пиво из бахетле и есть ролы из иероглифа, травиться ни чем не собираюсь
Новый год сидим голодом, целее будем!)))))))))
майонез!
сыр не могу найти хороший, чет ваще шлак продают, а иногда берешь вроди на вид и запах нормальный а привкус плесени!!!
larisa2011 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 09:57 куяганский бери или гауду.
куяганский бери
все-таки продвигаешь продукт знакомых ?))) а говорил- не при делах
гость - 22 декабря 2016 г. 10:24 сыр очень вкусный. я его всегда москвичам вожу. там он уже по 2 рубля за кило.
Хлорко, как говорится, ты не ищи задарма и не покупай в говённых магазинах. есть масса мест, где хороший продукт продают.
Берти, а чё так вяловато? пиго и роллы? как не празднег вовсе)
Берти Вустер зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 10:27 сыр очень вкусный. я его всегда москвичам вожу
Так ты это того курьер или дальнобойщик?
larisa2011 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 09:57 сыр не могу найти хороший
Не там ищешь, хороший и подешевле не бывает. Если посчитать экономику, только сырья (молока) надо до 14 литров на изготовление одного килограмма сыра. Плюс затраты МСЗ, маржа производителей и торговой секты. Думаю понятно какая примерно цена должна сложиться на нормальный продукт. Про сурогат речи не веду.
дэд марос, умаялся я (((
Лохматый Джонни я грузчик
Берти Вустер, не наговаривай на себя
Матроскин взял бы и угостил леди хорошим сыром!!!
Матроскин взял бы и угостил леди хорошим сыром!!!
у него ж скромный стол с роллами учитывая, что 31 с доставками будет опа, роллы у него будут несвежие.. если доедут
жить вообще вредно - в конце всяко помираешь. хотя я уже лет 6 как от большого стола отказалась и готовлю вкусняшки каждый день с 30 по 3 во-первых - все свежее каждый день, во-вторых- успеваем попробовать множество интересных , новых блюд с праздничным оформлением ну и готовлю в эти дни раз в день - у меня тоже праздник кстати, в этом году брать соки не планирую - пить буду холодный чай с разными вкусами. делается просто - на 3х литровую банку 6 пакетиков чая, сахар по вкусу (лучше немного - будет вкуснее) сок одного лимона (если любите покислее можно побольше), заливаете кипятком. через две минуты заварку убираете, иначе будет горчить. когда остынет до комнатной температуры, добавьте цедру с половины лимона(лучше одной длинной стружкой) и - в холодильник. цедру убрать надо через три-четыре часа. иначе вкус забьет. со вкусами еще проще - чай можно брать черный, зеленый, белый. добавляем в него пару капель мяты или лимонную цедру или любую любимую приправу (ваниль, корицу, бергамот и т.д.) приятного аппетита.
у него ж скромный стол с роллами учитывая, что 31 с доставками будет опа, роллы у него будут несвежие.. если доедут __________ там с ролами все как у аннушки будет.
там с ролами все как у аннушки будет.
сам то веришь?
А может тоже, роллами ограничиться. Курицу же не этично есть в новый год
я чет не вьехала а что берти - это дед матрос???
берди так говорит как-будто не дед, в твоем возрасте дристушку запросто от роллов можно словить!)))))))))))))
Ипонамать, я те говорю все ровно будет, не задрищу, не дрейфь. утку делай. у меня есть, хотел по-пикински но лень что-то.
larisa2011, мы два классово близких элемента: дворник и грузчик.
утку делай. у меня есть, хотел по-пикински но лень что-то.
я не умею. и духовка не выдержит. да и не сожру я столько. утка ж большая
это евпат дворник, в дед матрос он незнакомец прекрасный!!!
22.12.2016 11:49 Берти Вустер "по-пикински"... Вы её хотя бы видели, хотя бы раз? Настоящую, не пародию из местных едален.
там с ролами все как у аннушки будет
их уже залили маслом, чтоб кислород не соприкасался? ))
irvica88 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 12:03 и даже ели. в 10-ти этажном ресторане в Пекине. и?
22.12.2016 12:04 дэд марос вопрос был адресован не Вам.
irvica88 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 12:03 я эту байку, про то что у кого-то там в барнауле появился супер-шеф который только один во всем городе умеет делать утку по-пикински, слышал еще в лохматом 2007 году. не актуально уже. делают ее сейчас нормально в любом приличном месте.
Serg 1 22 декабря 2016 г. 12:03 ну что ты в самом деле )))
Вы её хотя бы видели, хотя бы раз? Настоящую, не пародию из местных едален.
Да где уж там, што Вы, он простой дворник, только пирожки с повидлом и видел, ага)). А уж утку настоящую... Ну что Вы, в самом деле...
ну что ты в самом деле )))
не ну а чо? ))) я ж от зависти белой)))))
22.12.2016 11:46 Ипонамать
больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений А может тоже, роллами ограничиться. Курицу же не этично есть в новый год
Этично, это же год петуха. Может она (курица) ему всю жизнь испоганила.
Этично, это же год петуха. Может она (курица) ему всю жизнь испоганила.
а мож жизнь дала
и ваще, как я в магазине определю, курица это или петух
запеки грудки с грибами и сметанкой и не парься. картошечки фри сделай, свежий салатик со всеми травками нарежь - вот это бодрый ужин будет. винца можно, холодненького.
запеки грудки с грибами и сметанкой и не парься. картошечки фри сделай, свежий салатик со всеми травками нарежь - вот это бодрый ужин будет. винца можно, холодненького.
да я не парюсь. мож ваще спать лягу да и все
я тоже к 12-ти уже наверное храпака дам
да я не парюсь. мож ваще спать лягу да и все
я тоже к 12-ти уже наверное храпака дам
Вот она - алкашня. В 12 уже в хлам. З.Ы. а на лариску напраслину гонят.
larisa2011 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 11:54 дед матрос он незнакомец прекрасный!!!
Не верь своим ушам, это петушара новогодний ))