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Новогодняя ночь – отличный повод для чревоугодников. В честь праздника мы едим и пьем в совершенно неестественных для обычного дня количествах. А потому нередки и пищевые отравления. Но не только количество, но и, конечно же, качество еды и напитков определяет реакцию организма. Предлагаем вам список самых опасных продуктов с новогоднего стола.

Картофель. Он может накапливать в себе ядовитые вещества. В салатах "Оливье", "Мимоза" и "Винегрет" он становится "губкой" для патогенных микробов.



Колбаса, а также сало, мясные консервы и разные виды мяса для нарезки. Эти продукты портятся очень быстро, но по ним не сразу видно.



Сыр. Может содержать в себе патогенные бактерии, особенно домашний сыр. В бри, фете и камамбере быстро размножаются опасные микроорганизмы.



Яйца. Очень опасный продукт сам по себе. Часто в яйцах содержится сальмонелла. При недостаточной тепловой обработке она может попасть в организм человека и вызвать очень неприятное заболевание сальмонеллез.



Крабовые палочки. Все прекрасно знают, что мясо краба при их изготовлении не используется, а мясо сурими, что есть в составе – это промысловое обозначение для отходов рыбного промысла, мелкой и поврежденной рыбы, непригодной к производству. Кроме того, в составе палочек ароматизаторы, красители, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы.



Маслины. Могут стать причиной ботулизма. Кстати, часто черные маслины – это крашенные глюконатом железа зеленые плоды.



Помидоры. Также могут быть носителями сальмонеллы и норовирусов. Если вы используете в приготовлении блюда свежие помидоры, не берите имеющие хотя бы мелкие трещины.



Зелень. Ее надо мыть не менее тщательно, чем овощи и фрукты, потому что зелень хорошо сохраняет на себе вредные бактерии и вирусы из почвы.



Сок. Пакет напитка хранится только в холодильнике и, как правило, сутки.



В списке опасных продуктов также рыба, грибы и алкоголь.



Важные советы:

Горячие блюда рекомендуется употребить в течение двух часов после приготовления, потому что в них при комнатной температуре создается идеальная среда для размножения болезнетворных бактерий. Повторное разогревание должно быть при температуре не ниже 70°C.

Холодные блюда должны быть съедены в течение двух суток. Хранить их исключительно в холодильнике при температуре не ниже 5°C. Нельзя замораживать продукты повторно, а если размораживаете что-то – делайте это полностью.

Храните еду в закрытых контейнерах или накрывайте ее пищевой пленкой.

Не храните салаты, закуски, заправленные сметаной или майонезом, более суток даже в холодильнике.

Не допускайте контакта сырых продуктов с приготовленными и готовыми к употреблению.

Тщательно мойте фрукты и овощи.

Опубликовано впервые в проекте "Новый год – 2016".