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Новогоднее меню: какие продукты могут стать причиной отравления?

, ИА "Амител"
Чем могут быть опасны картофель, колбаса, сыр и крабовые палочки?

Фото: multivarkafood.ru

Новогодняя ночь – отличный повод для чревоугодников. В честь праздника мы едим и пьем в совершенно неестественных для обычного дня количествах. А потому нередки и пищевые отравления. Но не только количество, но и, конечно же, качество еды и напитков определяет реакцию организма. Предлагаем вам список самых опасных продуктов с новогоднего стола.

Картофель. Он может накапливать в себе ядовитые вещества. В салатах "Оливье", "Мимоза" и "Винегрет" он становится "губкой" для патогенных микробов.

Колбаса, а также сало, мясные консервы и разные виды мяса для нарезки. Эти продукты портятся очень быстро, но по ним не сразу видно.

Сыр. Может содержать в себе патогенные бактерии, особенно домашний сыр. В бри, фете и камамбере быстро размножаются опасные микроорганизмы.

Яйца. Очень опасный продукт сам по себе. Часто в яйцах содержится сальмонелла. При недостаточной тепловой обработке она может попасть в организм человека и вызвать очень неприятное заболевание сальмонеллез.

Крабовые палочки. Все прекрасно знают, что мясо краба при их изготовлении не используется, а мясо сурими, что есть в составе – это промысловое обозначение для отходов рыбного промысла, мелкой и поврежденной рыбы, непригодной к производству. Кроме того, в составе палочек ароматизаторы, красители, усилители вкуса, консерванты и стабилизаторы.

Маслины. Могут стать причиной ботулизма. Кстати, часто черные маслины – это крашенные глюконатом железа зеленые плоды.

Помидоры. Также могут быть носителями сальмонеллы и норовирусов. Если вы используете в приготовлении блюда свежие помидоры, не берите имеющие хотя бы мелкие трещины.

Зелень. Ее надо мыть не менее тщательно, чем овощи и фрукты, потому что зелень хорошо сохраняет на себе вредные бактерии и вирусы из почвы.

Сок. Пакет напитка хранится только в холодильнике и, как правило, сутки.

В списке опасных продуктов также рыба, грибы и алкоголь.

Важные советы:

  • Горячие блюда рекомендуется употребить в течение двух часов после приготовления, потому что в них при комнатной температуре создается идеальная среда для размножения болезнетворных бактерий. Повторное разогревание должно быть при температуре не ниже 70°C.
  • Холодные блюда должны быть съедены в течение двух суток. Хранить их исключительно в холодильнике при температуре не ниже 5°C. Нельзя замораживать продукты повторно, а если размораживаете что-то – делайте это полностью.
  • Храните еду в закрытых контейнерах или накрывайте ее пищевой пленкой.
  • Не храните салаты, закуски, заправленные сметаной или майонезом, более суток даже в холодильнике.
  • Не допускайте контакта сырых продуктов с приготовленными и готовыми к употреблению.
  • Тщательно мойте фрукты и овощи.

Опубликовано впервые в проекте "Новый год – 2016".

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017

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Комментарии

22.12.2016 08:32
- гость -

Короче, ничего нельзя есть. А в магазине это все неделями лежит плюс время на доставку.

0  0
22.12.2016 08:38
Nic

А как же свинина - там трихинелла. А у коровы бешенство. А в минералке газ. А в газировке сахара много...

0  0
22.12.2016 08:59
- гость -

поржал, особенно про сок. химия не портится, не парьтесь.

0  0
22.12.2016 09:02
Алёна

Почему в списке нет Боярышника?

0  0
22.12.2016 09:08
Берти Вустер

я буду пить пиво из бахетле и есть ролы из иероглифа, травиться ни чем не собираюсь

0  0
22.12.2016 09:27
МариНочка

Новый год сидим голодом, целее будем!)))))))))

0  0
22.12.2016 09:43
Ипонамать

майонез!

0  0
22.12.2016 09:57
larisa2011

сыр не могу найти хороший, чет ваще шлак продают, а иногда берешь вроди на вид и запах нормальный а привкус плесени!!!

0  0
22.12.2016 10:00
Берти Вустер

larisa2011 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 09:57 куяганский бери или гауду.

0  0
22.12.2016 10:24
- гость -

куяганский бери

все-таки продвигаешь продукт знакомых ?))) а говорил- не при делах

0  0
22.12.2016 10:27
Берти Вустер

гость - 22 декабря 2016 г. 10:24 сыр очень вкусный. я его всегда москвичам вожу. там он уже по 2 рубля за кило.

0  0
22.12.2016 10:48
дэд марос

Хлорко, как говорится, ты не ищи задарма и не покупай в говённых магазинах. есть масса мест, где хороший продукт продают.

Берти, а чё так вяловато? пиго и роллы? как не празднег вовсе)

0  0
22.12.2016 10:53
Лохматый Джонни

Берти Вустер зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 10:27 сыр очень вкусный. я его всегда москвичам вожу

Так ты это того курьер или дальнобойщик?

0  0
22.12.2016 10:59
дед матрос

larisa2011 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 09:57 сыр не могу найти хороший

Не там ищешь, хороший и подешевле не бывает. Если посчитать экономику, только сырья (молока) надо до 14 литров на изготовление одного килограмма сыра. Плюс затраты МСЗ, маржа производителей и торговой секты. Думаю понятно какая примерно цена должна сложиться на нормальный продукт. Про сурогат речи не веду.

0  0
22.12.2016 10:59
Берти Вустер

дэд марос, умаялся я (((

Лохматый Джонни я грузчик

0  0
22.12.2016 11:03
Лохматый Джонни

Берти Вустер, не наговаривай на себя

0  0
22.12.2016 11:22
larisa2011

Матроскин взял бы и угостил леди хорошим сыром!!!

0  0
22.12.2016 11:26
Ипонамать

Матроскин взял бы и угостил леди хорошим сыром!!!

у него ж скромный стол с роллами учитывая, что 31 с доставками будет опа, роллы у него будут несвежие.. если доедут

0  0
22.12.2016 11:34
Осень

жить вообще вредно - в конце всяко помираешь. хотя я уже лет 6 как от большого стола отказалась и готовлю вкусняшки каждый день с 30 по 3 во-первых - все свежее каждый день, во-вторых- успеваем попробовать множество интересных , новых блюд с праздничным оформлением ну и готовлю в эти дни раз в день - у меня тоже праздник кстати, в этом году брать соки не планирую - пить буду холодный чай с разными вкусами. делается просто - на 3х литровую банку 6 пакетиков чая, сахар по вкусу (лучше немного - будет вкуснее) сок одного лимона (если любите покислее можно побольше), заливаете кипятком. через две минуты заварку убираете, иначе будет горчить. когда остынет до комнатной температуры, добавьте цедру с половины лимона(лучше одной длинной стружкой) и - в холодильник. цедру убрать надо через три-четыре часа. иначе вкус забьет. со вкусами еще проще - чай можно брать черный, зеленый, белый. добавляем в него пару капель мяты или лимонную цедру или любую любимую приправу (ваниль, корицу, бергамот и т.д.) приятного аппетита.

0  0
22.12.2016 11:41
Берти Вустер

у него ж скромный стол с роллами учитывая, что 31 с доставками будет опа, роллы у него будут несвежие.. если доедут __________ там с ролами все как у аннушки будет.

0  0
22.12.2016 11:46
Ипонамать

там с ролами все как у аннушки будет.

сам то веришь?

0  0
22.12.2016 11:46
Ипонамать

А может тоже, роллами ограничиться. Курицу же не этично есть в новый год

0  0
22.12.2016 11:47
larisa2011

я чет не вьехала а что берти - это дед матрос???

0  0
22.12.2016 11:47
larisa2011

берди так говорит как-будто не дед, в твоем возрасте дристушку запросто от роллов можно словить!)))))))))))))

0  0
22.12.2016 11:49
Берти Вустер

Ипонамать, я те говорю все ровно будет, не задрищу, не дрейфь. утку делай. у меня есть, хотел по-пикински но лень что-то.

larisa2011, мы два классово близких элемента: дворник и грузчик.

0  0
22.12.2016 11:50
Ипонамать

утку делай. у меня есть, хотел по-пикински но лень что-то.

я не умею. и духовка не выдержит. да и не сожру я столько. утка ж большая

0  0
22.12.2016 11:54
larisa2011

это евпат дворник, в дед матрос он незнакомец прекрасный!!!

0  0
22.12.2016 12:03
irvica88

22.12.2016 11:49 Берти Вустер "по-пикински"... Вы её хотя бы видели, хотя бы раз? Настоящую, не пародию из местных едален.

0  0
22.12.2016 12:03
Serg 1

там с ролами все как у аннушки будет

их уже залили маслом, чтоб кислород не соприкасался? ))

0  0
22.12.2016 12:04
дэд марос

irvica88 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 12:03 и даже ели. в 10-ти этажном ресторане в Пекине. и?

0  0
22.12.2016 12:07
irvica88

22.12.2016 12:04 дэд марос вопрос был адресован не Вам.

0  0
22.12.2016 12:20
Берти Вустер

irvica88 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 12:03 я эту байку, про то что у кого-то там в барнауле появился супер-шеф который только один во всем городе умеет делать утку по-пикински, слышал еще в лохматом 2007 году. не актуально уже. делают ее сейчас нормально в любом приличном месте.

Serg 1 22 декабря 2016 г. 12:03 ну что ты в самом деле )))

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22.12.2016 12:22
dereza

Вы её хотя бы видели, хотя бы раз? Настоящую, не пародию из местных едален.

Да где уж там, што Вы, он простой дворник, только пирожки с повидлом и видел, ага)). А уж утку настоящую... Ну что Вы, в самом деле...

0  0
22.12.2016 12:26
Serg 1

ну что ты в самом деле )))

не ну а чо? ))) я ж от зависти белой)))))

0  0
22.12.2016 12:34
- гость -

22.12.2016 11:46 Ипонамать

больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений А может тоже, роллами ограничиться. Курицу же не этично есть в новый год

Этично, это же год петуха. Может она (курица) ему всю жизнь испоганила.

0  0
22.12.2016 12:39
Ипонамать

Этично, это же год петуха. Может она (курица) ему всю жизнь испоганила.

а мож жизнь дала

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22.12.2016 12:40
Ипонамать

и ваще, как я в магазине определю, курица это или петух

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22.12.2016 12:41
Берти Вустер

запеки грудки с грибами и сметанкой и не парься. картошечки фри сделай, свежий салатик со всеми травками нарежь - вот это бодрый ужин будет. винца можно, холодненького.

0  0
22.12.2016 13:04
Ипонамать

запеки грудки с грибами и сметанкой и не парься. картошечки фри сделай, свежий салатик со всеми травками нарежь - вот это бодрый ужин будет. винца можно, холодненького.

да я не парюсь. мож ваще спать лягу да и все

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22.12.2016 13:08
Берти Вустер

я тоже к 12-ти уже наверное храпака дам

0  0
22.12.2016 13:18
- гость -

да я не парюсь. мож ваще спать лягу да и все

я тоже к 12-ти уже наверное храпака дам

Вот она - алкашня. В 12 уже в хлам. З.Ы. а на лариску напраслину гонят.

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22.12.2016 14:20
Сан Саныч

larisa2011 зарегистрированный 22 декабря 2016 г. 11:54 дед матрос он незнакомец прекрасный!!!

Не верь своим ушам, это петушара новогодний ))

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